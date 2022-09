Bulyonların sağlığa zararları nelerdir?

Bir çorbayı veya pilavı ufacık bir küp yardımıyla lezzetlendirmek oldukça kolay ve güzel olsa da birçok sağlıklı besine ve lezzete bu kadar zahmetsizce ulaşmak pek de gerçekçi bir durum değil. Bu amaçla birçok yemekte kullanılan ve her evde bulunan bulyonlar, aslında amaçlananın tam aksine, zararlı olabilir.

Bulyonun içinde ne var?

Market ürünü hazır bulyonlar, lezzet kazanmak için bir tatlandırıcı olan glutamat içerir ve monosodyum glutamat, 'Çin Restoranı Sendromu' olarak bilinen bir duruma neden olabilir. Baş ağrısı, şakaklarda basınç ve boyun tutulması şeklinde ortaya çıkabilen bu durum, özellikle sürekli bulyon kullanan insanlar için gerçek bir tehlike haline gelebilir.

Çin tuzu nedir? Çin restoranı sendromu nedir?

Çin mutfağında sıkça kullanıldığı için çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamat, yemeklere kattığı lezzet açısından birçok insan için eşsiz, ancak bu eşsiz ün tek başına gelmiyor. Yemeğin daha lezzetli algılanmasınız sağlayan bu tat, aynı zamanda bir bağımlılık mekanizması da oluşturuyor. Böylece bu yemekten daha çok ve daha çok yemek istiyorsunuz. Bu size ürün ve yemek satanlar için oldukça olumlu bir gelişme olsa da sizin adınıza obezitenin ilk adımı olabilir. Beşinci tat olarak bilinen ‘umami’ aslında bu sodyum glutamattan başka bir şey değil. Peki bu umamiyi sağlıksız mı yapar? Aslında hayır. Her şeyde olduğu gibi burada da doz, ilaçla zehir arasındaki farkı oluşturur. Glutamat, doğal olarak birçok sebze ve meyvede bulunur ve düşük dozlarda zararsızdır ancak farklı maddeler ile birleştiğinde daha farklı etkileri ortaya çıkabilir. En kötüsü, sağlıksız yiyecekler yüksek dozda sodyum glutamat eklenerek lezzetli ve bağımlı edici bir hale getirilebilir.

Ne yapmalı?

Her çorba için birçok farklı sebzeyi haşlamak veya her yemeğinize et katmak zorunda değilsiniz. Lezzeti besin içeriğinden gelen, daha zengin bir lezzet küpünü çok kolay bir şekilde eve yapabilirsiniz. Haşladığınız et, tavuk, sebze ve kemikleri baharatlarla yoğunlaştırıp dondurarak hem lezzetli hem sağlıklı bir besin elde edebilirsiniz.

