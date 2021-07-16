Mutlu çiftler ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor!

Bir araştırmaya göre, çiftlerin %14'ü her gece ayrı yataklarda uyuyor. Ve çoğumuz “Ayrı uyuyan çiftler birbirinden ayrılır” sözüne inanırken, bunun tam tersinin doğru olduğunu gösteren araştırmalar da var.

Mutlu çiftler ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor!
İlişki
16 Temmuz 2021 Cuma

Araştırmaya göre, uyku problemi olan bir partnerle aynı yatağı paylaşmak sizi her gece 49 dakika uykudan mahrum bırakabilir. Ve eşlerden biri, diğeri yüzünden rahat bir gece uykusu çekmezse, bu büyük olasılıkla ertesi gün aralarında bir çatışmaya neden olacaktır. Ayrı uyuyoruz ama birbirimizi seviyoruz! yazısını okumak için tıklayın...


Aslında; çalışma, gece uykusu kötü olan çiftlerin, iyi dinlenmiş uyananlardan daha şiddetli ve daha sık kavga ettiklerini bile doğruladı. İyi bir gece uykusu çeken kişilerin ise daha iyi bir ruh hali içinde olmaları, daha düşük stres seviyelerine sahip olmaları ve daha sabırlı olmaları daha olasıdır.


İyi bir gece uykusu çekemediğiniz için partnerinize kızmak ilişkiye zarar verebilir

Horlama, kıpırdama ya da yorgan çekiştirmesi, bazı çiftlerin farklı yataklarda ve hatta farklı yatak odalarında uyumayı seçmesinin birçok nedenlerinden sadece birkaçıdır. Uykuya dalmak için kendinizi hırpalarken, eşinizin horlaması ve bu yüzden uyuyamamak, eşinize karşı öfke, gerginlik ve kırgınlık oluşmasına neden olabilir.


Sleeping Apart Not Falling Apart kitabının yazarı Jennifer Adams'a göre, ayrı yatak odasında uyumak, her iki partnerin de uykusuz olmadığı için ilişkinin gelişmesine yardımcı olabilir.


Mutlu çiftlerin uyku alışkanlıkları
Mutlu çiftlerin uyku alışkanlıkları

Uyandığınızı hatırlamıyor olsanız bile, rahatsız uykunun genel sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir

Gece boyunca beynimiz birkaç kez uyku evreleri arasında geçiş yapar: Hafif uyku, derin uyku ve REM (hızlı göz hareketi uykusu). Ancak gece uyanarak döngüyü kesintiye uğrattığınızda, beyninizin hafif uyku evresinde daha fazla zaman harcadığı ve REM'i kaçırdığı anlamına gelir. Ve yeterli REM olmadan duygusal sağlığınız ve bilişsel performansınız zarar görür.


Kesintiye uğramış uyku ayrıca hipertansiyon, kilo ile ilgili sorunlar, zihinsel sağlık sorunları, düşük yaşam kalitesi ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar gibi kısa ve uzun vadeli sağlık sonuçları doğurabilir. Uyku alışkanlığın senin ve sağlığın hakkında neler söylüyor? yazısını okumak için tıklayın...


Eşleriyle ayrı uyumaya neden karar veren insanların yorumları...

"Çünkü iyi bir gece uykusu, aynı yatağı paylaşmaktan daha romantiktir. Horluyor, yorganı çekiyor ve dönüyorum. Bu şekilde çok daha iyi anlaşıyoruz."


“Eşim ve benim tamamen ayrı yatak odalarımız var. Ara sıra birbirimizin odalarında 'uyuyuyoruz'. Ancak, ikimiz de ayrı daha iyi uyuyoruz. O bir gece kuşu ve ben erkenci bir kuşum. Üzerinde sadece bir çarşaf istiyor, ben ise battaniye istiyorum. Ayrıca ayrı bir odaya sahip olmak, onu istediğim gibi dekore etmemi, kendi kişisel alanıma sahip olmamı ve tercih ettiğim temizlik seviyesinde tutmamı sağlıyor.”


“Farklı çalışma programları nedeniyle farklı uyku döngüleri. Hâlâ deli gibi aşığız ve ikimiz de bunu kabul ettik çünkü bu ikimiz için de en iyisi."


