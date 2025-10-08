Bulutların üstündeki cennet: Avusor yaylası

Rize'nin \u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esine ba\u011fl\u0131, Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131'n\u0131n eteklerinde yer alan Avusor Yaylas\u0131, drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. . Deniz seviyesinden yakla\u015f\u0131k 2 bin 400 metre y\u00fckseklikte bulunan ve Ayder Yaylas\u0131'na 10 kilometre mesafede yer alan yayla, sisle kaplanan zirveleri ve ye\u015filin tonlar\u0131yla \u0130skandinav manzaralar\u0131n\u0131 aratmayan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sundu.. G\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden \u00e7ekilen karelerde, da\u011flar\u0131n aras\u0131nda uzanan yayla yollar\u0131, bulut denizi ve do\u011fan\u0131n e\u015fsiz g\u00fczelli\u011fi izleyenleri b\u00fcy\u00fcledi.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . .
