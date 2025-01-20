Çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri

Tiyatro: Güldüy Güldüy Show Çocuk
Güldüy Güldüy Show Çocuk'un sevilen skeçleri, Ezo Sunal'ın moderatörlüğünde geri dönüyor!
Kardeş çekişmelerinden, evde yalnız kalınca yapılan yaramazlıklara, karne gününde ortaya çıkan birbirinden çok farklı ebeveyn yaklaşımlarına ve daha bir sürü komik duruma ışık tutan Güldüy Güldüy Show Çocuk, 3 farklı tarihte İstanbul'da seyirciyle buluşuyor.
26 Ocak Pazar, Saat 15:00
Maximum Uniq Hall
30 Ocak Perşembe, Saat 17:00
AKM Tiyatro Salonu
22 Şubat Cumartesi, Saat 15:00
Maximum Uniq Hall
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