Kısa saçla kullanabileceğiniz aksesuarlar

Son d\u00f6nemin "cottegecore" ve "balletcore" trenlerinin temel noktas\u0131 olan kurdeleler sa\u00e7larda da \u00e7ok fazla tercih ediliyor. Siz de yar\u0131m at kuyru\u011fu gibi modellerde kurdelelerden faydalanabilirsiniz.. Yanlara tak\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7\u0131t \u00e7\u0131t tokalar veya \u00e7oklu tel tokalar hem sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n y\u00fcz\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fcp sizi rahats\u0131z etmesini engeller hem de daha \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmenizi sa\u011flar.. Scrunchie tokalar at kuyruklar\u0131na olduk\u00e7a yak\u0131\u015f\u0131yorlar. Kombinizle uyumlu renkli tokalar takarak k\u0131sa sa\u00e7lar kullan\u0131rken kullan\u0131m\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131p sa\u00e7lar\u0131n\u0131za renk katabilirsiniz.. Klipsli tokalar dayan\u0131kl\u0131 olmalar\u0131 ve kolay kolay a\u00e7\u0131lmamalar\u0131 sebebiyle en g\u00fcvenli aksesuarlardan biri. Desenli ya da ta\u015fl\u0131 modelleri se\u00e7erek hareketli g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler elde edebilirsiniz.. Mandal tokalar zamans\u0131z aksesuarlardan biri. K\u0131sa sa\u00e7larla yap\u0131m\u0131 bir hayli zor olsa da da\u011f\u0131n\u0131k topuklarla ya da sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 tutturmak i\u00e7in sal\u0131k sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 arkada birle\u015ftirmek i\u00e7in olduj\u00e7a i\u015fe yar\u0131yorlar.. Sa\u00e7 bandanalar\u0131 veya fularlar, \u00f6zellikle yaz g\u00fcnlerinde bir\u00e7ok ki\u015finin favorisi. Vrasa per\u00e7emlerinizi \u00f6nde b\u0131rakarak olduk\u00e7a \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz. Tek ba\u015f\u0131na y\u00fcz\u00fcn g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne etkisi b\u00fcy\u00fck olan bandanalara halka k\u00fcpeler e\u015flik etmekte olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131lar.. K\u00fc\u00e7\u00fck kelebek tokalar... Bir\u00e7ok ki\u015finin bebekken anneleri taraf\u0131ndan tak\u0131lan bu tarz tokalar hala \u015firinliklerini koruyor. Siz de kombininize yak\u0131\u015facak \u015fekiilde kelebek tokalar se\u00e7erek e\u011flenceli g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler elde edebilirsiniz..
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