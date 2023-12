Bazı kişilik özellikleri demans riskini arttırabilir

Alzheimer ve Demans dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir meta-analiz çalışmasına göre, belli kişilik özellikleri ile demans riski arasında önemli bir bağlantı mevut.

44.531 kişiyi kapsayan sekiz küçük çalışmanın verilerinden oluşan meta-analizde yer alan kişilerin yaşları 49 ile 81 arasında değişiyordu. Geçen yıllar içerisinde, gruptaki 1.703 kişide demans geliştiği görüldü. Yapılan analizde, kişilerin kişilik özellikleri ile demans teşhisleri karşılaştırıldı, ayrıca beyin yapılarındaki değişiklikler de araştırıldı.

Beş büyük kişilik özelliği demans riskini etkiliyor

Araştırmacılar, demans teşhislerini uyumluluk, açıklık, dışadönüklük, sorumluluk ve nevrotiklik olarak bilinen "beş büyük" kişilik özelliği ile karşılaştırdı. Ayrıca, neşe, heves ve güven gibi olumlu özelliklere daha çok eğilim gösteren bir kişilik (olumlu etki) ve öfke, sinirlilik ve korku gibi duygulara daha fazla meyilli olanlar (olumsuz etki) arasındaki teşhisleri de karşılaştırdılar.

Nevrotiklik düzeyi yüksek olan ve olumsuz etkiye sahip olan kişilerin "uzun vadede demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu" belirten araştırmacılar; olumlu etkiye veya dışadönüklük ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip insanların hastalığı geliştirme riskinin daha düşük olduğunu buldu.

Araştırmacılar, kişilik özellikleri ile demans teşhisi riski arasında bir ilişki bulmuş olmalarına rağmen, kişilik ile hastalığın altında yatan kanıtlar arasında açık bir bağlantı bulunamadı. Yani çalışma, ikisinin korele olduğunu öne sürse de, araştırmacılar henüz kişilik tipinin demansın doğrudan bir nedeni olup olmadığını bilmiyorlar.

Uyku sağlığı da önemli bir faktör

Nevrotik veya endişeli olan insanlar genellikle nevrotik veya endişeli olmayanlara göre daha fazla uyku sorunu yaşar. Araştırmacılar iyi bir uykunun beynin bazı drenajlarını sağlamak için önemli olduğunu ve bunun Alzheimer riskini ve beyindeki iltihabı azaltmada önemli olduğunu vurgulıyor.

Ayrıca, mutlu insanlarla veya pozitif ya da dışadönük olanlarla kıyaslandığında, daha olumsuz bir etkiye sahip olanlar daha muhtemelen izole olur ve daha yüksek depresyon oranlarına sahiptir. Depresyon, demans riskini azaltmak için önemli olan diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıklarını etkileyerek, demans riskini artıran bir faktöre de dönüşebilir.

Kaynak: Jillian Wilson. "New Study Reveals The Personality Traits Associated With Dementia Risk". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/dementia-risk-personality-traits_l_6570af56e4b01a04ad91b467. (11.12.2023).