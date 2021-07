Mutlu çiftler ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor!

Araştırmaya göre, uyku problemi olan bir partnerle aynı yatağı paylaşmak sizi her gece 49 dakika uykudan mahrum bırakabilir. Ve eşlerden biri, diğeri yüzünden rahat bir gece uykusu çekmezse, bu büyük olasılıkla ertesi gün aralarında bir çatışmaya neden olacaktır. Ayrı uyuyoruz ama birbirimizi seviyoruz! yazısını okumak için tıklayın...

Aslında; çalışma, gece uykusu kötü olan çiftlerin, iyi dinlenmiş uyananlardan daha şiddetli ve daha sık kavga ettiklerini bile doğruladı. İyi bir gece uykusu çeken kişilerin ise daha iyi bir ruh hali içinde olmaları, daha düşük stres seviyelerine sahip olmaları ve daha sabırlı olmaları daha olasıdır.

İyi bir gece uykusu çekemediğiniz için partnerinize kızmak ilişkiye zarar verebilir

Horlama, kıpırdama ya da yorgan çekiştirmesi, bazı çiftlerin farklı yataklarda ve hatta farklı yatak odalarında uyumayı seçmesinin birçok nedenlerinden sadece birkaçıdır. Uykuya dalmak için kendinizi hırpalarken, eşinizin horlaması ve bu yüzden uyuyamamak, eşinize karşı öfke, gerginlik ve kırgınlık oluşmasına neden olabilir.

Sleeping Apart Not Falling Apart kitabının yazarı Jennifer Adams'a göre, ayrı yatak odasında uyumak, her iki partnerin de uykusuz olmadığı için ilişkinin gelişmesine yardımcı olabilir.

Uyandığınızı hatırlamıyor olsanız bile, rahatsız uykunun genel sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir

Gece boyunca beynimiz birkaç kez uyku evreleri arasında geçiş yapar: Hafif uyku, derin uyku ve REM (hızlı göz hareketi uykusu). Ancak gece uyanarak döngüyü kesintiye uğrattığınızda, beyninizin hafif uyku evresinde daha fazla zaman harcadığı ve REM'i kaçırdığı anlamına gelir. Ve yeterli REM olmadan duygusal sağlığınız ve bilişsel performansınız zarar görür.

Kesintiye uğramış uyku ayrıca hipertansiyon, kilo ile ilgili sorunlar, zihinsel sağlık sorunları, düşük yaşam kalitesi ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar gibi kısa ve uzun vadeli sağlık sonuçları doğurabilir. Uyku alışkanlığın senin ve sağlığın hakkında neler söylüyor? yazısını okumak için tıklayın...

Eşleriyle ayrı uyumaya neden karar veren insanların yorumları...

"Çünkü iyi bir gece uykusu, aynı yatağı paylaşmaktan daha romantiktir. Horluyor, yorganı çekiyor ve dönüyorum. Bu şekilde çok daha iyi anlaşıyoruz."

“Eşim ve benim tamamen ayrı yatak odalarımız var. Ara sıra birbirimizin odalarında 'uyuyuyoruz'. Ancak, ikimiz de ayrı daha iyi uyuyoruz. O bir gece kuşu ve ben erkenci bir kuşum. Üzerinde sadece bir çarşaf istiyor, ben ise battaniye istiyorum. Ayrıca ayrı bir odaya sahip olmak, onu istediğim gibi dekore etmemi, kendi kişisel alanıma sahip olmamı ve tercih ettiğim temizlik seviyesinde tutmamı sağlıyor.”

“Farklı çalışma programları nedeniyle farklı uyku döngüleri. Hâlâ deli gibi aşığız ve ikimiz de bunu kabul ettik çünkü bu ikimiz için de en iyisi."

"İlişkimizin başlarında, kavgalarımızın %90'ı yatak odasında oluyordu. Eşim vantilatör açık ve beyaz gürültü ile soğuk bir odada uyumayı seviyorum. Ben de televizyon açıkken uyumayı seviyorum. Eşim ise sessizlikte ve karanlıkta uyumayı sever. Ayrı odalarda uyumaya başladık ve aniden kavgalarımızın %90'ı durdu. Ayrıca, gerçekten uyuduğumuz için diğer kavgalar daha çok hararetli tartışmalara dönüştü.”

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-relationships/why-more-happy-couples-prefer-to-sleep-in-separate-beds-802641/