Boba çayı (bubble tea) nedir?

Boba çayı süt ve meyve sularının özel Tapyoka incileri ile karıştırılmasıyla oluşan Tayvan’a özgü bir içecek olsa da son zamanlarda popülaritesinin tüm dünyaya yayıldığını söylemek mümkün. Eklenen bu hamur topçuklarıyla birçok içecekten ayrılan bu çay, kendine has bir lezzete sahip.

Tapyoka incileri nedir?

Bu lezzetli meyve suyu veya çay, sıcak veya buzlu olarak servis edilebilir, normalden daha büyük, incileri geçirebilecek boyutta bir pipetle servis edilir ve içim anında bu inciler çiğnenerek lezzet tamamlanır. Fincanın dibine oturan tapyoka incileri, jöle ve sakız arasında bir yerde çiğnenebilir bir kıvama sahiptir. Farklı aromalı inciler elde edebilirsiniz ve bunlar genellikle siyahtır ancak bazen beyaz veya şeffaftır, bu da içeceğin çarkıfelek meyvesine oldukça benzemesini sağlar.

Bu hamur topları, özel bir tür nişastayla yapılmıştır. Özel bir bitkinin kökünden elde edilen nişastayla bir hamur elde edilir ve bunlar minik toplar, inciler haline getirilir ve glüten içermez.

Boba çayı nasıl yapılır?

Sıklıkla siyah veya yeşil çay ile yapılsa da aslında boba çayı tamamen kişisel olarak ayarlayabileceğiniz bir tada sahip. İstediğiniz çay veya meyve suyuna istediğiniz şekilde eklediğiniz şuruplar ve sütle birlikte istediğiniz miktarda tapyoka ekletebilir ve birbirinden farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Hepsi ayrı ayrı eşsiz ve lezizdir!

