Çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri

Yarıyıl tatili başladı! Çocukların katılabileceği atölyeleri, sanat etkinliklerini ve izleyebileceği gösterileri derledik. İstanbul'da çocuklar için resim, tiyatro, müze ve eğlence nerelerde var? Listemize göz atın.

Anne - Baba
Giriş: 20 Ocak 2025 20:25
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  • Sanat atölyesi: İstanbul Modern

    7-10 yaş aralığındaki çocuklar, 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Modern'de gerçekleşen yarıyıl programı kapsamında müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor.

    Atölyeler 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde; sabah 10.30-12.30, öğlen 13.30-15.30 saatlerinde uygulanacak.

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  • Tiyatro: Güldüy Güldüy Show Çocuk

    Güldüy Güldüy Show Çocuk'un sevilen skeçleri, Ezo Sunal'ın moderatörlüğünde geri dönüyor!

    Kardeş çekişmelerinden, evde yalnız kalınca yapılan yaramazlıklara, karne gününde ortaya çıkan birbirinden çok farklı ebeveyn yaklaşımlarına ve daha bir sürü komik duruma ışık tutan Güldüy Güldüy Show Çocuk, 3 farklı tarihte İstanbul'da seyirciyle buluşuyor.

    26 Ocak Pazar, Saat 15:00

    Maximum Uniq Hall

    30 Ocak Perşembe, Saat 17:00

    AKM Tiyatro Salonu

    22 Şubat Cumartesi, Saat 15:00

    Maximum Uniq Hall

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  • Sanat molası: SSM atölyeleri

    Sakıp Sabancı Müzesi'nde 6-10 yaş arası tüm çocukların katılabileceği ve yarıyıl tatili boyunca devam edecek eğitimler arasında Kış Atölyesi, Tasarımcının Gizli Defteri Atölyesi ve Resim Okulu bulunuyor.

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  • Tiyatro: Küçük Kara Balık

    Samed Behrengi'nin unutulmaz eserini sahneye koyan oyunda, "Küçük Kara Balık"ın karşılaştığı yanlışları doğruya, kötüyü iyiye çevirmeye çalışan sürprizlerle dolu, heyecanlı hikayesi çocuklara aktarılıyor. Osman Alınca'nın yönettiği oyunda dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğu anlatılırken; adalet, eşitlik, özgüven, cesaret ve benzeri kavramlar çocuksu bir bakış açısı ile ele alınıyor.

    Küçük Kara Balık oyunu sömestr tatili boyunca 21 Ocak Salı günü Akatlar Kültür Merkezi'nde, 23 Ocak Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi CKM'de, 26 Ocak'ta Alternatif Tiyatro - Kocaeli'nde izleyiciyle buluşacak.

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  • Gösteri: Dinosaur World Live

    İngiltere kökenli "Dinosaur World Live" etkinliği, 24 Ocak -2 Şubat tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da seyirciyle buluşacak. Sahneye olağanüstü dev canlı dinozorlar getirmek için baş döndürücü kuklalar kullanan Dinosaur World Live etkinliği hem çocuklara hem büyüklere hitap ediyor.

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  • Tüm şehirde eğlence: İBB Sömestr Şenliği

    İstanbul'un farklı ilçelerindeki tarihi miras alanlarında ve kültür merkezlerinde düzenlenecek olan Sömestr Şenliği boyunca ahşap topaç atölyesi, telden figürler atölyesi, stop motion, bilim ve deney atölyesi, kolaj atölyesi, dünya müziği atölyesi, astronomi, uzaymekanları yapımı, origami atölyesi ve kar küresi yapımı gibi 85 çocuk atölyesi, ayrıca 12 çocuk filmi ve 34 çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 131 etkinlik gerçekleştirilecek.

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  • Cimnastik Atölyesi: DasDas Akademi

    Çocukların kaba motor becerilerini keşfetmeleri, kendilerini tanımaları ve beden farkındalığı kazanmalarını amaçlayan cimnastik atölyesi, 4-8 yaş çocuklar için 22 Ocak saat 12:00'de Ataşehir X Media Art Museum'da gerçekleşecek. Biletler Mobilet'te.

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  • Dostlara zarar vermeden: Hologram sirk gösterisi

    "Hayvanların sirk ve gösterilerde canlı olarak kullanılmasına karşıyız" mottosuyla düzenlenen gösteride deniz canlıları, zürafalar, filler, maymunlar ve çok daha fazlası gerçeklik hissiyatının en kuvvetli aktarımı olan hologram teknolojisi ile izleyenlerle buluşuyor. Ayrıca danslı müzikli, sihirbazlı, jonglörlü akrobatlar da gösteriye eşlik ediyor. Hologram sirki, Ataşehir Watergarden içinde yer alan Duru Tiyatro'da 21 ve 27 Ocak'ta izleyicilerle buluşuyor.

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  • Lezzet sanatı: Mutfak atölyesi

    Çocuklar, en sevdiği yemeklerle Mutfak Sanatları Akademisi'nin workshoplarında buluşuyor.

    25 Ocak Cumartesi: Genç Gurme Burgers&Fries (14-17 Yaş)

    31 Ocak Cuma: Genç Gurme Sushi (14-17 Yaş)

    1 Şubat Cumartesi: Çocuğum ile Pişiriyorum - Tıpkısının Aynısı (9-17 Yaş)

    2 Şubat Pazar: Küçük Gurme 2 - Benim Ekmeğim

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