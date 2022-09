Bu makyaj ürünlerini almanıza gerek yok!

Makyaj trendlerinin hepsine yetişmek mümkün değil. Daha önce denemediğiniz ve kullanacağınızdan emin olmadığınız bir görünüme yüksek meblağlar harcamadan önce elinizde olan ürünlerle neler yapabileceğinizi bilmek hem heveslerinizi karşılamanıza hem de ekonominize yardım edebilir. İşte başka bir ürünün yerine kullanılabilecek makyaj ürünleri…

1- Renkli eyeliner yerine far

Her gün renkli eyeliner kullanacağınızı düşünmüyor ama denemek istiyorsanız, oldukça basit bir şekilde kendinize likit eyeliner yapabilirsiniz. İstediğiniz renkteki farı az bir miktarda başka bir yere alın ve üzerine bir miktar miseller su ekleyin. Pigment tamamen çözününceye dek karıştırın ve sivri uçlu bir fırçayla uygulayın. Bu yöntemi sıvı eyeliner kullanmak istediğiniz her yerde deneyebilirsiniz.

2- Far bazı yerine kapatıcı

Farlarınızın daha temiz ve pigmentli durması için, göz farından ziyade bir kapatıcı yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Kapaklarınızdaki damarlanma veya renk bozulmalarını ortadan kaldıracak ve göz farınızdaki pigmenti ortaya çıkaracak olan kapatıcınızı göz kapaklarınıza sürün ve birkaç dakika oturmasını bekleyin, daha sonra canlı renklerin tadını çıkarabilirsiniz.

3- Fondöten yerine kapatıcı

Ten makyajı seviyorsanız, neden birden fazla ürün kullandığınızı düşünün. Cilt kusurlarını kapatmak için fondöten mi daha iyi sonuç verir kapatıcı mı? Kapatıcıyı kullanacağınız yerlerin bir sınırlaması var mı? Doğru tonu bulduğunuzda, fondöten yerine kapatıcı uygulayarak harika sonuçlar yaratabilirsiniz.

4- Makyaj bazı yerine nemlendirici

Makyaj bazı, ağır makyajlar için vazgeçilmez olabilir ancak günlük bir görünüm için değil! Bir makyaj bazından beklentiniz cildi nemlendirmek ve ten makyajına hazırlamaksa, yoğun bir nemlendirici bu işi üstlenebilir. Cildi nemlendirmenin en iyi yolu nemlendirici değil midir?

5- Kontur kitleri yerine bronzer

Birden fazla renk tonuna sahip kontür kitleri yerine yüzünüze sıcaklık ve derinlik katan bir bronzlaştırıcı kullanabilirsiniz. Teninize uygun bronzlaştırıcılar size çok daha doğal ve vurgulayıcı bir görünüm kazandırabilir. Özellikle kontür kitlerinin aksine bu ürünlerde gerçekten renk ve ton seçimi yapma şansınız olur.

6- Sıvı rujlar yerine nemlendirici

Özel günlerde veya makyajınızla eğlenmek istediğinizde belki de son kullanma tarihine kadar bir daha kullanmayacağınız ürünlere para harcamak saçma olabilir. Likit rujlar, dudakları hızlıca kurutabildiğinden, kullanımı da pek kolay olmaz. Bunun yerine daha parlak bir görüntü için renkli dudak nemlendiricilerinden faydalanabilirsiniz.

7- Tıraş kremini yerine duş jeli

Jilet kullanırken cildinizi tahriş etmemek önemli olsa da bunun için bir tıraş kremi kullanmanız şart değil. Yoğun yapıda bir duş jeli de size aynı konforu sağlayabilir.

