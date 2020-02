Bir düğün telaşı

Evet sonunda!



Evet! Evet! Evet! Binlerce kez evet dedim. Sonrasını asla planlamadan, çoğu kadının beklediği 'Benimle evlenir misin?' sorusu ve çoğumuzun haykırdığı evet cevabı. Nasıl hayır diyebilirdim ki, karşımda elleri titriyor, kalbimle kalbi aynı anda çarpıyor. Sanki bütün evreni durdurmuşuz ve sanki her şey o andan sonra öyle güzel olacakmışcasına.

Bütün dünya buna inansa hayat bayram olsa modum aynen bu an başladı. Cebimizde asla birikim yok, şu ana kadar yaptığım en büyük birikim yaz tatili parası biriktirmek olmuş, beş yıllık meslek hayatımda. Müco zaten aklımı başımdan almış, tutsa beni dünyanın her yerine cebimde beş para olmadan giderim (hala giderim evet). İlk heyecanı atmışız, eve gelip sosyal medyada herkese duyurmuşuz. Tebrikler, telefonlar, likelar, aaaaa inanmıyorumlar, sen öbüründen yeni ayrılmadın mı ya ne ara birini buldun da evleniyorsunlar, ne iş yapıyormuş, kaç maaş alıyormuşlar. Her kafadan ses çıkmasına ve buna gülümseyerek cevap vermeye yeni başlıyoruz ve ne kadar uzun süre devam edeceğimizi asla bilmiyoruz o zamanlar.

Bir de hepsinin yanında ev arkadaşı terörü vardır bilen bilir. Asla mutluluğunla mutlu olamayan, kendi hayat sıkıntılarını senin hayatın üstünden yorumlayan ev arkadaşı terörü. Eve gelip Müco bana evlenme teklifi etti dediğimde aynen şunu söylemişti ev arkadaşı terörü; 'Tebrik ederim yüzük parmağına büyük gelmiş gibi daralttır, kaybedersen üzülürsün.' Sağol canım ya biraz daha büyütüp boynuma asmayı planlıyordum da.

Ee arkadaş tantanası bittiğine göre artık aile engellerini aşma girişimleri başlasın. Başlasın ama nasıl başlasın?

***

