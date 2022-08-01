Çiller neden oluşur?

Çilleriniz varsa veya çilleri olan birilerini tanıyorsanız, hep oradalarmış gibi gelebilir ancak durum böyle değil. Kimse dünyaya çil sahibi olarak gelmez. Çiller, sonradan edinilen, güneş teması ile ortaya çıkan bir cilt durumudur. Sonbaharda ve kışın daha soluk olduklarını fark edebilirsiniz. Onlardan rahatsızsanız oluşum mekanizmalarını bilmek bazı önlemler almanızı sağlayabilir.

Çil nasıl oluşur?

Çil, güneşe maruz kalan bölgelerde, en yaygın olarak yüz, kollar, göğüs ve boyunda ortaya çıkan kahverengi lekelerdir. Bebekler ve küçük çocuklar, çil oluşturacak kadar güneşe maruz kalmadıkları için çiller iki ile üç yaşına kadar görülmez. Güneş, çil oluşumunda büyük bir etken olsa da tek değildir, güneşle temas eden herkes çil oluşturmaz. Genetik, oldukça büyük bir belirleyicidir. Özellikle kızıl saçlı insanlarda, çil oluşma ihtimali daha yüksektir ancak kızıl saçlı olmayan kişilerde de çil görülür.

Çiller, UV ışınları tarafından uyarılan pigment (melanin) artışından doğar. Bazen bir güneş yanığından üç-beş gün sonra çiller oluşabilir ancak mutlaka bir yanık, bronzluk veya güneş hasarı yaşamanız gerekmez. Sizi buna yatkın yapan geninizin ve güneşin birleşmesi yeterli olabilir.

Çil güneş lekesi midir?

Çiller, güneş lekeleriyle aynı şey değildir. Güneş lekeleri, düz, kahverengi lekelerdir, çillerden daha büyük ve düzensiz bir şekle sahiptirler ve tekrar tekrar güneşe maruz kaldıktan sonra tamamen gelişmesi uzun yıllar alır. Güneş lekeleri çok çeşitli cilt tiplerinde ve tonlarında görülür ve sıklıkla kırk yaş civarında ortaya çıkarlar, buna karşılık çiller yirmilere doğru oluşurlar.

Çil kansere dönüşür mü?

Benler, zamanla melanoma dönüşebilir ancak çiller de böyle bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte, çillerin varlığı cilt kanserine yatkınlığınızı gösterebilir. Çiller, cildinizin size "Güneşe karşı hassasım" deme şeklidir.

Çiller geçer mi?

Güneş lekelerinin aksine çiller, tedavi olmadan da kaybolabilirler. Genel olarak, çiller kış aylarında kaybolur ve güneşe maruz kalmanın en yüksek olduğu yaz aylarında daha belirgindir. Yine de yaz aylarında bile, geniş spektrumlu güneş kremi ile çilleri en aza indirmenin mümkün olabilir. Çiller yaş ilerledikçe de daha az görünür olmaya başlarlar. Bu görünümden rahatsız olanlar için kimyasal peeling ve ötesinde lazer ile medikal tedaviler de mümkün. Çil oluşumuzu azaltmanın da ötesinde, cildiniz hassas olduğu için güneş korumasına özen göstermeniz gerekir ancak bunun dışında çillerinizden ‘kurtulmak’ için hiçbir sebebiniz yok!

Referans: Julıa Guerra. “The Fascinating Science Behind Freckles”. Şuradan alındı: https://www.allure.com/story/what-causes-freckles (18.06.2022).