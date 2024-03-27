Canlı sahiplendikten sonra atmanız gereken adımlar

Bu içerik Veteriner Hekim Semih İzmirli tarafından kaleme alınmıştır.

Sokaktan bir canlı sahiplendiğimizde yapılması gereken en önemli tarama veteriner hekimin fiziksel muayenesidir. Veteriner hekim fiziksel muayenesini tamamladıktan sonra canlının sağlık durumuna, yaşadığı bölgeye, yaşına ve risk faktörlerine göre bazı önerilerde bulunabilir.

En basit olarak, ilk tarama için tam kan sayımı, radyografik inceleme ve parazitler için dışkı incelemesi yapılabilir. Buradaki şüphelere göre ileri testler istenebilir. Canlının aşı durumu bilinmiyorsa, çeşitli etkenlere karşı antikor titreleri incelenebilir ve buna göre aşılanıp aşılanmayacağına karar verilebilir.

İlginizi çekebilir: E-Devlet üzerinden nasıl hayvan sahiplenilir?

Sahiplenen canlıya hangi aşılar yapılmalı?

Yeni bir canlı sahiplenildikten sonra en önemli aşama, birkaç günlük gözlem aşamasıdır. Çünkü geçmişi bilinmeyen sokak canlılarının sağlık durumu hakkında fikir edinmek gerekir. Bu nedenle, genellikle ilk muayenesi yapıldıktan sonra hastalar birkaç gün kusma, ishal, iştahsızlık, halsizlik, öksürme, aksırma, topallama vb. belirtiler yönünden gözlenir. Fiziksel muayene bulguları normal olan ve gözlem süresince herhangi bir problem görülmeyen kedi ve köpek dostlarımızın genellikle ilk aşısı “karma aşı” denilen ve birçok etkene karşı koruma sağlayan bir aşıdır.

Kedilerde karma aşı içeriği Feline parvovirus, Feline herpesvirus ve Feline calicivirus etkenlerinden oluşmaktadır. Bu aşının mutlaka yapılması gerekmektedir. Kedilerin bir diğer aşısı Lösemi (Feline leukaemia virus) aşısıdır ve öncesinde bu virüse karşı test yapılarak aşının uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir. Ek olarak kuduz aşısının yapılması yasal olarak zorunludur.

Köpeklerin karma aşı içeriği Canine distemper virus, Canine parvovirus, Canine adenovirus, Canine parainfluenza virus ve Leptospira etkenlerinden oluşmaktadır. Bu aşının mutlaka yapılması gerekmektedir. Köpekler için mutlaka yapılması gereken bir diğer aşı ise, Bordetella bronchiseptica’ya karşı koruma sağlayan aşıdır. Köpekler için yapılabilecek diğer aşılar arasında Lyme borrelia, Canine influenza virus ve Canine enteric coronavirus etkenlerine karşı koruma sağlayan aşılar bulunmaktadır. Ek olarak kuduz aşısının yapılması yasal olarak zorunludur.

Sahiplenilen canlının yaşı ve varsa daha önce yapılan aşılarına göre aşı takvimi oluşturulmaktadır. Bazı aşıların önemi bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Veteriner hekiminiz sizi bu konuda yönlendirecektir.