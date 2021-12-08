Kadınlar tıraş olur mu?

Son zamanların tartışma yaratan güzellik girişimi ‘’yüz tıraşı’’ oldu. Erkeklerin aksine yüzdeki kıllara şekil vermek için değil, pürüzsüz bir cilt görünümü için yapılan bu uygulama hakkında farklı düşünceler mevcut.

Kadınlar tıraş olur mu?
Güzellik
08 Aralık 2021 Çarşamba

Bu bilgi bazılarını şaşırtıcı da gelse, her kadının sakalı vardır. Kıllar vellus kılı ve terminal kıl olmak üzere ikiye ayrılır. Vellus kılı, yüzünüzün ve vücudunuzun çoğunu kaplayan neredeyse görünmez şeftali tüyüdür. Görevi, sıcaklığı düzenlemek ve teri buharlaştırmaktır. Bu kıllar çok ince ve yarı saydamdır. Yüzünüzü özellikle parlak güneş ışığında dikkatle incelerseniz, yanaklarınızda, alnınızda, üst ve alt dudaklarınızda, boynunuzda, çenenizde ve yan yanık bölgenizde vellus kılları görebilirsiniz. Terminal kılları daha koyu ve daha kalındır. Bazı kadınların üst ve alt dudaklarında, favorilerinde, boyunlarında ve çenelerinde terminal kıllar bulunur. Yüz tıraşı, hem vellus hem de terminal kılları gidermek için kullanılabilir.


Yüz tıraşı neden yapılır?

Erkekleri biliyoruz, peki bir kadın neden yüzünü tıraş etmek ister? Yüz tıraşı, tüyleri gidermeye ek olarak, ölü deri hücrelerini çıkarmak için fiziksel bir eksfoliyatör olarak da kullanılabilir. Eğer yüzünüzü tıraşlamak istiyorsanız, tıraş bıçağını elinize almadan önce cildinizi kontrol edin. Egzama, sedef hastalığı veya akne gibi rahatsızlıklarınız varsa, tıraş olmak tahrişi ve rahatsızlığı şiddetlendirebilir, ayrıca enfeksiyona davetiye çıkarabilir. Hassas cilt veya herhangi bir nedenle kızarmış, tahriş olmuş ciltler de tıraşa iyi tepki vermeyebilir.


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Kadınlar için yüz tıraşının faydaları nelerdir?

Yüzünüzü tıraş etmek, cildin görünümünü aydınlatabilecek kılları, kalıntıları, fazla yağı ve ölü deri hücrelerini temizler. Bu, makyajın pürüzsüz bir şekilde uygulanmasına ve daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Bazı insanlar yüz kıllarından rahatsız olur. Tıraş yaparak görünümünüz hakkında daha kendinden emin ve daha iyi hissedecekseniz, bu sizin için iyi bir fikir olabilir.


Kadınlar için yüz tıraşının eksileri

  • Terminal kılları almak için tıraş oluyorsanız, kontrol altında tutmak için daha sık tıraş olmanız gerekebilir. Çok koyu saçlarınız varsa, tıraştan sonra cilt altında bir gölge görebilirsiniz.

  • Vellus kıllarını tıraş etmek batık kıllara neden olmaz, ancak terminal kılları tıraş etmek bu ağrılı şişliklerin çıkmasına neden olabilir.

  • Tıraş, kanamaya ve acıya neden olabilecek sıyrıklar ve kesikler riskini taşır. Tıraş olmak da jilet yanmasına neden olabilir.

  • Kuru cildiniz varsa, tıraş olmak cildinizi daha da kurutabilir ve rahatsızlık verebilir. Ayrıca cildinizin kuruyup dökülmesine ve kaşıntıya neden olabilir. Hemen ardından nemlendirmek, bundan kaçınmanızda faydalı olabilir.

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Jilet kılların daha kalın çıkmasına neden olur mu?

Hayır. Tıraş, kılı kestiği için, kenarlarını köreltir, sert hissetmenize neden olur. Bu, saçın daha koyu veya daha kalın olduğu yanılsamasını yaratabilir. Bununla birlikte, sakalı tıraş etmek onu kalınlaştırmaz veya rengini değiştirmez.

Yüzümü nasıl tıraş edebilirim?

  • Kadınlar için yüz tıraşı, erkekler için yüz tıraşından farklı şekilde yapılmalıdır. Ayrıca bacaklarınızı ve koltuk altlarınızı tıraş etme şeklinizden de farklıdır.

  • Önce cildinizi temizleyin ve tamamen kurulayın. Yüz tıraşı tipik olarak, tıraş kremi veya herhangi bir ürün olmadan çıplak cilt üzerinde yapılır. Bazı ciltler kuru tıraştan tahriş olabilir. Bunun için tıraştan önce yüzünüze tıraş jeli, nemlendirici losyon veya krem ​​kullanabilirsiniz.

  • Kadınların yüz tıraşı için özel olarak tasarlanmış düz kenarlı, tek bıçaklı bir tıraş bıçağı kullanın. Bir kaş usturası işinizi görecektir.

  • Cildinizi tahriş etmekten veya tahriş etmekten kaçınmak için asla kör bir tıraş bıçağı kullanmayın.

  • Tıraş olurken cildi bir elinizle gergin tutun. Tıraş jiletinizi 45 derecelik bir açıyla tutun ve mümkün olduğunca az baskı uygulayarak kısa, hafif vuruşlarla cildi nazikçe ovalayın. Daima kılın çıkış yönüne doğru tıraş edin.

  • Jiletinizi/usturanızı durulayarak biriken kıllardan kurtulun.

  • Tıraştan sonra yüzünüzü yıkayın ve hemen nemlendirin.

Referanslar

Corey Whelhan. "Should You Shave Your Face If You’re a Woman? Pros and Cons". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/women-shaving-face (28.10.2020).


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