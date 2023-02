Çocuklar tişörtlerini neden ısırır?

Bebeğinizin her şeyi ağzına soktuğu o oral aşamasını hatırlarsınız. Bebekler bunu genellikle diş çıkarırken veya çevrelerindeki dünyayı öğrenmek için yaparlar. Peki, okul öncesi ya da okul çağındaki bir çocuk gömleğini ya da diğer giysilerini neden emer ya da ısırır?

Cevabı aslında oldukça basit: Sakinleşme arayışı. Oral stimülasyon, çocuğunuzun gelişiminde önemli bir rol oynar ve oral motor arayış, en temel öz düzenleme veya sakinleştirme yöntemlerimiz arasındadır. Bir birey bebeklikten çocukluğa kadar temel ihtiyaçlarını karşılamak için arama refleksini kullanır. Daha sonra, genellikle emzik ve parmak emme şeklinde, kendilerini yatıştırmak için bu emme modelini kullanır. Bu hareket, kendilerini sakinleştirmenin yollarını arayan çocuklar için oldukça yatıştırıcı olabilir. Bu şekilde kendi kendini rahatlatan bir çocuk, kolayca erişilebilir olduğu için gömleğini çiğneyebilir.

Çocuğunuzla bu konuyu nasıl konuşmalısınız?

Çocuğunuzun kıyafetlerini emme veya çiğneme alışkanlığının sorunlu olduğunu düşünüyorsanız, çocuğunuzla konuşmanızı öneririz. Burada kritik olan, yargılayıcı olmayan bir duruş sergilemenizdir. İlk hedefiniz, çocuğunuzun bunun farkında olup olmadığını öğrenmek olmalıdır. Çocuğunuzu davranışlarından dolayı utandırmamalı veya kıyafetlerini yıprattığı için kızmamalısınız aksi taktirde çocuk bunu içselleştirebilir ve kendini kötü hissedebilir. Bunun yerine, nazik ve şefkatli bir yaklaşım deneyin. "Bazen gömleğini çiğnediğini fark ettim. Bunu neden yaptığını düşünüyorsun? Bunun sana ne faydası var?” şeklinde sorular sorarak bu hareketleri ile temasa geçmelerini, farkındalık sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuz bu alışkanlığının farkındaysa, bunu sınıf arkadaşlarının önünde yapmaktan rahatsız olup olmadığını sorun. Ayrıca, herhangi bir alay konusunun olup olmadığını da araştırabilirsiniz. Bu, davranışın çocuğunuzun sosyal yaşamını etkileyip etkilemediğini anlamanız oldukça önemlidir.

Çocuğunuzun tişörtünü çiğnemesini nasıl önlersiniz?

Çocuğunuzun kıyafetini emme veya çiğneme alışkanlığının önemli bir şey olmadığına ve geçici bir aşama olduğu kanaatine varsanız da bu davranış onları rahatsız ediyorsa veya günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyorsa, bu alışkanlıktan kurtulmalarına yardımcı olacak yollar vardır:

Tetikleyicileri tanıyın

Çocuğunuzun bu hareketi yapmasının altında yatan nedeni öğrenin. Acıkmaları, konsantre olmaya çalışmaları, gergin olmaları… Her biri ayrı bir sebep olabilir. Çocuğunuzun çiğnemesinin ortak tetikleyicileri olduğunu öğrenirseniz, bu davranışı ilk aşamada durdurabilirsiniz.

Onlara alternatifler sunun

Kıyafetini çiğneyen bir çocuk oral uyarı arıyordur, bu yüzden onlara tam da bu durum için üretilmiş ürünler sunun. Çocuğun ellerini meşgul etmenin de kıyafet çiğnemeyi en aza indirmede rol oynadığı bir gerçektir.

Bir profesyonele danışın

Gömlek çiğneme konusunda endişeleriniz varsa konunun uzmanına danışmanız oldukça önemlidir. Çocuk doktorunuz da sizi bir uzmana yönlendirebilir. Kaygı altta yatan bir sorun gibi görünüyorsa, bir psikolog yardımcı olabilir. Son olarak, bir diş hekimi veya ortodontist, ağızda çiğneme veya emme ile yatıştırılan ağrılı bir bölge gibi, davranışın fiziksel bir nedeni olup olmadığını görmek için bir değerlendirme yapabilir.

