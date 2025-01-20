Çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri

Dostlara zarar vermeden: Hologram sirk gösterisi

"Hayvanların sirk ve gösterilerde canlı olarak kullanılmasına karşıyız" mottosuyla düzenlenen gösteride deniz canlıları, zürafalar, filler, maymunlar ve çok daha fazlası gerçeklik hissiyatının en kuvvetli aktarımı olan hologram teknolojisi ile izleyenlerle buluşuyor. Ayrıca danslı müzikli, sihirbazlı, jonglörlü akrobatlar da gösteriye eşlik ediyor. Hologram sirki, Ataşehir Watergarden içinde yer alan Duru Tiyatro'da 21 ve 27 Ocak'ta izleyicilerle buluşuyor.