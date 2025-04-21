Çocuğunuz sizi tartışırken duyduğunda asla söylememeniz gerekenler

Hiç tartışmayan ebeveynler değil, tartıştıktan sonra nasıl barıştığını gösteren ebeveynler, çocuklarına duygusal dayanıklılığı öğretir. Unutmayın, çocuklar tartışmaları unutmaz; nasıl toparlandığınızı hatırlar.

Çocuğunuz sizi tartışırken duyduğunda asla söylememeniz gerekenler
Anne - Baba
Giriş: 21 Nisan 2025 14:54 Güncelleme: 21 Nisan 2025 14:55
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Aile içi tartışmalar kaçınılmaz olsa da, uzmanlar çocukların bu tartışmalara tanıklık ettikten sonra nasıl bir yaklaşım sergilendiğinin en az tartışmanın kendisi kadar önemli olduğunu belirtiyor. Sosyal hizmet uzmanı Alissa Taylor-Saunders, "Çocukların mükemmel ebeveynlere değil, duygularıyla sağlıklı şekilde başa çıkabilen ve hatalarının farkına varıp telafi edebilen ebeveynlere ihtiyacı var" diyerek aileleri uyarıyor. Tartışmaların ardından çocuklara yaşlarına uygun bir açıklama yapılması, duygularının dikkate alınması ve gerekirse özür dilenmesinin, uzun vadede çocukların duygusal sağlığı açısından büyük fark yarattığı vurgulanıyor. Taylor-Saunders, çocukların ebeveynlerini tartışırken duymalarının sandığımızdan çok daha derin izler bırakabileceğini belirtti.


Özellikle, "Bu seni ilgilendirmez" gibi ifadelerin çocukların duygularını yok saydığını vurgulayan uzman, tartışmaların ardından çocuklarla yaşlarına uygun bir şekilde konuşulmasının önemine dikkat çekti. Uzmanlara göre, çocuklar mükemmel ebeveynler değil, hatalarını kabul edip düzeltebilen ebeveynler görmek istiyor. Aile içi iletişimde bu tür farkındalıkların, çocukların duygusal gelişimi açısından büyük rol oynadığı belirtiliyor.


Tartışma anında bunlara dikkat!
Tartışma anında bunlara dikkat!

Çocuklarınız kavga ettiğinizi duyduktan sonra asla söylememeniz gereken şeyler

Çocuklar eşiniz ile tartışmanızı duyduğunda, onlara asla söylememeniz gereken bir cümle var: “Endişelenme, bu seni ilgilendirmez.”


Neden mi? Çünkü bu, ebeveynliğin "kapıyı suratlarına çarpma" versiyonu gibidir. Bu ifade, çocukların hislerinin ve gözlemlerinin önemli olmadığını ima eder. Oysa tartışmadan derin şekilde etkilenmiş olabilirler. Ve bu yaklaşım, onları rahatlatmak yerine kaygılandırır, kafalarını karıştırır ve olayın kendi içlerinde (muhtemelen çok daha korkunç) bir versiyonunu kurmalarına yol açar.


Peki, ne söylemelisiniz?

Durumu yok saymak ya da hiç yaşanmamış gibi davranmak yerine, yaşa uygun bir şekilde açıklama yapmak en sağlıklısı.


1 - 3 yaş arası (bebek/erken çocukluk): Konuşmayı basit tut ve duygulara odaklan.

“Bazen büyükler de senin gibi sinirli hissedebilir. Ama birbirimizi seviyoruz ve her zaman sorunları çözeriz.”


4 - 7 yaş arası (küçük çocuklar): Biraz daha detay ver ama onları bunaltmadan.

“Bir konuda anlaşamadık ama bu, birbirimizi sevmediğimiz anlamına gelmez. İnsanlar tartıştığında üzülmek normaldir. Önemli olan, bir ekip olduğumuz ve birbirimizi sevdiğimizdir.”


8 - 18 yaş arası (büyük çocuklar ve ergenler): Gerçekçi ol, ama onları tartışmanın içine çekme.

“İnsanlar bazen farklı düşünceler ve duygulara sahip olabilir. Bu normaldir. Önemli olan, bu farklılıkları nasıl ele aldığımız ve saygılı bir şekilde nasıl çözdüğümüzdür.”


Bu, sağlıklı çatışma çözümünü modellemek için harika bir fırsattır.


Peki, ya sonrasında?

Tartışma ne kadar yoğun geçtiğine bağlı olarak, biraz zaman geçtikten sonra tekrar konuşmak faydalı olabilir. Resmî bir sunuma gerek yok, ama kısa bir sohbet bile duyduklarını işlemelerine yardımcı olur.


  • Nasıl hissettiklerini sor – ve gerçekten dinle.
  • Duygularını onayla – “Üzgün ya da kafan karışmış hissetmen normal.”
  • Gerekiyorsa özür dile – Tartışma çok hararetli geçtiyse, “Bunu duyman senin için zor olmuş olabilir. Biz de konuşma şeklimizi düzeltmeye çalışıyoruz” gibi basit bir özür bile çok şey fark ettirir.

Günün sonunda çocukların mükemmel, hiç tartışmayan ebeveynlere ihtiyacı yok—tartışıp sonra toparlanabilen, duygularıyla sağlıklı şekilde başa çıkabilen ebeveynlere ihtiyaçları var. Tartışmalar olur (ve olmaya da devam edecek), ama asıl önemli olan, sonrasında nasıl davrandığınız ve bunu çocuklarınıza nasıl yansıttığınızdır.



Kaynak: Dara Katz. "The One Thing You Should Never Say After Your Kids Hear You Fighting". Şuradan alındı: https://www.purewow.com/family/not-to-say-after-kids-hear-parents-fighting. (19.03.2025).


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