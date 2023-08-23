Dekorasyonun uyumlu rengi: Terracotta

Terracotta, yani pişmiş toprağın sahip olduğu kiremit rengi dekorasyonun en uyumlu renkleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. İşte ev dekorasyonunda ilham alabileceğiniz terracotta renkli stiller...

Yaşam
Giriş: 23 Ağustos 2023 10:52
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  • Terracotta rengini en kolay kullanabileceğiniz yerlerden biri mobilyalarınız. Salonda tercih edeceğiniz koltuklarda kiremit renginden faydalanmak birçok mobilyayla uyum sağlaması açısından büyük kolaylık. Açık renkli diğer mobilyaları tercih ederek evinize daha ferah bir hava katabilirsiniz.

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  • Banyo duvarlarında terracotta renginden faydalanmak banyonuzu sıradanlıktan çıkarabilir. Terrazzo fayans ve döşemelerle kullanabileceğiniz bu renk banyonuza canlı bir hava katarken başka bir yerdeymişsiniz havası yaratabilir.

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  • Yine salonunuzdaki duvarları ve yastıkları aynı renkte tercih etmek salonda uyumunuzu yakalamanın en kolay yöntemi. Krem tonlarında tamamlayıp salonunuza daha sıcak bir hava katabilirsiniz.

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  • Biz bu banyoyu çok beğendik. Desenkli bir küvet ve duvarlarınızda tercih edeceğiniz nişlerle bambaşka bir hava yaratabilirsiniz. Kapadokya ve çevresinden ilham alabileceğiniz bu stili bizce bir gözden geçirin.

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  • Mutfak dolaplarında kullanılan kiremit rengiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Açık renkte ahşap ve mermerler kullanılarak oluşturacağınız mutfak ortamıyla sıradan mutafkların dışına çıkabilirsiniz.

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  • Terasınızın duvarınızda tercih edeceğiniz renkler, bitkiler ve sedirler ile terasınızda adeta Marakeş etkisi yaratabilirsiniz. Bu sayede daha canlı ve konsept bir alan oluşturabilirsiniz.

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  • Eğer duvarlarınızda bu rengi tercih etmek istemiyorsanız yerde kullanacağınız fayans ve döşemelerden de faydalanabilirsiniz.

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  • Evinizde Akdeniz havası yaratmak için ev içi ve dışı veya yazlıklarınızdaki merdivenlerde bu rengi tercih edebilirsiniz. Bunun dışında kullanacağınız desenlerle de hareket katabilirsiniz.

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