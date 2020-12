Besinlerin farklı şekilde tüketmenin faydaları nelerdir?

Bazı besinleri çiğ ya da pişmiş tüketmenin sağlığımız için daha faydalı olduğunu düşünürüz. Örneğin, domatesi çiğ bir şekilde salataya ekleyerek tüketmenin daha sağlıklı olduğu çoğunluk tarafından kabul edilmiştir. Bu doğru olsa da pişmiş domatesle hazırlanan yemekler aslında mide sağlığı için daha faydalıdır. Bunun gibi daha birçok besinin faydaları, hazırlanış ve tüketilme şekillerine göre değişmektedir.

İşte tüketim şeklini değiştirerek daha faydalı hale getirebileceğiniz 8 besin:

Muz

Uzmanların açıklamalarına göre, diyabet hastaları için muzu olgunlaşmadan tüketmek daha faydalı. Bunun nedeni ise bir muzun olgunlaşmaya başladığı zaman şekere dönüşmesi ve diyabet hastalarının kontrol altında tutulması zorunlu olan şeker seviyesi için bunun zararlı olması.

Diğer taraftan, olgunlaşmamış muzun içindeki dirençli nişastanın sağlık için başka faydaları da bulunmaktadır. Dirençli nişasta kalp ve sindirim sağlığı için faydalı olmasının yanı sıra kan şekeri seviyesinin kontrol atında tutulmasına da yardımcıdır. Olgunlaşmamış muzların olumsuz tarafı ise sindirim için zorlayıcılığıdır. Sindirim kolaylığı için olgunlaşmış muzları tercih etmek daha doğru olabilir.

Mantar

Mantar, pişirildikten sonra içindeki B vitamini yok olur ancak pişirilmiş şekilde tüketilmesinin birçok faydası da bulunmaktadır. Pişmiş mantarın içinde insan vücudunun ihtiyaç duyacağı birçok antioksidanın bulunur. Eğer mantar tüketmekten hoşlanıyorsanız, mantarları ızgarada pişirmeyi deneyin. Bu şekilde sağlığınız için daha faydalı hale getirebilirsiniz.

Domates

Domates genellikle çiğ olarak tüketilen bir sebzedir. Aynı zamanda önemli bir C vitamini kaynağı olan domates, uzmanlara göre pişirildiği zaman likopen bakımından daha zengin hale gelir. Böylelikle C vitamininden daha etkili bir antioksidan haline gelmiş olur. Ayrıca domates pişirildiği zaman içindeki lifler de yumuşar ve böylelikle daha kolay sindirilebilir bir hale gelir.

Havuç

Beta karoten bakımından zengin olan havuç sağlık için oldukça faydalıdır ve pişirildiği zaman besin değeri artmaktadır. Havucu haşlayarak pişirmek ise içindeki beta karoten miktarının daha da artmasını sağlar.

Havucu iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan pişirmek, antioksidan etkisinin üç katına çıkmasını sağlamaktadır. Ayrıca, havucu pişirmeden önce değil de pişirdikten sonra doğramak besin değerinin kaybolmaması açısından daha doğrudur.

Ispanak

Ispanağı pişirerek tüketmek kalsiyum ve demir emiliminin maksimuma çıkmasını sağlar. Besin değeri oldukça yüksek olan ıspanakta demir ve kalsiyum emilimini engelleyen oksalit asit bulunur. Ispanak pişirildiği zaman bu madde etkisiz hale gelir ve böylelikle ıspanak daha çok fayda sağlar.

Ekmek

Kızarmış ekmeğin glisemik endeksinin daha düşük olduğu kanıtlanmıştır. Glisemik endeksin kan şekeri seviyesi üzerinde önemli bir etkisi vardır, bu nedenle kızarmış ekmek diyabet hastaları için daha doğru bir seçenek olabilir.

Ekşi mayalı ekmekler ise antioksidan ve folik asit bakımından zengindir. Diğer ekmeklere kıyasla daha az fitat içerdiklerinden insan vücudunda besin öğelerinin emilimini kolaylaştırır.

Peynir

Mükemmel bir protein kaynağı olan peynirin her çeşidinin farklı bir faydası vardır. Örneğin, mozerella peyniri daha az miktarda sodyum içerir ve diğer peynirlere kıyasla daha kalorilidir. Probiyotik bakımından da zengin olan mozerella, bağırsak sağlığı ve sindirim sistemi için de oldukça faydalıdır. Diğer taraftan, mavi küflü peynir çoğu peynirden daha çok kalsiyum içerirken bazı insanlara fazla tuzlu gelebilir.

Kırmızı pancar

Yüksek tansiyon hastaları hakkında yapılan bir araştırmada yüksek tansiyonu olan 68 katılımcının her gün 250 mililitre kırmızı pancar suyu içmesi istendi. Bunun sonucunda araştırmacılar, hastaların tansiyonunun büyük oranda düştüğünü gözlemledi. Ayrıca, haşlanmış pancarın tıpkı haşlanmış patates gibi sindiriminin daha kolay olduğu da kanıtlandı.

Besin tüketim alışkanlıklarınızda ufak değişiklikler yaparak siz de daha sağlıklı beslenebilir ve yediklerinizin sizin için daha faydalı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: BrightSide. 8 Foods Have Changed Benefits in Different Conditions. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/creativity-cooking/8-foods-that-have-changed-benefits-in-different-conditions-799549/