Cinsel ilişkide rahim ağzı etkilenir mi?

Vajina kanalının sonunda bulunan rahim ağzı (serviks), rahme açılan küçük bir kanal gibidir. Adet kanamasının olduğu günlerde bir miktar açılarak rahim içerisindeki kanın dışarı atılmasını sağlar. Aynı zamanda doğumda da on santimetreye kadar açılarak bebeğin rahimden vajina kanalına, buradan da dışarı çıkmasını sağlayan esnek bir organdır.

Ancak vücuttaki diğer parçalar gibi, rahim ağzı da incinebilir ve morarabilir. İncinen rahim ağzının en yaygın nedeni, sert bir şekilde vajinaya penis ya da farklı bir cisim (seks oyuncağı vs.) ile penetrasyondur. Sert penetrasyon sonrasında rahim ağzında meydana gelen incinme, sonrasında pelvik bölgede ağrı ve sancılara neden olabilir.

Rahim ağzı, menstrual döngü boyunca değişkenlik gösteren bir yapıdadır. Serviksin yapısının döngünün günlerine göre değişmesi gibi, pozisyonu da değişir. Yumurtlama döneminden sonraki yaklaşık iki haftalık süreçte rahim ağzı daha yukarıdadır ve diğer zamanlarda vajina girişine daha yakın olacak şekilde alçalır. Aynı zamanda cinsel uyarılma sırasında vajinal kısımdaki kan akışının değişmesi nedeniyle de serviksin pozisyonu etkilenebilmektedir.

Rahim ağzı incinmesi nasıl anlaşılır?

En yaygın belirti, adet döneminde hissedilen kramplara benzeyen sancılardır. Cinsel ilişkiden sonra ya da bazen ilişki sırasında, pelvik bölgede ağrı hissedilebilir. Özellikle sert bir şekilde penetrasyon içeren cinsel ilişkiden sonra bazen lekelenme şeklinde kanamalar da görülebilir. Cinsel ilişki sonrası kanama, farklı sebeplerle de gerçekleşebilse de, alt karında hissedilen ağrıyla birlikte ortaya çıktığında rahim ağzı incinmesine işaret ediyor olabilir. Ağrı ve kramplar bazen mide bulantısına da neden olabilir.

İncinen serviks için ne yapmalı?

Seks sırasında incinen rahim ağzı için genellikle özel bir tedavi uygulamak gerekmez ve bir süre dinlendikten sonra belirtilerin azalması ve bitmesi beklenir. Ancak uzmanlar, iyileşmenin bazen bir hafta kadar sürebileceğini ve bu süreçte yorucu aktivitelerden ve vajinal penetrasyondan kaçınmanın iyi bir fikir olabileceğini söylüyor.

Ancak cinsel ilişki sırasında ve sonrasında tekrarlayan bir ağrı hissi yaşıyorsanız ve özellikle hemen her seferde bu duruma vajinal kanama da eşlik ediyorsa doktorunuza danışmanız gerekir.

Vücudunuzu ve döngüsel ritminizi anlamak, rahim ağzı incinmesinden kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Adet döneminde ve sonraki haftada rahim ağzı daha düşük pozisyonda olacağından, bu dönemlerde sert bir şekilde penetrasyondan kaçınmak gerekebilir. Ayrıca cinsel olarak uyarılmak, rahim ağzınızın daha yukarıda konumlanmasını sağlar, bu yüzden yeterince uyarılmadan penetrasyona izin vermemek de iyi bir fikir olabilir. Böylece vajinanın yeterince ıslanması ve kayganlaşması için de vakit tanımış olursunuz. İlişki sırasında size rahatsızlık veren pozisyonu değiştirmek ve partnerinize kendinizi doğru bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmak da önemli noktalardır.

Referans: Sarah Regan ve Heather Irobunda. "Yes, Your Cervix Can Get "Bruised" — Here's What To Do About It". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/bruised-cervix-symptoms-and-treatment. (19 Eylül 020).