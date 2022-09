Bilime göre gerçek aşk 27 - 35 yaş arasında bizi buluyor

Hepimiz hikayenin nasıl gittiğini biliyoruz. Tam aşkı bulduk derken yine acı çekiyoruz. Ve “evet, bu o olmalı” diye düşünüyoruz ve her seferinde o düşündüğünüz kişi olmuyor.

Neyse ki, aşk gerçekten bir sayı oyunu ve araştırmacılar, mükemmel eşleşmemize en çok hangi yaşta rastlayacağımızı hesapladılar. Matematikçi Dr. Hannah Fry, insanların gerçek aşkı bulma olasılığının en yüksek olduğu yaşı ortaya çıkaran bir araştırma yaptı. Araştırmasında, “optimal durma teorisi” dediği şey de dahil olmak üzere matematik tabanlı kalıplara, istatistiklere ve algoritmalara güvendi.

Kısacası, yaşamımız boyunca potansiyel olarak çıkabileceğimiz birkaç insan var ve bu ilişkilerin kalitesi değişecek. Bu teoriye göre, "birini" bulmadan önce kaç tane varsayımsal ortağımız olacağını tahmin edebiliriz. Ne zaman aramayı bırakıp en iyi adayı seçmemiz gerektiğini bize bildirir.

27 yaşından sonra mükemmel eşi bulma şansımızı en üst düzeye çıkarıyoruz

Araştırmacılar, hayatınızın ilk %37'sinde tanıdığımız insanlarla gerçek aşkı bulma şansınızın çok düşük olduğunu söylüyor. Diyelim ki 40 yaşından önce evlenmek istiyorsunuz ve ilk olarak 15 yaşında çıkmaya başladınız. Bu, 15 ila 27 yaşları arasında çıktığınız kişilerle mutlu sonunuzu bulmanız pek olası değil demektir.

27 ile 35 arası, daha önce çıktığın herkesten daha iyi olan birini seçmene izin veren bir penceredir. Bunun nedeni, artık geçmiş %37'ye dönüp bakabilmeniz ve karşılaştırabilmenizdir.

Bu başarısız ilişkilere ihtiyacımız var

27 yaşına gelmeden birlikte olduğun herkes, gerçek aşkı bulmanı sağlayacak sürecin bir parçası. Romantik deneyiminiz ve geçmiş ilişkileriniz, onlardan öğrenmenize ve romantik bir partnerden ne beklediğinizi anlamanıza olanak tanır. Bu ilk aşklar, gözlem yeteneğinizi geliştirerek size en uygun kişiyi tanımanıza yardımcı olur. Yirmili yaşlarınızın sonunda ve otuzlu yaşlarınıza girerken, yeterince olgun ve deneyimli olacak ve ilişkilerde aradığınız şey konusunda daha gerçekçi bir beklentiye sahip olacaksınız.

Bunu hep bilinçaltında yaptık

Tüm bu matematik şeylerini bilmeden bile bunu bir şekilde yaptığımızı fark etmiş olabilirsiniz. Potansiyel “evlilik materyallerini” ancak yirmili yaşlarımızın ortalarından sonlarına geldiğimizde ciddi olarak düşünmeye başlarız.

Dr. Fry'ın teorisi, insan davranışını matematikle çelişir, ancak aşk her zaman sayıların ötesine geçer. Matematik yalan söylemez ama kalp de yalan söylemez. Yani 27 yaşından önce hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmeyi hayal edebileceğiniz birini bulduysanız, bu onun gerçek aşkınız olmadığı anlamına gelmez.

Senin için en iyi olduğunu düşündüğün şeye git!

