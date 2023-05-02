Dark web nedir?

"Dark web nedir", "Dark web'e nasıl girilir?", "Dark web yasal mı?", "Dark web güvenli mi?" Dark web ile merak ettiğiniz soruların yanıtı haberimizde!

Dark web nedir?
Yaşam
Giriş: 02 Mayıs 2023 14:00
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Dark web nedir?

Dark web, internetin arama motorları tarafından indekslenmeyen bir parçasıdır, yalnızca özel bir web tarayıcısı tarafından erişilebilen gizli internet siteleri topluluğudur. Hem yasal hem de yasa dışı uygulamalarda yardımcı olabilecek internet etkinliğini anonim ve gizli tutmak için kullanılır. Bazıları onu hükümet sansüründen kaçmak için kullanırken, aynı zamanda oldukça yasadışı faaliyetler için kullanıldığı da bilinmektedir.


Dark web'e erişim nasıl sağlanır? Dark web'e nasıl girilir?

Adından da anlaşılacağı gibi, dark web yeraltında var olan gizli bir ağdır. Genel kullanıcıdan gizlenen bir dizi web sitesinden oluşur. Bu, Google gibi geleneksel arama motorları aracılığıyla erişilemeyecekleri anlamına gelir. Dark web'e erişim ise Tor adlı tarayıcı ile gerçekleşir. Tor tarayıcısında arama motorunda kelime aratamazsınız. Sitelere giriş yapabilmek için sitenin tam adresi gereklidir.


Dark web yasal mı?

Dark Web’e girmek yasak değildir ancak Dark Web’in içinde yasal olmayan adreslere yönlendirilebilirsiniz. Londra'daki King's College'dan araştırmacılar Daniel Moore ve Thomas Rid, 2015'te beş haftalık bir süre boyunca 2.723 canlı karanlık web sitesinin içeriğini sınıflandırdılar ve %57'sinin yasa dışı materyal barındırdığını buldular. Surrey Üniversitesi'nden Dr. Michael McGuires tarafından 2019 yılında yürütülen Into the Web of Profit adlı bir araştırma ise işlerin daha kötüye gittiğini gösteriyor. Bu araştırmaya göre bir işletmeye zarar verebilecek dark web listelemelerinin sayısı 2016'dan bu yana yüzde 20 arttı.


Dark Web güvenli mi? Dark Web'in avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Eğer dikkatlice kullanırsanız Dark web oldukça kullanışlı bir alan haline gelebilir. Bu alanı güvenli kullanmak tamamen kullanıcının elindedir. Buna ek olarak Dark web’te girdiğiniz siteleri kesinlikle biliyor olmanız gerekir.


Dark Web'in avantajları

Dark web, insanların mahremiyetlerini korumalarına ve görüşlerini özgürce ifade etmelerine yardımcı olur. Takipçiler ve diğer suçlular tarafından terörize edilen birçok masum insan için mahremiyet çok önemlidir.


Dark Web'in dezavantajları

Bazı insanlar için Dark web suç faaliyetinde bulunmayı kolaylaştırabilir. Dark web, kullanıcılarına mahremiyet vaat ederken, başkalarının mahremiyetini ihlal etmek için de kullanılabilir. Özel fotoğraflar, tıbbi kayıtlar ve mali bilgiler çalınıp ​ burada paylaşılabilir.


Referanslar:

Darren Guccione. "What is the dark web? How to access it and what you'll find". Şuradan alındı: https://www.csoonline.com/article/3249765/what-is-the-dark-web-how-to-access-it-and-what-youll-find.html (1.06.2021).

"What is the Deep and Dark Web?". Şuradan alındı: https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/deep-web

Andrew Bloomenthal, Marguerita Cheng, Melody Kazel. “What Is the Dark Web and Should You Access It?”. Şuradan alındı: https://www.investopedia.com/terms/d/dark-web.asp (06.06.2022)


Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 3/4
Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 3/4
Güvenli internet kullanımı


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