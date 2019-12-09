Evlilik demans riskini azaltabiliyor

Evli çiftlere kıyasla bekarların %42, eşini kaybeden kişilerin %20 daha fazla demans riski taşıdığı ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre evli olmak, demansı bertaraf edebiliyor. Araştırmalar, bekar veya eşini kaybetmiş olanların bu hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkarınca, uzmanlar sosyal etkileşimin bu bulguları açıklayabileceğini ifade etti. Araştırma kapsamında Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya’dan 800.000’den fazla kişiyle demans ve medeni duruma dair yapılan 15 araştırmanın analizi yapıldı.

Nöroloji, Nöroşirurji ve Psikiyatri Dergisi’nde yayımlanan araştırma, hayatları boyunca bekar kalanların, evli çiftlere kıyasla %42 daha fazla demans riski taşıdığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar eşini kaybedenlerin, evlilere kıyasla %20 daha fazla risk taşıdığı sonucuna vardılar ancak boşanmış çiftlerin, hala evli olanlara kıyasla artan bir risk taşıdıklarına dair bir bulguya rastlanmadı.

University College London’dan uzmanlar önderliğinde yapılan araştırmalar, evli kişilerin daha sağlıklı yaşam tarzları benimsediğini gösteriyor. Bu kişiler, bekarlara kıyasla ayrıca sosyal olarak daha fazla aktif olabilirler. Tüm bunlara ek olarak eşini kaybeden insanlarda gözlenen etkinin, yaşadıkları kayıptan kaynaklanan strese bağlı olabileceği ifade edildi. Bir diğer açıklamaysa, demans gelişiminin altta yatan diğer algısal veya kişisel özelliklerle ilgili olabileceği yönünde.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları’ndan Dr. Laura Phipps araştırma hakkında “Evli çiftlerin genelde daha uzun yaşadıkları, daha iyi bir sağlıkları olduğunu gösteren, bu bağlantıya katkısı olacak bir çok farklı faktörü içeren çok güçlü araştırmalar var. Evli olanlar, ekonomik açıdan daha iyi bir konumda olma eğilimindeler bu da sağlığımızla derinden ilişkili bir faktör” diye konuştu.

“Eşler, sağlıklı alışkanlıklar edinmeye cesaretlendirebilir, partnerlerinin sağlığına göz-kulak olabilir ve önemli bir sosyal destek sağlayabilir. Araştırmaya göre sosyal etkileşim, kognitif rezerv (insanların Alzheimer gibi bir hastalıkla, semptomlar ortaya çıkmadan önce daha uzun süre işlev görebilmelerine imkan veren zihinsel bir direnç) oluşturmaya yardım edebilir."

Dr. Laura Phipps, konu ile ilgili son olarak şunları söylüyor: “Fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak aktif olmak, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli alanları ve bunlar, medeni durumları ne olursa olsun herkesin üzerinde çalışabileceği şeyler.”

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