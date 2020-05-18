Bebeklerde parmakla besleme yöntemi

Yenidoğan bebeklerin ilk 6 altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmeleri önerilmektedir. Bebek için en sağlıklı besin olan anne sütü, bebeği enfeksiyonlara karşı korur ve bebeğin gelişimine uygun biçimde üretilir. Protein ve mineralden zengin anne sütünde sindirimi kolay doymamış yağ asitlerinin oranı yüksektir ve bu yağ asitleri beyin ve sinir sistemi gelişimi içim temel ihtiyaçtır.

Ancak bazen her şey planlanan ve istenilen şekilde ilerlemeyebilir ve yenidoğan bebeğinizi emzirmek konusunda birtakım sorunlar çıkabilir. Emzirmek uzun ve öğretici bir yolculuktur, karşınıza çıkan zorluklarda sakin kalıp hem bebeğiniz hem kendiniz için sağlıklı çözümlere ulaşmanız mümkündür.

Bebeğiniz yenidoğan yoğun bakımında olabilir.

Herhangi bir sebepten dolayı bebeğinizden ayrı kalmanız gerekebilir.

Memeleriniz yara olabilir ve bu şekilde emzirmeniz mümkün gözükmeyebilir.

Bebeğiniz herhangi bir sebepten ötürü memeyi reddediyor olabilir.

Bebeğiniz memenizi emecek güce sahip olmayabilir.

Duygusal olarak emzirmeye hazır olmayabilirsiniz.

Sütünüz henüz gelmemiş olabilir.

Bu ve bunun gibi birçok gerekçeyle bebeğinizi emziremiyor olabilirsiniz ve bebeğinizin memenizden vazgeçmesini istemiyor olabilirsiniz. Anneyle bebek arasına biberon vb. beslenme araçlarının girmesi, bebeğin memeyi reddini kolaylaştırabileceği için farklı çözümler üretilmiştir ve finger feeding yani parmakla besleme bunlardan biridir.

Parmakla besleme, bebeğe yapay bir meme ucu vermeden bebeği beslemenizi sağlayan bir tekniktir. Parmakla besleme ayrıca bebeğin göğsü alması için eğitilmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Bebeğinizin açlığını bu yöntemle yatıştırıp sonrasında meme denemeleri yapmanız ve bebeği memenize alıştırmanız konusunda da oldukça faydalı olacaktır.

Peki parmakla besleme nasıl yapılmalıdır?

Ellerinizi yıkayın ve kullanacağınız parmağın tırnağının bebeğin damağına batmayacağından emin olun.

Kendinizi en uygun emzirme pozisyonuna getirin. Bebek kucağınızda, yarı oturur pozisyonda ve size bakıyor olmalıdır. Pozisyon ikiniz için de rahat olmalı ve konumunuz bebeğin parmağınızı ağzında düz biçimde tutmasına olanak sağlamalıdır.

Bebeğinizi besleyeceğiniz sıvıyı –mümkünse anne sütü, yokluğunda formül mama- iğnesiz bir enjektöre çekin.

Parmağınızın tırnaksız tarafını bebeğinizin damağına yerleştirin ve emme refleksini ilk gösterdiği andan itibaren enjektördeki sıvıyı ağzına damlatmaya başlayın. Burada önemli olan parmağınızı bebeğin boğazına doğru değil damağına doğru yönlendirmenizdir.

Eğer besleme sırasında yorulur ve emmeyi bırakırsa, parmağınızı hafifçe çekin. Devam etmek istiyorsa yeniden emmeye başlayacaktır. Tamamen doyduğunda ise kendisi parmağınızı ağzından uzaklaştırır.

Parmakla besleme, kriz yönetimi için kullanılan bir yöntemdir. Bebeğinizi sürekli bu şekilde beslemeniz için değil, beslenememe durumu düzelene kadar durumu kurtarmak içindir.

Referanslar:

“What is finger feeding?” Philippa Pearson-Glaze. (2018) Şuradan alındı: https://breastfeeding.support/what-is-finger-feeding/