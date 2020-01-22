Çok çalışmaktan yorulanlara tavsiyeler

Kendinizi sürekli olarak aşırı bir çalışma temposu ve geçmeyen bir yorgunluk içinde buluyorsanız, bir adım geri çekilip sağlığınızı gözetmenizin zamanı gelmiş demektir.

+ Sonra Oku
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri

İşler bir türlü yetişmiyordur, her haftaya ve her güne telaşla başlıyorsunuzdur, günün sonunda şöyle güzelce dinlenmeye bir türlü zaman ayıramıyorsunuzdur... İlginç ve ironik olan, başarı elde ettikçe kendimizi daha çok tüketir halde olmamız. Oysa bir şeyleri başarmak için çabaladıkça bir noktada durabileceğimizi düşünürüz değil mi? Tükenmişlik hali uzun vadede sadece psikolojik değil, fiziksel sağlığınızı da olumsuz etkiler. Bir adım geri atıp durumunuzu analiz etmek ve kendinize iyi bakmaya başlamak düşündüğünüz kadar zor değil. İşin sırrı, küçük ve basit adımlarla başlamak. Naturapati uzmanı Dr. Kellyann Petrucci’nin önerileri şöyle:

 

1- Koruyucu bir zihin yapısı oluşturun

Tükenmişliğe karşı bir kalkan oluşturabilmeniz için, önce farkındalığınızı artırmanız gerek. Olayların akışına kapılıp gitmektense kendi merkezinizde kalmak, yorulmaya başldığınız anda enerjinizi boşaltmanız için gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Dr. Petrucci, basit bir sabah ritüeli oluşturmanın faydalı olacağını söylüyor. Her sabah ilk üç dakikanızı hayal ettiğiniz yaşamı gözünüzde canlandırmaya ayırın. Hayatınız gerçekten olmasını istediğiniz gibi olursa nasıl olacağını detaylı bir şekilde hayal edin ve üç dakikanın sonunda “Bu benim hayatım.” Sonraki iki dakika boyunca, sizi rahatlatan bir hareketi yapın. Sallanın, zıplayın, dans edin, bir akupresur noktasını uyarın. Güne bu şekilde başlamak hem motivasyonunuzu ve enerjinizi yükseltecek, hem de gün içerisinde herhangi bir stres faktörü ile karşılaştığınızda tekrar merkezinize dönmeyi kolaylaştıracak bir egzersiz yapmış olacaksınız.

 

2- Etrafınızda iyi insanlar olsun

“Size en yakın beş insanın ortalamasısınız” diye bir söz var. En çok vakit geçirdiğiniz insanlar sizi sürekli etkileyen enerji kaynaklarıdır. Size iyi gelmeyen, düşüncesiz, enerjinizi tüketen insanlarla sık vakit geçirdiğinizde yaşam daha tahammül edilemez bir hal alır. Herkesle arkadaşça ilişki kurabilirsiniz ama dost olduğunuz insanların size iyi geldiğinden emin olmalısınız.

 

3- Dışarı çıkın

Tıpkı suya ve yemeğe ihtiyaç duyduğumuz gibi, gün ışığına da ihtiyacımız var. D vitamini bağışıklık sistemimizi, kan dolaşımımızı ve beynimizin işleyişini doğrudan etkileyen önemli bir maddedir ve en iyi kaynağı gün ışığıdır. Hem gün ışığı hem de doğada zaman geçirme ihtiyacımızı gidermek için ihtiyaç duydukça dışarı çıkmaya özen göstermeliyiz. Bu caddede on beş dakikalık kısa bir yürüyüş de olabilir, bir parkta oturup etrafı seyretmek de olabilir; uzun yolculuklar yapıp geniş bir ormanda kamp yapmanız gerekmez. Sadece evinizin balkonunda bile olsa biraz dışarıda zaman geçirmek, gökyüzüne bakmak, çevrenizi seyretmek stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olacak.

 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

 

4- Dokunma ihtiyacınızı giderin

Dokunmak, sarılmak da bir ihtiyaçtır. Dokunma reseptörlerimizin uyarılması tansiyonumuzu düzenler, hormonlarımızı dengeler ve stres hormonu olan kortizolun düşürülmesine yardımcı olur. Ailenize, arkadaşlarınıza fırsat buldukça sarılın; yalnızsanız düzenli olarak masaj yaptırmayı düşünün. Baştan aşağı yapacağınız bir kuru fırçalama ritüeli de iş görecektir!

 

5- Besleyici gıdalarla dengelenin

Çok çalışmak, az uyumak ve çok düşünmek, ne kadar iyi beslensek de enerjimizi fazlasıyla tüketir ve daha fazla besine ihtiyaç duyarız. Beslenme düzeninize sevdiğiniz, sizi mutlu eden sağlıklı gıdaları ilave edin. Uygun bir detoks programı için zaman ayırın. Gerekirse bir beslenme uzmanından yardım almayı düşünün.

 

6- Kendinize karşı nazik olun

Daha iyisi olmaya çabalarken bazen kendimize hiç kimseye davranmadığımız kadar kötü davranabiliriz. “Daha iyisini yapmalısın, elinden gelenin hepsi bu mu, hep geri kalıyorsun” gibi söylemler bizi sadece daha fazla tüketecektir. İyi bir dostunuza söylemeyeceğiniz sözleri kendiniz için asla söylemeyin. Küçük adımlar atmaya niyetli ve hevesli olun. Kendi ihtiyaçlarınızın farkında olun ve bunları karşılamak için de küçük adımlar atın.

 

GEÇMEYEN YORGUNLUK HASTALIK HABERCİSİ

 

 

Referanslar: 

Kellyann Petrucci. "5 Ways To Start Bouncing Back If You're Burned Out". (15.01.2020). Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/5-strategies-to-start-bouncing-back-if-youre-burned-out-dr-kellyann-petrucci-ms-nd

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yeni kararları hayata geçirebilmek için öneriler
Yeni kararları hayata geçirebilmek için öneriler
Korkutucu rüyalar bize ne anlatıyor?
Korkutucu rüyalar bize ne anlatıyor?
Yeni zihin, yeni zihinsel kurgular, yeni hayat
Yeni zihin, yeni zihinsel kurgular, yeni hayat
Yas hakkında bize söylenmeyen şeyler
Yas hakkında bize söylenmeyen şeyler
Mutluluk hali genetik mi?
Mutluluk hali genetik mi?
Manevi yönlerinizi keşfetmek için...
Manevi yönlerinizi keşfetmek için...
Gelecekteki sizden bugünkü size 6 soru
Gelecekteki sizden bugünkü size 6 soru
Kültürel zekayı geliştirme yolları
Kültürel zekayı geliştirme yolları

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?
    Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:26 İzlenme : 7103

  • Doğal deodorant nasıl yapılır?
    Doğal deodorant nasıl yapılır?

    Süresi : 01:19 İzlenme : 1392

  • Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler
    Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

    Süresi : 03:01 İzlenme : 6527

  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X