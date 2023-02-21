Bir üniversite öğrencisi olarak nasıl motive olunur?

Covid pandemisi ardından yaşadığımız deprem afetleri ve uzaktan eğitim… Üniversite öğrencilerinin sosyal hayata ve eğitim hayatına dair motivasyonlarını kaybetmemek için yapması gereken şeyler var!

Bir üniversite öğrencisi olarak nasıl motive olunur?
Anne - Baba
Giriş: 21 Şubat 2023 13:03
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Yaşanılan, içinden geçilen süreçler nedeniyle üniversite eğitiminde motive kalmak zor olabilir. Ancak motive ve yolda kalmanın birkaç yolu var. Peki, kendinizi çalışmaya motive etmenin en iyi yolları nelerdir?


Motive olmak için hızlı ipuçları


Hedef belirleyin

Öğrenme motivasyonunu bulmak için kendinize bazı hedefler belirleyin. İlk etapta neden çalıştığınızı gözden kaçırmamak için çabalayacak bir şeyin olması yararlı olabilir. Hedeflerinizin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğundan emin olun, böylece onlara ulaşmak için motive kalabilirsiniz.


Plan yapın

Daha fazla çalışmak için bir çalışma planı oluşturun. Bu, düzenli kalmanıza ve çalışmalarınıza odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Planınıza molalar ekleyin, böylece bunalmış veya çıkmaza girmemiş olursunuz.


Çalışma arkadaşı edinin

Bir çalışma arkadaşı bulun. Çalışacak birinin olması, çalışmaya devam etmek için motive olmanıza yardımcı olabilir. Birbirinizi sorumlu tutabilir ve gerektiğinde birbirinize yardım edebilirsiniz.


Kendinize iyi bakın

Yeterince uyuduğunuzdan, sağlıklı beslendiğinizden ve egzersiz yaptığınızdan emin olun. Vücudunuza iyi bakmanız, elinizden gelenin en iyisini hissetmenize ve ders çalışmak için motive olmadığınızı hissettiğinizde derslerinize odaklanabilmenize yardımcı olacaktır.


Ödülünüzü unutmayın

Motive kalmak için kendinize bazı ödüller verin. Hedeflerinize ulaştığınızda kendinizi şımartın, böylece dört gözle bekleyecek bir şeyiniz olur. Bu, devam etmek için motive olmanıza yardımcı olabilir.


Yoktan motivasyon yaratmak
Yoktan motivasyon yaratmak

Neden kendinizi motive etmelisiniz?

Üniversite öğrencilerinin kendilerini çalışmaya motive etmeleri için birçok neden vardır. Birincisi, iyi notlar almak daha iyi iş fırsatlarına ve ileride daha yüksek kazançlara yol açabilir. Ek olarak, ders çalışmak, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme gibi hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında faydalı olabilecek önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olabilir.


Elbette üniversite zor olabilir ve öğrencilerin devam edemeyeceklerini veya devam etmek istemediklerini hissettikleri zamanlar olacaktır. Bu nedenle, ister arkadaşlar, ister aile veya bir öğretmen olsun, öğrencilerin bir destek sistemine sahip olmaları önemlidir. Ek olarak, olumlu bir tutum sürdürmek ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, öğrencilerin üniversitede okumak ve başarılı olmak için motive olmalarına yardımcı olabilir.


Son olarak, yapabileceğinizi unutmayın. Kendinize ve başarma yeteneğinize inanın. Buna sahipsiniz!


Referanslar:

Vanessa. "How to Stay Motivated as a College Student?". Şuradan alındı: https://fordhamram.com/2023/02/15/how-to-stay-motivated-as-a-college-student/ (15.02.2023)


Motivasyonunuzu kaybetmemek için 6 yol
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