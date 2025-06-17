Günlük burç yorumları: 18 Haziran 2025 Çarşamba

Mars, Aslan burcundaki, uzun ve iki aşamalı geçişinin ardından bugün Başak burcuna giriyor. Mars, 6 Ağustos'a kadar Başak burcunda transit yapacak. Bu döngü boyunca detaylara olan tutkumuz ve tam zamanında doğru şeyi yapma ihtiyacımız artıyor. Başarıyla tamamlanmış bir işin verdiği tatmin, şu anda en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Daha hassas davranıyor ve performansımız konusunda daha fazla endişeleniyoruz.

Bu dönem, daha fazla temkin, şüphecilik ve disiplin zamanı. Detaylara ve planlara odaklanma eğilimindeyiz; bazen büyük resmi gözden kaçırabiliyoruz. Bu geçiş sırasında sağlık ve beslenme konularına daha fazla ilgi duyabilir, iyi olma hâlimiz için proaktif bir yaklaşım benimseyebiliriz. Mars'ın Başak'taki transiti, mükemmeliyetçi ya da işkolik bir eğilimi de teşvik ederek belirli bir beceride ustalaşma ve mükemmelleşme dürtüsü verebilir. Aynı zamanda şifa sanatlarına, işleyiş biçimlerine, tekniklere, mekaniklere ve sistemlere yoğun ilgi getirir. Bu geçiş sırasında sinirlilik, gerginlik ya da huzursuzluk yaşanma potansiyeline karşı hazırlıklı olun. Kendimizi kısıtlarsak vizyonumuz ya da özgüvenimiz zarar görebilir; bunun farkında olmak önemli. Bu transit, iş arkadaşları, iş, günlük rutinler ya da sağlık konularında rekabetçi veya gerilimli durumları da beraberinde getirebilir. Bu döngü boyunca kendimize yüksek standartlar belirler ve doğruluk, hassasiyet ve verimlilik sağlamak için gayretle çalışırız. Mükemmelliğe bağlılık, bu dönemin temel temalarından biridir. Bugünün Güneş-Venüs yarım karesi, hoşnutsuzluk hislerini tetikleyebilecek küçük bir etkidir. Başkalarının takdirini ya da onayını aramada aşırıya kaçma eğilimimiz olabilir. Çevremizdeki ve ilişkilerimizdeki dengesizliklere karşı özellikle hassas olabiliriz. Yapmak istediklerimizle yapmamız gerektiğini düşündüklerimiz arasında çatışma yaşanabilir ve bu tür bir ikilemle verimli ya da kararlı olmak zor olabilir. Ancak, bu dönem yaratıcılığımızı kullanmak ve memnuniyetsizliğimiz için benzersiz çözümler bulmak açısından uygundur. İhtiyaçlarımızla temas halinde kalmak ve aşırıya kaçma ya da erteleme belirtilerine dikkat etmek en iyisidir.