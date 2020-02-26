Bir düğün telaşı - 2

+ Sonra Oku
Bir düğün telaşı - 2
Bütün Yazıları

- Emin misin kızım?

- Eminim baba.

- Bak, emin misin kızım?

- Eminim anneee.

 

Kaç kere cevapladım bu soruyu bilmiyorum. Ben eminim de anne sen emin misin düğün telaşının altına girebileceğine? Bence bana sorarken kendine de soruyordu soruyu ama farkında değildi. Ben kafamdaki Müco ile yaşlanma fikrine her anlamda hazırdım fakat o an sizin düğün kavramınızın detaylarını nereden bilebilirdim ki. Kimlerdenmiş, neciymiş araştırması babamın üç gün sürmüştü. Evet Müco testi geçmişti ama ailesine uyum sağlayabilir miydim? Senin yetiştiğin ortamdan çok farklılar diyip duruyordu babam. Ya üzülürsen ya üzerlerse seni ya alışamazsan. Sakin ol dedim babama, aynı evde yaşamayacağız ya arada 700 km fark var senede kaç kez göreceğim sanki diyip duruyorum çünkü kendimi de buna inandırmaya çalışıyorum. Görmediğim insanların kızı olmaya o kadar hazırım ki neyime güveniyorum bilmiyorum.

 

Müco’nun işi daha kolaydı sanki ya da bana anlatmadı. Ben evleniyorum demiş iki fotoğrafımı göndermiş hayırlı olsun demişler. Allah Allah gerçekten bu kadar kolay mıydı? Kadın ve erkeğin toplumumuzdaki eşitsizliğini yine an be an yaşıyordum. Benimkiler kara kara düşünüyorlar da onunkiler nasıl bi anda tamam diyebiliyorlardı asla anlamadım. Ya organ mafyası çıkarsam? 1.60 boyunda minyon bir organ mafyası olabilirdim. Kafamda deli gibi her şey dönerken bi anda bi şimşek çaktı, gerçekten ailesini hiç tanımadığımı fark ettim. Anlattığına göre biraz muhafazakârlar. Biraz mı?! Ailede tesettürlü olmayan tek kişi ben olacakmışım üstelik saçlarımın rengi kırmızı. Aile dediğim de çekirdek aile değil tüm kardeşler ve onların eşleri de dahil geniş aile olarak mutlu huzurlu bir yuva, araya kırmızı saçlarıyla karışan bir ben. Ön yargım hat safhada fakat asla çaktırmıyorum, görene kadar hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorum.

 

Bir hafta sonra nişan var, Müco arıyor beni:

- Annemler geldiler Ankara’ya. Evdeler seni tanışmaya götüreceğim, hazırlan.

Ne?!

 

Ne giymem gerekiyor? Ne demem gerekiyor? Saçmalama, kendine gel bir hafta sonra zaten görecektin kendini hazırlamış olman gerekiyor.

 

Arabaya binip eve varmamız üç saniye falan sürüyor ya bu kadar yakın mıydı bu ev? Müco kapıyı açıyor içeri giriyoruz, kimse karşılamak için kapıya gelmiyor mu yani? Salona giriyorum, herkes oturuyor. Tokalaşmalar, öpüşmeler, oturma ve sessizlik. Daha da çok sessizlik. Allah’ım biri, şu içerideki aşırı sesli buzdolabı dışında başka biri, bu saçma sessizliği bozsun artık. Karnım mı gurulduyor?

 

Diğer bölümler...

BİR DÜĞÜN TELAŞI

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bırak sen yapamazsın!
Bırak sen yapamazsın!
Evlilik hesap işi değil, sevgi yoludur
Evlilik hesap işi değil, sevgi yoludur
Mart 2020 - Gökyüzü etkileri
Mart 2020 - Gökyüzü etkileri
Evlilik sahip olma değil birlikte gelişme yoludur
Evlilik sahip olma değil birlikte gelişme yoludur
Kırlangıçlar gibi
Kırlangıçlar gibi
Klinik vaka mısın?
Klinik vaka mısın?
Adın bile silinecek...
Adın bile silinecek...
İnsan olma hali
İnsan olma hali

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey
    Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey

    Süresi : 03:21 İzlenme : 10723

  • Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?
    Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?

    Süresi : 01:41 İzlenme : 4592

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X