Dijital ebeveynlik ve ekran güvenliği Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde konuşuldu

Dijital vatandaşlık, dijital güvenlik, dijital okuryazarlık, dijital ebeveynlik... Öte yandan çocuk ekran süresi, çocukların internet güvenliği ve içerik denetimi... Geleceğin Ekranı Projesi, ebeveyn ve öğretmenlere tüm bu konularda yol göstermeyi hedefliyor.

Dijital ebeveynlik ve ekran güvenliği Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde konuşuldu
Anne - Baba
10 Mart 2022 Perşembe

Dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedefleyen “Geleceğin Ekranı Zirvesi”, 10 Mart 2022 günü İstanbul’da gerçekleşti.


Netflix, Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Ekranı Projesi’ne dair zirvede, çocuk ve gençlere bilinçli içerik tüketimi alışkanlığı kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.


Zirveye konu olan Geleceğin Ekranı Projesi kapsamında, ebeveynlere yönelik eğitim içerikleri sunuluyor. Eğitim içerikleri, ailelere dijital ebeveynlik kavramını öğretmenin yanında öğrenciler açısından dikkat edilmesi gereken noktaları da aktarıyor.


Akademisyenler eşliğinde eğitim programları

Projede gelinen noktanın paylaşıldığı zirvede, Geleceğin Ekranı Projesi’nin ilk altı ayında 61 ilden 1000’e yakın öğretmen ve ebeveynin akademisyenler eşliğinde düzenlenen eğitim programlarına katıldığı aktarıldı.


Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili’nin açılış konuşmasıyla başlayan zirveye, proje ortaklarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta katıldı. Mavili, konuşmasında “Dijital dünyanın güç kazanması, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de içerik tüketim alışkanlıklarına yön veriyor. Böyle bir dönemde, dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin toplum geneline yayılmasını ve çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini önemli buluyoruz.” dedi. RTÜK Başkanı Şahin ise “Artık bambaşka bir yayıncılık dünyasıyla karşı karşıyayız. Her birimizin cebinde adeta birer canlı yayın aracı veya televizyon var.” diye konuştu ve Milli Eğitim müfredatında var olan Medya Okuryazarlığı dersi içeriğinin RTÜK Üst Kurulu tarafından dijital okuryazarlık unsurlarının eklenmesi suretiyle güncellendiğini belirtti.


Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 1/4
Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 1/4

Dijital platformlarda ebeveynlerin rolü önemli


Açılış konuşmalarının ardından akademisyen ve yazar Elif Posos Devrani moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi.


Panelin konuklarından biri UNICEF Türkiye İletişim Başkanı Sema Hosta oldu. Hosta, “Çocuklar için daha güvenli, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına öncelik veren ve koruyan çevirimiçi ortamları yeniden, tüm ortaklarımızla birlikte tasarlama imkânımız var. Bu konuda, çocuklara yol gösteren ebeveynlerin ve öğretmenlerin eğitilmesi çok önemli” dedi. Hosta ayrıca dijital ebeveynlik kavramına dair “Çocuklara karşıdan karşıya geçmeyi öğretiyoruz. Sırf tehlikeli diye çocuklara engel olmuyoruz ama onlara bir yol ve yöntem gösteriyoruz. Bu şekilde onlara yardımcı olmamız gerekiyor” yorumunda bulundu.


Panelin diğer konuğu ise Netflix İletişim Müdürü Artanç Savaş oldu. “Çocuğumuzun yediği içtiğine ne kadar dikkat ediyorsak dış dünyayla iletişimimize de o kadar dikkat ediyoruz.” diye konuşan Savaş, ebeveynler için “Platformun hangi kontrol araçlarını sunduğunu yakından takip etmelisiniz. Ebeveynlerin rolünün güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz bir tercih yapabilirsiniz, çocuğunuz bir tercih yapabilir ama ebeveyn denetimlerini kullanmak konusunda anne babalara büyük rol düşüyor” diye vurguladı.


Çocuklar içerik üretmek isterlerse?


Çocukların da içerik üretme konusunda hevesli olduğunu hatırlamakta fayda var. Çocukların birçoğu geleceğin içerik üreticisi olmakla birlikte çocuk içerik üreticileri de şimdiden mevcut. Panelde HTHayat.com adına Netflix İletişim Müdürü Artanç Savaş’a “Çocuklar için de eğitimler tasarlama fikrine Netflix nasıl bakar?” sorusunu yönelttik. Elbette bu eğitimlerin, çocukların uygun şekilde yönlendirilmesi ve korunması önceliği taşıması gereğini de vurgulamak istedik. Savaş, sorumuza “İleriki aşamalarda değerlendirmek isteriz, bu çok da iyi bir fikir. Çocukların eğitime doğrudan dahil olmaları çok da önemli diye düşünüyorum. Küçük yaştan başladıklarında doğru alışkanlıkları kazanırlar. Bu bilince erken yaşta kavuşmaları faydalı olur” diye yanıt verdi.


Geleceğin Ekranı Projesi kapsamında bir de podcast serisi bulunuyor. Dijital okuryazarlık ve ebeveynlik bilincinin daha da yaygınlaştırılmasına yönelik podcastler akademisyenler ve farklı alanlardan uzmanların katılımıyla ebeveynlere sunuluyor.




Haber: Senem Tahmaz



Çocuğun her izlediğine inanmaması için ne yapmak gerekir?
Çocuğun her izlediğine inanmaması için ne yapmak gerekir?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.