"İlişkimizin başlarında, kavgalarımızın %90'ı yatak odasında oluyordu. Eşim vantilatör açık ve beyaz gürültü ile soğuk bir odada uyumayı seviyorum. Ben de televizyon açıkken uyumayı seviyorum. Eşim ise sessizlikte ve karanlıkta uyumayı sever. Ayrı odalarda uyumaya başladık ve aniden kavgalarımızın %90'ı durdu. Ayrıca, gerçekten uyuduğumuz için diğer kavgalar daha çok hararetli tartışmalara dönüştü.”



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-relationships/why-more-happy-couples-prefer-to-sleep-in-separate-beds-802641/


Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor?

Uyku pozisyonuna göre ilişki analizi yapıyoruz! İşte uyuma şekillerinize göre ilişkinizin verdiği sinyaller...

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Başınızı göğsüne koyuyorsanız Başınızı göğsünde dinlendiriyorsanız, uyurken bile kalp atışlarını duyabilirsiniz. Bu var olan en romantik sarılma pozisyonlarından birisidir. Eğer partnerinizle bu şekilde uyumayı tercih ediyorsanız, sizi korumaya ve güvende hissetmenizi sağlamaya çalışıyor demektir. Sizi dünyadaki tüm kötülüklere karşı korumaya hazır olduğunu gösterir.
Karşılıklı kucaklaşıyorsanız Bu en yoğun sarılma konumudur. Eğer iki insan uyurken kucaklaşıyorsa, vücutları birbirlerine iç içe geçer. Aslında oldukça konforsuz bir pozisyon olduğu için genellikle ilişkinin sadece ilk zamanlarında gözlemlenir. Duyguların çok ateşli ve tutkulu olduğu dönemde. Birbirlerinden ayrı bir saniye bile geçirmek istemediklerini gösterir.
Sadece bir el ya da bacakla dokunmak Eğer sarılırken el ele tutuşuyor ya da bir bacağınızı sevgilinizin üzerine atıyorsanız, bu dengeli bir ilişki yaşadığınızı gösterir. İlişkinizde biraz alana sahip olmaktan hoşlandığınızı gösterir ama yine sevgilinizin yanınızda olduğunu hissetmek ve bilmek istersiniz.
Yüz yüze uyumak Yüz yüze uyumayı seven çiftler, konuşmayı seven çiftlerdir. İletişim kurmanın sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçası olduğunu düşünürler ve muhtemelen geceleri de konuşurken uykuya dalarlar.
Büyük ve küçük kaşık Erkek arkadaşınız size ya da siz ona arkadan sarıldığınızda buna kaşık pozisyonu denilir. Her iki durumda da sarılan koruyucu taraftır ve diğerine zarar gelmesini istemez. Sarılınan taraf ise şımartıldığını ve korunduğunu hissetmekten hoşlanır.
Hiç dokunmamak Bazı çiftler yatakta dinlenirken birbirlerine hiç dokunmamayı tercih ederler. Bu farklı anlamlara gelebilir. Ya ilişkileri sarılmaya ihtiyaç duymayacakları kadar yerleşik ve sağlamdır ya da ilişki tehlikededir ve artık birbirlerine dokunma ihtiyacı duymuyorlardır.
Tüm alanı kaplamak Bu bir sarılma şekli olamasa da çoğu çift için uyurken geçerli bir pozisyondur. Taraflardan biri yataktaki büyük bölümü kaplarken, diğeri kendine kalan alanla yetinir. Bunun anlamı az yer kaplayan tarafın diğerinin mutluluğu için fedakarlık yapmaya hazır olduğudur.
Kaşık pozisyonu Kaşık: çiftler arasındaki en yaygın pozisyonlardan birisi - özelliklede 3 ila 5 yıllık evliler arasında. Kaşık, partnerinizle aranızda maksimum temas sağlayarak fiziksel yakınlığı garantiler. Tam olarak erotik değildir; daha çok rahatlatıcı ve güvenlidir.
