Bebekle eğlenceli vakit nasıl geçirilir?

Küçük bir bebeğe sahip olmak bazen kendinizi biraz bunalmış ve dış dünyadan kopmuş hissetmenize neden olsa da size iyi bir haberimiz var: Bebeğinizi taşıyabilirsiniz. İşte bebeğinizle yapabileceğiniz bazı eğlenceli şeyler.

Piknik yapın

Bir battaniye ve öğle yemeği ile parkınıza gidin. Çimlerin bebeğinizin ayaklarını gıdıklamasına izin verin, onları kucağınıza yatırın ve yaprakların rüzgarda hışırtısını izleyin. Top yuvarlamak için çok küçük olsalar bile diğer insanların oynamasını izlemeyi seveceklerdir.

Yüzmeye gidin

Günün erken saatlerinde bebeğinizle birlikte yüzmeye gidebilirsiniz. Suya atlayın ve bebeğinizin sudaki ağırlıksızlık hissini ilk kez deneyimlediğinde yüzünün aydınlanmasını izleyin.

Bebeğinizle film çekin

Kulağa ilginç gelse de aslında sonrası için çok hoş bir anıdan bahsediyoruz. Gün içinde yaptıklarınızı vlog gibi çekip ona da bir anı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Dışarıda bir kahve için

Bebek dostu mekanlar sizin için iyi bir alternatif olabilir. Bunaldınız, haklısınız. Bir kahveye her zaman ihtiyaç vardır!

Banyoyu paylaşın

Evet, belki banyo bebeksiz kaldığınız tek alan ancak o zaman da rahat edemiyorsanız size iki kişilik banyo yapmayı öneriyoruz! Birlikte ılık suya girerken klasik müzik dinleyin veya ninni söyleyin. Bebeğiniz için banyo oyuncakları ve plastik bardaklar ekleyin bu harika bir bağlanma deneyimidir. Güvenlik nedeniyle küveti çok fazla doldurmamaya dikkat edin ve çocuğunuzu daima sıkı bir şekilde tutun.

Eve giden uzun yolu seçin

Ayak işleriniz için dışarı çıkıyorsanız, etrafı görmesi için biraz durun. Size sıradan görünebilirler ama küçük çocuğunuz için eğlenceli olabilir gördüğü her şey!

