Beyaz nikah elbiseleri

Triko kuma\u015ftan yap\u0131lm\u0131\u015f elbisenin kollar\u0131ndaki detaylar elbiseye tamamen bir gelinlik havas\u0131 katm\u0131\u015f de\u011fil mi? Bu tarz elbiseleri nikahlar\u0131n\u0131zda ya da yapaca\u011f\u0131n\u0131z k\u00fc\u00e7\u00fck organizasyonlarda kolayca gelinlik yerine tercih edebilirsiniz. . Bu tarz elbiseler ise bizce ilkbahar aylar\u0131nda yap\u0131lan kutlamalar i\u00e7in olduk\u00e7a ideal. U\u00e7u\u015f u\u00e7u\u015f tarz\u0131yla dinamik ve zarif g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc ayn\u0131 anda elde etmek istiyorsan\u0131z bu elbise gibi se\u00e7imler yapabilirsiniz.. Kurdele detay\u0131 akl\u0131m\u0131za \u00e7o\u011fu zaman gelinlikleri getirir. Gelinli\u011fi an\u0131msatan detaylar\u0131yla beyaz bir elbiseyi uzun veya k\u0131sa olarak tercih edebilirsiniz. Bu tarz detaylarla birlikte kare yaka veya kalp yaka modelleri tercih etmeniz g\u00f6vdenizin \u00fcst k\u0131sm\u0131n\u0131 daha \u015f\u0131k g\u00f6sterebilir.. Her ko\u015fulda sadelikten yana olanlar i\u00e7in beyaz saten uzun bir elbise yeterli olacakt\u0131r. Kumsalda yapaca\u011f\u0131n\u0131z bir kutlama i\u00e7in bu tarz elbiseler en uygun tercihlerden biri. Sade ve zarif bir buket bu elbisenin tamamlay\u0131c\u0131s\u0131 olacakt\u0131r.. T\u00fcy detay\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz sezondan beri elbise ve gelinliklerin yaka ve u\u00e7 k\u0131s\u0131mlar\u0131nda \u00e7ok fazla tercih edilen detaylardan biri. T\u00fcy detayl\u0131 bir elbise tercih edip yine t\u00fcy detayl\u0131 bir ceketle tamamlamak kombininizi tamamlarken nikah yapaca\u011f\u0131n\u0131z mevsime de ayak uydurman\u0131z\u0131 sa\u011flar.. \u0130\u015fte ilham alabilece\u011finiz gelinlik yerine tercih edebilece\u011finiz elbise modelleri.... . . . . . . . . .
Facebook Yorumları