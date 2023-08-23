Dekorasyonun uyumlu rengi: Terracotta

Terracotta rengini en kolay kullanabilece\u011finiz yerlerden biri mobilyalar\u0131n\u0131z. Salonda tercih edece\u011finiz koltuklarda kiremit renginden faydalanmak bir\u00e7ok mobilyayla uyum sa\u011flamas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k. A\u00e7\u0131k renkli di\u011fer mobilyalar\u0131 tercih ederek evinize daha ferah bir hava katabilirsiniz.. Banyo duvarlar\u0131nda terracotta renginden faydalanmak banyonuzu s\u0131radanl\u0131ktan \u00e7\u0131karabilir. Terrazzo fayans ve d\u00f6\u015femelerle kullanabilece\u011finiz bu renk banyonuza canl\u0131 bir hava katarken ba\u015fka bir yerdeymi\u015fsiniz havas\u0131 yaratabilir.. Yine salonunuzdaki duvarlar\u0131 ve yast\u0131klar\u0131 ayn\u0131 renkte tercih etmek salonda uyumunuzu yakalaman\u0131n en kolay y\u00f6ntemi. Krem tonlar\u0131nda tamamlay\u0131p salonunuza daha s\u0131cak bir hava katabilirsiniz.. Biz bu banyoyu \u00e7ok be\u011fendik. Desenkli bir k\u00fcvet ve duvarlar\u0131n\u0131zda tercih edece\u011finiz ni\u015flerle bamba\u015fka bir hava yaratabilirsiniz. Kapadokya ve \u00e7evresinden ilham alabilece\u011finiz bu stili bizce bir g\u00f6zden ge\u00e7irin.. Mutfak dolaplar\u0131nda kullan\u0131lan kiremit rengiyle ilk defa kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. A\u00e7\u0131k renkte ah\u015fap ve mermerler kullan\u0131larak olu\u015fturaca\u011f\u0131n\u0131z mutfak ortam\u0131yla s\u0131radan mutafklar\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kabilirsiniz.. Teras\u0131n\u0131z\u0131n duvar\u0131n\u0131zda tercih edece\u011finiz renkler, bitkiler ve sedirler ile teras\u0131n\u0131zda adeta Marake\u015f etkisi yaratabilirsiniz. Bu sayede daha canl\u0131 ve konsept bir alan olu\u015fturabilirsiniz.. E\u011fer duvarlar\u0131n\u0131zda bu rengi tercih etmek istemiyorsan\u0131z yerde kullanaca\u011f\u0131n\u0131z fayans ve d\u00f6\u015femelerden de faydalanabilirsiniz.. Evinizde Akdeniz havas\u0131 yaratmak i\u00e7in ev i\u00e7i ve d\u0131\u015f\u0131 veya yazl\u0131klar\u0131n\u0131zdaki merdivenlerde bu rengi tercih edebilirsiniz. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda kullanaca\u011f\u0131n\u0131z desenlerle de hareket katabilirsiniz..
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