Çocuğunu işe getir günü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklara çalışma dünyasına bir bakış açısı kazandıran ulusal bir gün olan bugünde, aileler çocuklarını gelecekteki iş olanaklarını ve eğitimin değerini göstermek için kendi işyerlerine götürüyor. Kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu olan Take Our Daughters And Sons To Work Vakfı tarafından geliştirilen bir gündür. Ve her yıl Nisan ayının dördüncü Perşembe günü gerçekleşir.

Aslında bugünün ilk ortaya çıkışı sadece kız çocukları içindir. ”Kızlarımızı İşe Getirin Günü” ilk kez 1993 yılında gerçekleşmiştir. Okullarla işbirliği içinde düzenlenen bugünde etkinlikten bir gün önce ya da sonra kariyer keşfini okul müfredatına dahil etmeleri için materyaller sağlanırmış. Program resmi olarak 2003 yılında erkek çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmiş; bununla birlikte, programa katılan çoğu şirket, başlangıçtan beri hem erkek hem de kızların katılmasına izin vermeye başlamışlar.

Resmi web sitesinde, hem erkek hem de kız çocuklarına cinsiyet rolleri açısından daha esnek oldukları bir yaşta kariyer keşfetme fırsatları sağlamak için bir fırsat olduğu dile getiriliyor. Özellikle erkeklerin profesyonel rollerine ek olarak ebeveyn olarak iş hayatında varlıklarını göstermeleri açısından bugünün toplumsal cinsiyet klişeleriyle mücadeleye de katkıda bulunabileceği belirtiliyor.