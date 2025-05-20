Dilek ve şükran simgesi: Fushimi Inari Tapınağı

Japonya'n\u0131n Kyoto kentinde yer alan ve binlerce torii kap\u0131s\u0131yla \u00fcnl\u00fc Fushimi Inari Tap\u0131na\u011f\u0131, her y\u0131l \u00e7ok say\u0131da yerli ve yabanc\u0131 turisti a\u011f\u0131rl\u0131yor.. Japon k\u00fclt\u00fcr\u00fcnde insanlar; bereket, tar\u0131m, pirin\u00e7, ticaret ve i\u015f hayat\u0131yla ili\u015fkilendirilen tanr\u0131 Inari'den dilekte bulunuyor, istedikleri ger\u00e7ekle\u015fti\u011finde ise \u015f\u00fckranlar\u0131n\u0131 tap\u0131na\u011fa torii kap\u0131s\u0131 ba\u011f\u0131\u015flayarak g\u00f6steriyor.. \u015einto inanc\u0131n\u0131n \u00f6nemli merkezlerinden biri olan ve 8. y\u00fczy\u0131lda kurulan tap\u0131nak, k\u0131rm\u0131z\u0131 ve turuncu renkli ge\u00e7itleriyle hem spirit\u00fcel bir yolculuk sunuyor hem de foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131n ilgisini \u00e7ekiyor.. Tap\u0131nakta, tanr\u0131 Inari'nin habercisi oldu\u011funa inan\u0131lan tilki heykelleri, sembolik bir rol \u00fcstleniyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. .
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