Balayı sarılması Uyku pozisyonlarının en samimisi; bu, kaşığın daha az yaygın alternatifi, yoğun duyguların mevcut olduğu anlarda ortaya çıkar - seks sonrası ya da ilişkinin başları gibi. Bazı çiftler, ilişkilerinin tamamı boyunca koruyabilir bu pozisyonu; ancak çift, birbirine, ayrı yatamayacak derecede bağımlı hale gelebilir.
Çatıdaki kiremitler gibi Bu pozisyon, güçlü egoların ve bir tür yetki hissinin işaretidir ve oldukça popülerdir. Partnerlerden biri sırt üstü yatarken, diğeri partnerinin omzunda dinlenerek bağımlı ve uysal partner haline gelir. Bu pozisyonda güçlü bir arkadaşlık ve koruma hissi olduğundan, yüksek derecede güven vardır.
Sevgilinin beşiği Bir öncekinin daha güçlü, daha samimi versiyonu; sevgilinin beşiğinde, partnerlerden biri, diğerini omzunda yatırmaktansa, kolları ile tutar. Elde kalan ise bir tür korunma ve güvenlik hissi yaratan şefkatli, anaç ve samimi bir pozisyondur.
Hafifçe bağlı İlk çıkmaya başladığınızda ya da evlendiğinizde, kendi uyku pozisyonunuzun pahasına, ne kadar yakın bir şekilde uyuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Ama zaman geçtikçe, insanlar bu pozisyonu benimsemeye başlarlar - kaşığın biraz daha mesafeli olanını. Yakınlıktan ödün vermeden daha fazla alan ve konfor sağlayarak güven anlamına gelir.
Bacaktan sarılma Bu pozisyon, iki şeyi gösteriyor olabilir: birincisi, çift, fiziksel yakınlık gösterme konusunda çok rahat değildir ve bacaklar kazara temas eder. İkincisi, tamamıyla tersi olabilir; aşinalık, konfor ve sevgi göstergesi olabilir - neredeyse gizli bir şifre gibi.
Takip Bu pozisyon, teknik açıdan kaşıktır; ama bir taraf, diğerini kovalar. Partnerinizin sırtı size dönük bir şekilde yatağın diğer tarafına döndüğünü düşünün. Takip, ona yaklaşıp kaşık şeklini aldığınız pozisyondur. Bu da iki anlama gelebilir. Sonuç olarak oluşan kaşık, karşı taraf kendi alanını istediğinden, illegal kaşık olarak etiketlenebilir. Alternatif olarak, kendini uzaklaştıran kişi, kovalanmak istiyor da olabilir; bir tür oyun daveti gibi.
Zen stili Bu pozisyon, uzun süredir birlikte olan çiftlerde öne çıkar. Zaman geçtikçe, kişiler, bağımsızlıklarını ve kişisel alanlarını yeniden elde etmek isterler. Zen, sarılma olmaksızın fiziksel temas yaratan, bağlanabilirlik ile bağımsızlık arasındaki ödündür.
Arkası yarın Bu pozisyon, takibe oldukça benzer; ancak bu sefer kovalamaca yoktur, çünkü diğer taraf böyle bir şey istememektedir. Yani tam olarak 'arkası yarın'dır; ne olduğunu merak ettiğinizle kalırsınız. Bir şeylerin ters gidip gitmediğini merak etmeye başlarsınız; partneriniz neden çekiliyordur? Öfke? Üzüntü? Kin? İşte bu anda, karşınızdaki kişiyi analiz etmeli ve gerçekten alana ihtiyacı olup olmadığını görmelisiniz. Zamanla geri gelecektir.
Yengeç İşte birkaç anlamı olan, belirsiz bir uyku pozisyonu daha. İlişkinizde zorlu bir dönemden geçiyorsanız ya da anlaşmazlıklarınız olduysa, bu pozisyon, sizin ya da partnerinizin, birbirinizden uzaklaşma ihtiyacı yaratarak, sorunları vurgulama yönteminiz olabilir. Canınızın yandığı anlamına da gelebilir. Nasıl otururken pozisyon değiştiriyorsanız, yataktayken de yeni pozisyonlara geçersiniz. Ya da gerçekten yaratıcı uykucularsınız.

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