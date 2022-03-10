Dijital ebeveynlik ve ekran güvenliği Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde konuşuldu

Dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedefleyen “Geleceğin Ekranı Zirvesi”, 10 Mart 2022 günü İstanbul’da gerçekleşti.

Netflix, Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Ekranı Projesi’ne dair zirvede, çocuk ve gençlere bilinçli içerik tüketimi alışkanlığı kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Zirveye konu olan Geleceğin Ekranı Projesi kapsamında, ebeveynlere yönelik eğitim içerikleri sunuluyor. Eğitim içerikleri, ailelere dijital ebeveynlik kavramını öğretmenin yanında öğrenciler açısından dikkat edilmesi gereken noktaları da aktarıyor.

Akademisyenler eşliğinde eğitim programları

Projede gelinen noktanın paylaşıldığı zirvede, Geleceğin Ekranı Projesi’nin ilk altı ayında 61 ilden 1000’e yakın öğretmen ve ebeveynin akademisyenler eşliğinde düzenlenen eğitim programlarına katıldığı aktarıldı.

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili’nin açılış konuşmasıyla başlayan zirveye, proje ortaklarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta katıldı. Mavili, konuşmasında “Dijital dünyanın güç kazanması, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de içerik tüketim alışkanlıklarına yön veriyor. Böyle bir dönemde, dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin toplum geneline yayılmasını ve çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini önemli buluyoruz.” dedi. RTÜK Başkanı Şahin ise “Artık bambaşka bir yayıncılık dünyasıyla karşı karşıyayız. Her birimizin cebinde adeta birer canlı yayın aracı veya televizyon var.” diye konuştu ve Milli Eğitim müfredatında var olan Medya Okuryazarlığı dersi içeriğinin RTÜK Üst Kurulu tarafından dijital okuryazarlık unsurlarının eklenmesi suretiyle güncellendiğini belirtti.

Dijital platformlarda ebeveynlerin rolü önemli

Açılış konuşmalarının ardından akademisyen ve yazar Elif Posos Devrani moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi.

Panelin konuklarından biri UNICEF Türkiye İletişim Başkanı Sema Hosta oldu. Hosta, “Çocuklar için daha güvenli, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına öncelik veren ve koruyan çevirimiçi ortamları yeniden, tüm ortaklarımızla birlikte tasarlama imkânımız var. Bu konuda, çocuklara yol gösteren ebeveynlerin ve öğretmenlerin eğitilmesi çok önemli” dedi. Hosta ayrıca dijital ebeveynlik kavramına dair “Çocuklara karşıdan karşıya geçmeyi öğretiyoruz. Sırf tehlikeli diye çocuklara engel olmuyoruz ama onlara bir yol ve yöntem gösteriyoruz. Bu şekilde onlara yardımcı olmamız gerekiyor” yorumunda bulundu.

Panelin diğer konuğu ise Netflix İletişim Müdürü Artanç Savaş oldu. “Çocuğumuzun yediği içtiğine ne kadar dikkat ediyorsak dış dünyayla iletişimimize de o kadar dikkat ediyoruz.” diye konuşan Savaş, ebeveynler için “Platformun hangi kontrol araçlarını sunduğunu yakından takip etmelisiniz. Ebeveynlerin rolünün güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz bir tercih yapabilirsiniz, çocuğunuz bir tercih yapabilir ama ebeveyn denetimlerini kullanmak konusunda anne babalara büyük rol düşüyor” diye vurguladı.

Çocuklar içerik üretmek isterlerse?

Çocukların da içerik üretme konusunda hevesli olduğunu hatırlamakta fayda var. Çocukların birçoğu geleceğin içerik üreticisi olmakla birlikte çocuk içerik üreticileri de şimdiden mevcut. Panelde HTHayat.com adına Netflix İletişim Müdürü Artanç Savaş’a “Çocuklar için de eğitimler tasarlama fikrine Netflix nasıl bakar?” sorusunu yönelttik. Elbette bu eğitimlerin, çocukların uygun şekilde yönlendirilmesi ve korunması önceliği taşıması gereğini de vurgulamak istedik. Savaş, sorumuza “İleriki aşamalarda değerlendirmek isteriz, bu çok da iyi bir fikir. Çocukların eğitime doğrudan dahil olmaları çok da önemli diye düşünüyorum. Küçük yaştan başladıklarında doğru alışkanlıkları kazanırlar. Bu bilince erken yaşta kavuşmaları faydalı olur” diye yanıt verdi.

Geleceğin Ekranı Projesi kapsamında bir de podcast serisi bulunuyor. Dijital okuryazarlık ve ebeveynlik bilincinin daha da yaygınlaştırılmasına yönelik podcastler akademisyenler ve farklı alanlardan uzmanların katılımıyla ebeveynlere sunuluyor.

Haber: Senem Tahmaz