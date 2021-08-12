Bibliyoterapi nedir?

Kitaplar çok uzun yıllardır insanların sorunlarının üstesinden gelmesi için kullanılmaktadır. Kaygı, depresyon, anksiyete gibi ciddi sorunları ya da günlük problemleri zihnimiz ve vücudumuz anlamayabilir. Bibliyoterapi kişinin yaşadığı zorlukları aşmasına, psikolojisi üzerindeki iyileştirici ve harekete geçirici özellikleri kavramasına yardımcı olmak için kitapları, şiirleri ve hikayeleri kullanmayı hedefliyor. Aslında bu tedavinin amacı kitaplar yardımıyla kişiye kendini tanıtmak, sorunlarını görmesini sağlamak ve bu sorunları çözümlemesine yardımcı olmaktır. Kendini bilmek isteyenlere kitap önerileri yazısını okumak için tıklayınız...

Tarihte edebiyatın insanların tedavisinde kullanıldığına dair pek çok örneğine rastlanmaktadır. 1200'lü yıllarda insanların iyileştirilmesi için Kuran okunması ve Aristoteles’in edebiyatın insanları iyileştirdiği yönündeki düşünceleri gibi... Bu teknik 19. yüzyıla kadar cezaevleri ve hastanelerde, ruhsal ve sinirsel tedavilerde dini kitaplar kullanılmaya devam ediliyordu. ⁠⁠

Bibliyoterapinin faydaları nelerdir?

Araştırmalar, okumanın stres seviyelerini %67 oranında azalttığını gösteriyor.

Bibliyoterapi depresyon tedavisinde etkilidir.

Kendimize benzer deneyimleri veya duyguları olan birini okumak, kendimizi daha az yalnız hissetmemizi sağlar.

Gerçek hayat bize her zaman iyi rol modeller ve akıl hocaları sağlamasa da edebiyat sağlar.

Okumak kaygıyı azaltabilir ve sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir.

Kitaplar kafamızı dağıtmamıza ve sorunlarımızı farklı bir perspektiften görmemize yardımcı olabilir.

Bibliyoterapi ve kitapların her yaşta olumlu etkileri vardır.

Kitaplar bize duygularımızı anlatacak ve iletecek sözcükleri ve dili sağlayabilir.

Okumak, empatimizi ve diğer insanların deneyimlerini anlama yeteneğimizi geliştirerek bize kendi hayatlarımıza yeni bakış açıları kazandırır.

Deneyimlerimizin benzersiz olmadığının farkına varmak, daha normal ve sağlıklı hissetmemize yardımcı olabilir.

Başkalarının hayat hikayelerini okumak, kendi hayat hikayelerimizi anlamamıza yardımcı olabilir.

Ayrıca araştırmalar, bibliyoterapinin anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları ve daha fazlasının tedavisinde yararlı olabileceğini göstermektedir.

Sistematik bir gözden geçirme, bibliyoterapinin hafif depresyonu olan yetişkinler için uzun süreli etkili bir tedavi olduğunu bulmuştur. Üç aydan üç yıla kadar değişen takip sürelerinden sonra altı yetişkinde depresif belirtilerde azalma görüldü.

Yapılan bir araştırma sonucunda, kendi kendine yardım bibliyoterapisinin, katılımcılar tarafından ruh hallerine, özgüvenlerine, beden imajlarına ve diyet ve egzersiz alışkanlıklarına zararlı olarak algılanan yeme bozuklukları hakkında kurgudan daha etkili olduğunu bulmuştur.

Yaratıcı bibliyoterapinin, 5 ila 16 yaş arası çocuklara içselleştirici davranışlarda (anksiyete ve depresyon), dışa dönük davranışlarda (saldırganlık) ve prososyal davranışlarda (davranış niyetleri ve başkalarına karşı tutumlar) yardım etmede etkili olduğu bulunmuştur.

Üniversite öğrencilerinde yapılan bir araştırma, bibliyoterapinin kaygı, stres, algılanan stres ve kaygı duyarlılığında önemli bir azalmaya ve ayrıca genel yaşam kalitesinde bir artışa yol açtığını buldu.

Bibliyoterapi kitapları hangileridir?⁠⁠

Kendini kabul etmek için bibliyoterapi önerileri:

Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry

Küçük Bir Prenses - Frances Hodgson Burnett

Rosie Projesi - Graeme Simsion

Anksiyete için bibliyoterapi önerileri:

Savaş ve Barış - Leo Tolstoy

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği - Milan Kundera

Hobbit - J. R. R. Tolkien

The Things You Can See Only When You Slow Down - Haemin Sunim

Otostopçunun Galaksi Rehberi – Douglas Adams

Ölüm korkusunun üstesinden gelmek için bibliyoterapi önerileri:

Yüz Yıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez

Ivan’ın Sırrı - Leo Tolstoy

Aynı Yıldızın Altında - John Green

Cennetimden Bakarken - Alice

Daha detaylı liste için kaynak: https://www.tolstoytherapy.com/bibliotherapy-recommendations/