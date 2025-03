Balık yağı takviyeleri yaşlanmayı yavaşlatabilir!

Yeni bir çalışmaya göre, omega-3 olarak da bilinen balık yağı takviyesi alan kişilerde biyolojik yaşlanmanın daha yavaş ilerlediği gözlemlendi. Araştırmacılar ayrıca, balık yağını D vitamini takviyeleri ve egzersiz ile birleştirmenin yaşlanma üzerinde daha da büyük bir etki yarattığını belirtti.

Cleveland Clinic’te Geriatri uzmanı Dr. Kenneth Koncilja: “Biyolojik yaşlanma, vücudumuzun zamanla maruz kaldığı etkilere uyum sağlaması sonucu meydana gelen normal değişikliklerdir” açıklamasında bulundu. Ancak biyolojik yaşınız, yaşadığınız yıl sayısını ifade eden kronolojik yaşınızla aynı değildir. Koncilja’ya göre biyolojik yaş, “Genel sağlık ve zindeliğin bir ölçüsüdür”.

Aynı kronolojik yaşa sahip iki kişi, farklı biyolojik yaşlara sahip olabilir. Biyolojik yaşınız arttıkça vücudunuz daha az işlevsel ve daha verimsiz hale gelebilir. Vücudumuzdaki hücrelerin biyolojisinde değişiklikler meydana gelir ve bunlar dış etkenler, genetik değişiklikler, organel fonksiyon bozuklukları ve çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Bu alışkanlıkların yaşlanmayı yavaşlatması nasıl açıklandı?

Nature Aging dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 70 yaş ve üzerindeki 777 kişiyi takip etti ve biyolojik yaşlarını epigenetik saatler kullanarak ölçtü. Bu araçlar, bir kişinin hücresel düzeyde ne kadar yaşlı göründüğünü analiz eder.

Araştırmacılar, katılımcıları farklı gruplara ayırarak çeşitli tedavi yöntemlerini denedi. Bunlar arasında günlük 2.000 IU D vitamini takviyesi, günlük 1 gram omega-3 takviyesi ve haftada üç kez 30 dakikalık güçlendirme egzersizleri yer aldı. Üç yıl sonra alınan kan örnekleri, yalnızca omega-3 takviyesi alan kişilerin biyolojik yaşlarının sadece iki yıl sekiz ay arttığını gösterdi. Bu da takviyenin yaşlanmayı yavaşlatabileceğini düşündürdü.

Araştırmacılar tarafından kullanılan dört epigenetik saatten biri, güçlendirme egzersizleri ve D vitamini takviyelerinin omega-3 ile birlikte kullanıldığında biyolojik yaşlanmayı daha da yavaşlattığını ortaya koydu. Ayrıca bu üç alışkanlık, enfeksiyon, düşme, erken kırılganlık ve kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

Omega-3 biyolojik yaşlanmayı neden yavaşlatabilir?

Uygulamalı fizyoloji ve beslenme doktora programı koordinatörü Dr. Marie van der Merwe’ye göre, omega-3 takviyeleri biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir çünkü vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Van der Merwe, “İltihaplanma aslında sizi daha hızlı yaşlandırır,” dedi. “İltihabı azaltarak hücresel sağlığı iyileştirmiş oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ancak çalışmanın yazarlarına göre, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor ve kullanılan teknoloji yaşlanmanın tüm yönlerini tam olarak yansıtmayabilir.

Takviyeler söz konusu olduğunda, fazlası her zaman daha iyi değildir. Eğer halihazırda omega-3 ve D vitamini alıyorsanız, sadece bu çalışmaya dayanarak dozajı artırmamanız gerektiğini belirten van der Merwe, henüz bu takviyeleri kullanmayanların ise öncelikle doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguladı. Egzersiz ise herkes için faydalıdır. Bu çalışma, tüm yaş grupları için düzenli ve ilerleyici egzersizin önemini de destekliyor.

Kaynak: Maggie O'Neill. "Taking Fish Oil May Slow Down Aging—Especially If Combined With These 2 Habits". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/omega-3-slows-aging-8789739. (12.02.2025).