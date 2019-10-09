Destekli yayıncılık yazarları cezbediyor

Kendine sponsor olup kitap bastıranlar, yazara yatırım yapan büyük yayınevleriyle yarışıyor. Öyle ki, yılda 5-10 kitap yazıp bastıran yazar var. Destekli kişisel yayıncılık yapan Bijen Akgöl, “Keşke Türkiye’de kitap okuma oranı artsa ve yazıldıkları kadar okunsa kitaplar” diyor.

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Destekli yayıncılık yazarları cezbediyor
Hayriye Mengüç

Her ne kadar istatistikler, Türkiye’deki kitap okuma eyleminin, toplumun büyük bir kesimi için televizyon izleme ve internete girmeden sonra geldiğini gösterse de kitap basım rakamları her yıl artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen Mayıs ayında açıkladığı 2018’e ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerine göre yayımlanan materyallerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 67 bin 135’i buldu. Kitap sayısı ise 61 bin 265 oldu. Yine TÜİK rakamlarına göre özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı geçen yıl yüzde 10.7 artışla 61 bin 607 ulaştı. Bu dönemdeki materyallerin yüzde 91,8’i özel sektör, yüzde 5,8’i kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5’i i de sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlandı.

 

Hal böyle iken, farklı bir yayıncılık biçiminden söz edeceğim; destekli kişisel yayıncılık. Yani kişi, kendi sponsoru oluyor, kitabını istediği şekilde, istediği kadar bastırabiliyor. Yıllardır bu alanda profesyonel yayımcılık hizmeti veren Cinius Yayınları Kadıköy Temsilcisi Bijen Akgöl, “Yaptığımız iş çok güzel ve insanları manevi olarak mutlu eden bir iş. Sadece kişiler bu yola girerken sistemi iyi anlayıp kendileri için en uygun yayın paketini seçerek ilk adımı atmalılar” diyor.

 

Ayda 80’e yakın kitabı yayına hazırlayan Cinius Yayınları ‘destekli kişisel yayıncılık’ modelini 2005’ten bu yana sürdürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin yazarla kitap projesi yürüten Cinius’un Kadıköy temsilcisi Bijen Hanım ile sohbet ettik. Sorularıma şu yanıtları verdi:

 

Size gelen metinler, kitap formuna nasıl dönüşüyor?

Ne yazarsanız yazın, bize getirilen metinleri profesyonelce kitaba dönüştürüyoruz. Editörlerimiz üzerinde çalışıyor. Okunan metinlerdeki imla hataları, cümle problemleri düzeltiliyor, kurgu hataları gideriliyor, sonra kapağını hazırlıyoruz, mizanpajı yapılıp tüm onaylar yazardan alındıktan sonra yayınlıyor ve satışa çıkarıyoruz.

 

Dikkat çekerse kitap rafa giriyor

 

Kitabın okurla buluşması nasıl oluyor?

Kitap, sözünü ettiğim bu hazırlık aşamaları tamamlanınca matbaada basılıyor ve satışa çıkıyor. Satış bölümümüz bir tanıtım bülteni hazırlıyor ve e-posta kanalı ile kitabı satacak tüm kaynaklara bülteni gönderiyor. Online sitelere, rafı olan fiziki kitabevlerine ve aynı zamanda aradaki dağıtımcı firmalara bu e-posta gidiyor. Sonrasında da kitap, online sitelerde hemen satışa çıkıyor. Tüm Türkiye ve yurt dışından alınabiliyor. Kitap eğer kitabevinin dikkatini çekerse, talep olursa rafa da gidiyor.

 

Kitabevi neye göre rafına istiyor kitabı?

En önemlisi, talep. Bunun yanında kitabın içeriği, kapağı, ismi, yazarın tanınırlığı ve aynı zamanda satın almada çalışanların dikkatini çekmesi de önemli tabii ki. Örneğin iş güvenliği hakkında bir tez çalışması var diyelim. Eğer bu kitap kaynak kitap gibi kullanılacaksa ve dikkat çekiyorsa kitabevi rafına koyacaktır. Önemli olan yazan kişinin kitabını yayınlatmaya karar vermesi ve bizimle çalışmayı seçmesidir.

 

Klasik yayıncılıktan farkınız nedir?

Klasik yayıncılık yapan yayınevleri, yazara ve kitaba yatırım yaparlar. Bizde ise yazar kendisine yatırım yapıyor. En önemli fark bu.

 

2006 doğumlu Can’ın romanı, geçen mart ayında satışa çıktı.

 

Çok satmak mümkün

 

Yayınladığınız kitaplardan para kazanan oluyor mu?

Eğer kişi doğru bir konu bulmuş ve ilgi çekecek bir şekilde yazmışsa ve de çevresinin desteğini de görüyorsa evet kazanabiliyor. Örneğin genç bir yazarımız var, Korece ve Japonca öğrenme kitapları yayınladı. Gerçekten çok satıyor, ciddi para kazanıyor. Referans kitabı ya da sınavlarda başvurulan kitaplar, yemek ve gezi kitapları bir anda çok satmaz, ama uzun yıllar içinde satar. Reklam çok önemli, özellikle sosyal medya en iyi araç. Biz kitap çıktığında bir tanıtım bülteni hazırlayıp tüm piyasaya duyurusunu yapıyor ve kendi sosyal medya hesaplarımızda reklamını yapıyoruz.

 

1 adet bile basılabiliyor

 

Ne tür kitaplar yayınlıyorsunuz?

Her tür yayın yapıyoruz; tez çalışmaları, tarihi kitaplar, dil kitapları, ders kitapları, sınavlara yönelik kitaplar, seyahat kitapları, yemek kitapları, araştırma yazıları, roman ve şiirler… Bunların yanı sıra kurumsal firmalarla da çalışıyoruz. Örneğin tıp kitapları, firmaların çalışanlarına hediye etmek amaçlı yaptırdığı kitapları da hazırlıyor ve de yayınlıyoruz.

 

Hediye amaçlı aileye, eşe, dosta verilen kitaplar, sınıfça birleşip seçilen konuyla ilgili hazırlanan kitaplar, doğum günü kitapları ve hatta evlilik teklifi yapmak için hazırlanan kitapları da hazırlıyoruz.  Kısacası bizimle 1 adet kitap bile yayınlatmanız mümkün!

 

‘Senede 5-10 kitap yazan var’

 

Herkes kitap yayınlatabilir mi? Örneğin yaş sınırı var mı?

Hayır, herhangi bir yaş sınırı yok. Okuma yazma bilen herkes kitabını yayınlatabilir. Yazarlarımızın arasında gençler, hatta çocuk yazarlar bile var. Örneğin 2006 doğumlu küçük yazarımız koca bir roman yazdı. Can’ın kitabı, geçen mart ayında ‘Kılıcın Savaşı’ ismiyle satışa çıktı. Ayrıca özellikle yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler, CV’lerine koymak için kitap bastırıyorlar. Sosyal projelerde yer almak, yurt dışı okullar için önemli. Yayını var oluyor. Sonuçta Google’dan arandığında, bir yazar olarak kitabı satışta oluyor...  Bunlar güzel şeyler, insanlar manevi olarak bu tarz projelerde yer almak istiyorlar. Okumak ve yazmak vazgeçilemeyen tutkular. İnsanlar yazdıkça daha da yazmak istiyorlar. Öyle yazarlarımız var ki senede 5-10 kitap yazıyor. Keşke Türkiye’de kitap okuma oranı artsa ve yazıldıkları kadar okunsa kitaplar!

 

Röportaj: Hayriye Mengüç

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