Bebeğinizin büyük olabileceğinin işaretleri

Büyük bir bebek beklediğinizi mi düşünüyorsunuz? İşte fetal makrozomiye (bebeğin normalden daha büyük olması) işaret edebilecek bazı belirtiler: Bir noktada, çoğu hamile kişi bebeğinin ne kadar büyük olacağını merak eder. Evet, küçük bebeğinizin boyutunu ve doğum ağırlığını tahmin etmek eğlenceli olabilir, ancak bu sorunun bazı pratik nedenleri de vardır. Örneğin; yeni doğan bebek temel ihtiyaçları hakkında düşünmek. Yenidoğan bezi mi stoklamalısınız, yoksa prematüre boyutlarına mı ihtiyaç duyacaksınız? Yenidoğan tulumları atlayıp doğrudan 0 - 3 aylık kıyafetlere mi geçeceksiniz? Bir diğer yaygın endişe ise doğum deneyiminin kendisidir. Daha büyük bebekler (fetal makrozomi adı verilen bir duruma sahip olanlar), bazı komplikasyonlar için daha yüksek bir riskle ilişkilidir; hem bebek için hem de doğum yapan kişi için. Bunlar arasında uzun süreli doğum, doğum sonrası kanama, fetal stres, omuz distosisi gibi doğum yaralanmaları ve daha fazlası bulunur.

Fetal makrozomi nedir?

Tıbbi olarak büyük bebek sahibi olmakla ilgili bilmeniz gereken birkaç terim vardır: “Gestasyonel yaşa göre büyüklük” ve “fetal makrozomi.”

Gestasyonel yaşa göre büyüklük: Bu, bir fetüsün rahimde geçirdiği süreye göre beklenenden daha büyük ölçüde olduğu anlamına gelir. Yaygın nedenler arasında gebelikte diyabet, hamile kişide obezite ve aşırı kilo alımı bulunmaktadır.

Fetal makrozomi: Bu, 4.000 gramdan daha fazla doğan her bebeği ifade eder. Araştırmalar, bu durumun gebeliklerin %3 ila %15’inde meydana geldiğini göstermektedir.

Büyük bir bebek beklediğinizin olası belirtileri

Gebelik sırasında, sağlık hizmeti sağlayıcıları doğumda bebeğinizin boyutunu tahmin etmek için birkaç yöntem kullanır, ancak hiçbir yöntem %100 doğru olmayacaktır. İşte büyük bir bebek beklediğinizin bazı olası belirtileri:

Karın ölçünüz ortalamadan büyükse;

Bebeğin boyutunu tahmin etmenin bir yolu, karın ölçüsüne dayalıdır, özellikle de kasık kemiğinizden rahminizin üst kısmına kadar olan mesafe (fundal yükseklik olarak adlandırılır). Eğer karın ölçünüz, gebeliğinizin hangi aşamasında olduğunuza göre beklenenden büyükse, bebeğinizin de ortalamadan daha büyük olma ihtimali vardır.

Bununla birlikte, beklenenden büyük bir fundal yükseklik, başka faktörlerden de kaynaklanabilir. Örneğin, Amerikan Jinekologlar ve Doğum Uzmanları Koleji (ACOG) obezite veya rahim fibroidleri gibi durumlar, ölçümlerin yanlış olmasına yol açabilir, diyor. Bu nedenle, eğer birden fazla kez büyük ölçülüyorsanız, sağlık hizmeti sağlayıcınız, bebeğinizin boyutunun daha doğru bir şekilde belirlenmesi için bir ultrason önerilebilir.

Fazla amniyotik sıvınız varsa;

Eğer sağlık hizmeti sağlayıcınız amniyotik sıvı seviyenizin normalden daha yüksek olduğunu söylerse, bu da büyük bir bebeğiniz olabileceğinin bir işareti olabilir. Araştırmalar, fazla amniyotik sıvının (polihidramnios adı verilen bir durum) fetal makrozomi riskiyle üç kat daha fazla ilişkili olduğunu bulmuştur.

Ancak yine de, fazla amniyotik sıvı birçok farklı nedenle oluşabilir (örneğin, gestasyonel diyabet) ve her zaman büyük bir bebek doğuracağınız anlamına gelmez. Çünkü fazla amniyotik sıvı, büyük bir bebek ya da başka komplikasyonların bir işareti olabilir, bu nedenle sağlık hizmeti sağlayıcınız bunun izlenmesini isteyebilir.

Ultrasonografiler, fetal boyutun daha doğru bir göstergesi olsa da her zaman doğru olmayabilir. Aslında, 2018 yılında yapılan bir sistematik incelemeye göre, ultrasonlar genellikle bebeklerin boyutlarını abartma eğilimindedir. Eğer bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, ultrason görüntülerine dayanarak büyük bir bebeğiniz olduğunu tahmin etmişse, doğumda bebeğinizin gerçek kilosu başlangıçta düşünülenden daha düşük olabilecektir.

Daha önce büyük bir bebeğiniz olduysa;

Genel olarak, kişiler her gebelikte daha ağır bebekler doğurur. Bu kesin bir kural olmasa da, daha önce bir veya birden fazla büyük bebek doğurduysanız, gelecekte yine büyük bir bebek doğurma olasılığınız 10 kat daha fazla olabilir.

Gestasyonel diyabeti olan kişiler genellikle ortalamadan büyük bebekler doğururlar, özellikle diyabet diyetle veya insülinle yeterince kontrol altına alınmazsa. Araştırmalar, gestasyonel diyabeti olmayanlarda fetal makrozomi riskinin %12 civarında olduğunu, ancak gestasyonel diyabeti olanlarda bu riskin %15 ila %45 arasında olduğunu bulmuştur.

Büyük bir bebek doğurmanın hem gebe kişi hem de bebek için bazı riskleri vardır. Bebek ne kadar büyükse, komplikasyon olasılığı da o kadar artar. Gebe kişi için büyük bir bebek doğurmanın riskleri arasında şunlar yer alır:

Bebekler için fetal makrozomi tanısı konmuşsa, şu sağlık komplikasyonları da risk oluşturabilir:

Omuz distosisi (doğum sırasında bebeğin omuzları sıkışır)

Fetal sıkıntı

Erb felci (kol felcine neden olan sinir hasarı)

Klavikula veya humerus kırığı

Solunum problemleri

Düşük kan şekeri seviyeleri

Sarılık

Büyük bebekler, ilerleyen yıllarda insülin direnci geliştirme riski taşıyabilir, bu da çocukluk dönemi diyabeti ve obezite gibi ek tıbbi komplikasyonlara yol açabilir.

Büyük bir bebek beklediğimizi öğrendik, peki şimdi ne olacak?

Büyük bir bebek beklediğinizi öğrenmek korkutucu olabilir, ancak unutulmamalıdır ki büyük bir bebek doğurmak, her zaman bir sorun olacağı anlamına gelmez. Gerçekten de, sağlık sağlayıcınız büyük bir bebek beklediğinizden şüpheleniyorsa, siz ve bebeğinizin sağlığını izler ve herhangi bir komplikasyon şüphesi durumunda riskleri en aza indirmek için bir plan oluştururlar. Gebelikte yapılabilecek en iyi şey, dengeli bir diyet yemek, doktorunuzun önerdiği şekilde egzersiz yapmak ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını yönetmektir.

Kaynak: Chaunie Brusie. “Are You Having a Big Baby? 5 Signs to Know”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/pregnancy/my-baby/how-your-babys-birth-weight-is-determined/.