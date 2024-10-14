Çocuklar sıkıntı çektiğinde onlara söylenebilecek 9 söz

Sen izin vermedi\u011fin s\u00fcrece hi\u00e7bir \u015fey kal\u0131c\u0131 de\u011fildir.. Bir konu bug\u00fcn i\u00e7in sana \u00e7ok a\u011f\u0131r geldiyse, onu yar\u0131na b\u0131rakabilir ve yar\u0131n tekrar deneyebilirsin. . Nefes ald\u0131\u011f\u0131n s\u00fcrece hala bir \u015feyleri de\u011fi\u015ftirme \u015fans\u0131n var. . Baz\u0131 \u015feylerin yan\u0131tlar\u0131n\u0131 hemen bulmak zorunda de\u011filsin. . Zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemek ve m\u00fccadele etti\u011fin \u015feyler hakk\u0131nda konu\u015fmak bir zay\u0131fl\u0131k i\u015fareti de\u011fildir. . Sorunun fark\u0131na varmak, \u00e7\u00f6z\u00fcme do\u011fru at\u0131lan ilk ad\u0131md\u0131r.. Cevap bazen sorunun i\u00e7indedir. Soru sormaktan korkma. . Unutma, bulmacan\u0131n en \u00f6nemli par\u00e7as\u0131n\u0131n kontrol\u00fc sende... En \u00f6nemli par\u00e7a, sensin. . Seni desteklemek ve ko\u015fulsuz sevmek i\u00e7in her zaman burada olaca\u011f\u0131m.. Yaln\u0131z de\u011filsin..
YORUMLAR