Beyaz nikah elbiseleri

Düğün yerine tercihini sade bir eğlenceden kullananlar veya nikah elbisesi arayanlar için bu galerimiz ilham verebilir.

İlişki
Giriş: 25 Temmuz 2023 10:03
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  • Triko kumaştan yapılmış elbisenin kollarındaki detaylar elbiseye tamamen bir gelinlik havası katmış değil mi? Bu tarz elbiseleri nikahlarınızda ya da yapacağınız küçük organizasyonlarda kolayca gelinlik yerine tercih edebilirsiniz.

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  • Bu tarz elbiseler ise bizce ilkbahar aylarında yapılan kutlamalar için oldukça ideal. Uçuş uçuş tarzıyla dinamik ve zarif görünümü aynı anda elde etmek istiyorsanız bu elbise gibi seçimler yapabilirsiniz.

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  • Kurdele detayı aklımıza çoğu zaman gelinlikleri getirir. Gelinliği anımsatan detaylarıyla beyaz bir elbiseyi uzun veya kısa olarak tercih edebilirsiniz. Bu tarz detaylarla birlikte kare yaka veya kalp yaka modelleri tercih etmeniz gövdenizin üst kısmını daha şık gösterebilir.

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  • Her koşulda sadelikten yana olanlar için beyaz saten uzun bir elbise yeterli olacaktır. Kumsalda yapacağınız bir kutlama için bu tarz elbiseler en uygun tercihlerden biri. Sade ve zarif bir buket bu elbisenin tamamlayıcısı olacaktır.

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  • Tüy detayı geçtiğimiz sezondan beri elbise ve gelinliklerin yaka ve uç kısımlarında çok fazla tercih edilen detaylardan biri. Tüy detaylı bir elbise tercih edip yine tüy detaylı bir ceketle tamamlamak kombininizi tamamlarken nikah yapacağınız mevsime de ayak uydurmanızı sağlar.

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  • İşte ilham alabileceğiniz gelinlik yerine tercih edebileceğiniz elbise modelleri...

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