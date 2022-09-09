Bu makyaj ürünlerini almanıza gerek yok!

Her gün birçok yeni makyaj ürünü üretilirken, hepsini takip etmek imkânsız. Bunun yerine elinizdeki ürünlere ufak dokunuşlar yaparak birçok makyaj ürününün muadilini yaratabilir ve fazla tüketimden kaçınabilirsiniz...

Bu makyaj ürünlerini almanıza gerek yok!
Güzellik
09 Eylül 2022 13:40 Güncelleme: 09 Eylül 2022 13:49
ABONE OL

Makyaj trendlerinin hepsine yetişmek mümkün değil. Daha önce denemediğiniz ve kullanacağınızdan emin olmadığınız bir görünüme yüksek meblağlar harcamadan önce elinizde olan ürünlerle neler yapabileceğinizi bilmek hem heveslerinizi karşılamanıza hem de ekonominize yardım edebilir. İşte başka bir ürünün yerine kullanılabilecek makyaj ürünleri…

1- Renkli eyeliner yerine far

Her gün renkli eyeliner kullanacağınızı düşünmüyor ama denemek istiyorsanız, oldukça basit bir şekilde kendinize likit eyeliner yapabilirsiniz. İstediğiniz renkteki farı az bir miktarda başka bir yere alın ve üzerine bir miktar miseller su ekleyin. Pigment tamamen çözününceye dek karıştırın ve sivri uçlu bir fırçayla uygulayın. Bu yöntemi sıvı eyeliner kullanmak istediğiniz her yerde deneyebilirsiniz.

2- Far bazı yerine kapatıcı

Farlarınızın daha temiz ve pigmentli durması için, göz farından ziyade bir kapatıcı yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Kapaklarınızdaki damarlanma veya renk bozulmalarını ortadan kaldıracak ve göz farınızdaki pigmenti ortaya çıkaracak olan kapatıcınızı göz kapaklarınıza sürün ve birkaç dakika oturmasını bekleyin, daha sonra canlı renklerin tadını çıkarabilirsiniz.


Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması
Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması

3- Fondöten yerine kapatıcı

Ten makyajı seviyorsanız, neden birden fazla ürün kullandığınızı düşünün. Cilt kusurlarını kapatmak için fondöten mi daha iyi sonuç verir kapatıcı mı? Kapatıcıyı kullanacağınız yerlerin bir sınırlaması var mı? Doğru tonu bulduğunuzda, fondöten yerine kapatıcı uygulayarak harika sonuçlar yaratabilirsiniz.

4- Makyaj bazı yerine nemlendirici

Makyaj bazı, ağır makyajlar için vazgeçilmez olabilir ancak günlük bir görünüm için değil! Bir makyaj bazından beklentiniz cildi nemlendirmek ve ten makyajına hazırlamaksa, yoğun bir nemlendirici bu işi üstlenebilir. Cildi nemlendirmenin en iyi yolu nemlendirici değil midir?

5- Kontur kitleri yerine bronzer

Birden fazla renk tonuna sahip kontür kitleri yerine yüzünüze sıcaklık ve derinlik katan bir bronzlaştırıcı kullanabilirsiniz. Teninize uygun bronzlaştırıcılar size çok daha doğal ve vurgulayıcı bir görünüm kazandırabilir. Özellikle kontür kitlerinin aksine bu ürünlerde gerçekten renk ve ton seçimi yapma şansınız olur.

6- Sıvı rujlar yerine nemlendirici

Özel günlerde veya makyajınızla eğlenmek istediğinizde belki de son kullanma tarihine kadar bir daha kullanmayacağınız ürünlere para harcamak saçma olabilir. Likit rujlar, dudakları hızlıca kurutabildiğinden, kullanımı da pek kolay olmaz. Bunun yerine daha parlak bir görüntü için renkli dudak nemlendiricilerinden faydalanabilirsiniz.

7- Tıraş kremini yerine duş jeli

Jilet kullanırken cildinizi tahriş etmemek önemli olsa da bunun için bir tıraş kremi kullanmanız şart değil. Yoğun yapıda bir duş jeli de size aynı konforu sağlayabilir.


Referans: Jessica Kasparian. “9 products you don't actually need, according to a beauty writer” Şuradan alındı: https://www.reviewed.com/beauty/features/9-beauty-products-you-dont-actually-need


Trend: Kadınlar için yüz tıraşı
Trend: Kadınlar için yüz tıraşı


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.