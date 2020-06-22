Yürüme şekliniz sağlığınızın göstergesi

Yapılan araştırmalar, ne kadar hızlı yürüdüğümüzün sağlığımıza dair önemli ipuçları verebileceğini ortaya koyuyor.

Yürüme şekliniz sağlığınızın göstergesi
Sağlık
22 Haziran 2020 Pazartesi

Genel bir doktor randevusunda kan basıncı ve vücut ısısı gibi ölçümlere bakılarak, sağlığımıza dair bazı göstergeler elde ediliyor. Yapılan araştırmalar, bu ölçümlere yeni bir göstergenin daha eklenebileceğini söylüyor: nasıl yürüdüğümüz. Artık uzmanlar, nasıl yürüdüğümüze bakarak sağlığımızla ilgili önemli bulgulara erişebilecekler.


USC Biyokinyoloji ve Fizik Tedavi Bölümü araştırma profesörü Christina M. Dieli-Conwright, “Ölüm riskinin gerçekten güçlü bir göstergesi de, yürüme hızıdır” diyor.


Araştırmalara göre, yürüyüşünüz ne kadar hızlıysa, sağlık sonuçlarınız da o kadar iyi çıkıyor. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’ne göre, kalp cerrahları ameliyattan sonra iyileşmekte zorlanabilecek hastaları belirlemek için yürüyüş testi kullanılmasını önerdi. Ayrıca doktorların kardiyovasküler hastalık ve bilişsel bozukluklar gibi sağlık sorunlarına karşı yürüyüş önerebileceğini de araştırmalar doğruluyor.


Bol bol yürüyün çünkü...
Bol bol yürüyün çünkü...

Yürüme hızı ve biyolojik yaş

JAMA Dergisi’nde yayınlanan araştırmalara göre, doktorlar bir kişinin biyolojik yaşının kronolojik yaşından daha genç veya daha büyük olabileceğini belirlemeye yardımcı olmak için yürüyüş hızını kullanabilirler.


Önerilen şey, daha sağlıklı olmak için daha hızlı yürümek değil, hastanın yürüyüş hızına bakarak genel sağlığını değerlendirme unsurlarını artırmak. Buna göre, fiziksel olarak ne kadar aktif olabildiğiniz, metabolizmanızın genel durumu hakkında önemli bir fikir verebilir. Araştırmalara göre normalden hızlı veya daha yavaş yürümeye başlamanız da genel sağlığınızda değişen bazı şeylere işaret ediyor olabilir.


Normal yürüme hızı, saatte 4-5 km ya da her 15-20 dakikada yaklaşık 1,5 km olarak kabul ediliyor. Yürüyüş hızı, cinsiyet, kilo ve boy uzunluğu gibi biyolojik özelliklerin yanı sıra, fitlik seviyenize göre de değişebiliyor. Yaş ilerledikçe de yürüme hızının azalması normal kabul ediliyor.


2018 yılında yapılan bir başka araştırma, normalden biraz daha hızlı yürümenin de sağlığı iyileştirebileceğini ve ömrü uzatabileceğini doğruluyor. Düzenli yürüyüş yapmanın bilinen en iyi faydaları arasında kardiyovasküler sağlığın iyileşmesi ile kalp krizi riskinin azalması ve sağlığın genel anlamda korunması gösteriliyor.


Yürüyüş meditasyonunu denediniz mi?
Yürüyüş meditasyonunu denediniz mi?


Referanslar:

University og Southern California, ''How Fast you Walk Says a Lot About Your Health'' (14 Kasım 2018) Şuradan alındı: https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/how-fast-you-walk-says-a-lot-about-your-health-311848?fbclid=IwAR2-bilbz1mlmdK7Xs5tNl5YpwDH6kXkBqUYRL9PTwtMcOuKw0VVIOgsdbw

Emily Cronkleton, ''What Is the Average Walking Speed of an Adult?'' 14 Mart 2019) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/exercise-fitness/average-walking-speed

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