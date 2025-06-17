Bel ağrısından kurtulmanın yolu: Hız değil, süre önemli

Kronik bel ağrısını hafifletmek için ne kadar yürüdüğünüz, ne kadar hızlı yürüdüğünüzden daha önemlidir.

Bel ağrısından kurtulmanın yolu: Hız değil, süre önemli
Sağlık
Giriş: 17 Haziran 2025 12:35
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Daha fazla yürümek, kronik bel ağrısı riskini yüzde 23'e kadar azaltabilir. Yürümenin, kalıcı kronik bel ağrısı riskini azaltmada faydalı olduğu bilinirken, uzmanlar esas önemli olanın nasıl yüründüğü olduğunu belirtiyor. Araştırmacılara göre, yürüyüş miktarı, yürüyüş hızından daha önemli bir faktör. Yayımlanan bir araştırmaya göre, günlük yürüyüş süresinin, ortalama yürüyüş yoğunluğundan daha önemli olduğunu gösteren bulgular elde edildi.


Araştırmacılar, günde 100 dakikadan fazla yürümenin — yani bir saat kırk dakikadan fazla — kronik bel ağrısı riskini, günde 78 dakikadan az yürüyenlerle karşılaştırıldığında %23 oranında azalttığını tespit etti. Günde 125 dakikadan fazla yürüyenlerde ise risk %24 oranında daha düşüktü.


Bol bol yürüyün çünkü...
Bol bol yürüyün çünkü...

Çalışma, 20 yaş ve üzeri 11.000’den fazla kişinin verilerini içeriyor. Katılımcıların sağlık durumları 2017 - 2019 yılları arasında ilk kez değerlendirildi ve 2021 - 2023 yılları arasında takip edildi. Çalışmanın başlangıcında hiçbir katılımcının kronik bel ağrısı yoktu. Yürüyüş miktarları ise ivmeölçer (akselerometre) cihazları ile ölçüldü. Dört yıldan biraz uzun süren takip sonunda, 1.659 katılımcı kronik bel ağrısı yaşadığını bildirdi. Daha fazla yürüyen katılımcıların genellikle daha sık egzersiz yaptığı da gözlemlendi. Ancak, araştırmacılar risk azalmasının 100 dakikalık yürüyüş süresinin üzerinde sabitlendiğini belirtti.


Yine de, bu bulguların yüksek maliyetli bir rahatsızlık olan bel ağrısıyla ilgili sağlık politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.


Bu araştırma, daha önce yapılan ve fiziksel aktivitenin kronik bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteren araştırmaları da destekliyor. Geçen yıl yapılan başka bir çalışmada, haftada beş gün 30’ar dakika yürüyen kişilerin, hiç yürümeyenlere kıyasla bel ağrısının nüksetme süresi iki kat daha uzun oldu. Araştırmacılar ise bel ağrısı geçiren kişilerin yaklaşık %70’inin, 12 ay içinde tekrar ağrı yaşadığını tespit etti.


Yürüyüş, omurgayı destekleyen kasları güçlendirebilir, kan dolaşımını artırabilir ve eklem hareketliliğini geliştirebilir.



Kaynak: Julia Musto. "How far you walk may be more important than speed to fix chronic back pain". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/health/chronic-back-pain-walking-speed-b2769797.html. (13.06.2025).


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