Bağırsak hastalıklarının Alzheimer ile bir ilgisi var mı?

Bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı, son yıllarda giderek daha fazla araştırma konusu haline geliyor. Yeni bir araştırma, bazı bağırsak hastalıkları ile Alzheimer hastalığı arasında güçlü bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor.

Bağırsak hastalıklarının Alzheimer ile bir ilgisi var mı?
Sağlık
Giriş: 20 Ağustos 2024 15:48
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Bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki karmaşık ilişki, bilim dünyasında uzun zamandır merak edilen bir konu. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının vücudun farklı sistemleri üzerindeki etkisini ortaya koyarken, bu ilişkiyi Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla da bağlantılandırıyor.


Edith Cowan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 400 bin kişinin genetik verilerinin incelendiği geniş çaplı bir çalışma, bazı bağırsak hastalıkları ile Alzheimer hastalığı arasında genetik bir bağ olduğunu gösterdi. Bu bulgular, her iki hastalığın da daha erken teşhis edilmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından umut vadediyor.


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Araştırmada, Alzheimer ile ilişkili olduğu tespit edilen beş spesifik bağırsak hastalığı şunlar:


1. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD): Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla karakterize edilen bu hastalık, sıklıkla mide yanması ve göğüs ağrısına neden olur.


2. Peptik ülser hastalığı (PUD): Midenin iç yüzeyinde veya ince bağırsağın üst kısmında meydana gelen yaralarla tanımlanır. Bu durum, mide asidinin sindirim sisteminin astarına zarar vermesi sonucu oluşur.


3. Gastrit-Duodenit: Mide ve onikiparmak bağırsağının iltihaplanmasıdır. Bu durum, mide ağrısı, mide bulantısı ve hazımsızlık gibi belirtilere yol açabilir.


4.İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS): Karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve ishal ya da kabızlık gibi semptomlarla kendini gösteren kronik bir bağırsak hastalığıdır.


5. Divertikülozis: Kalın bağırsağın iç duvarında küçük keseciklerin (divertiküller) oluştuğu bir durumdur. Divertiküller iltihaplandığında, divertikülit olarak bilinen daha ciddi bir duruma yol açabilir.


Edith Cowan Üniversitesi’nden yapılan bu önemli araştırma, Alzheimer hastalığı ile bazı bağırsak hastalıkları arasında genetik bir bağlantı olduğunu doğruladı. Bu çalışma, yaklaşık 400 bin kişinin genetik verilerini analiz ederek, Alzheimer hastalarının ve belirli bağırsak hastalıklarına sahip bireylerin ortak genlere sahip olduğunu ortaya koydu.


Bu buluş, hem Alzheimer hem de bu tür bağırsak hastalıklarının nedenlerini daha iyi anlamamızı sağlarken, her iki durumun da daha erken tespit edilmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için yeni hedefler belirlememize yardımcı olabilir.


Araştırmacılar, özellikle kolesterol metabolizmasının bu iki sağlık durumu arasındaki ortak bir unsur olabileceğini belirledi. Anormal kolesterol seviyelerinin hem Alzheimer hem de bağırsak hastalıkları için bir risk faktörü olduğu ve bu iki durumun gelişiminde önemli bir rol oynayabileceği öne sürülüyor. Bu bulgular, kolesterol düşürücü ilaçların (statinler) her iki durumu tedavi etmede potansiyel olarak faydalı olabileceğini düşündürüyor. Ancak, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği ve her hastanın bireysel olarak değerlendirilmesinin önemi de vurgulanıyor.


Bağırsak sağlığınızı korumak için ne yapabilirsiniz?

Bu hastalıkların Alzheimer ile bağlantılı olabileceği fikri, bağırsak sağlığını korumanın genel sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, bağırsak sağlığınızı korumak için neler yapabilirsiniz?


Dengeli beslenme: Bağırsak sağlığını destekleyen, lif, probiyotikler ve prebiyotiklerle zenginleştirilmiş bir diyet uygulamak önemlidir. Ayrıca, bağırsak florasına zarar verebilecek işlenmiş gıdalardan ve aşırı şeker tüketiminden kaçınmalısınız.


Düzenli egzersiz: Aerobik egzersizler, sindirim sisteminizdeki bakteri çeşitliliğini artırabilir ve bu da genel bağırsak sağlığınıza katkıda bulunur.


Probiyotik takviyeler: Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyerek, sindirim sisteminizdeki faydalı bakterileri artırabilir.


Sonuç olarak, bağırsak sağlığı ve beyin sağlığı arasındaki bağlantı, bedenimizin bir bütün olarak nasıl çalıştığını anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir bağırsak, sadece sindirim sistemimizi değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da destekleyebilir.



Kaynak: Sarah Regan. "These 5 Gut Conditions Were Just Linked To Alzheimer's Disease". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/5-gut-conditions-were-just-linked-to-alzheimers-disease. (14.08.2024).


5 soruyla Alzheimer testi

Nöroloji biriminde çalışan bilim adamları; bunamanın, en önemlisi Alzheimer’ın ilk belirtilerini saptayacak bir test hazırladı.

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ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki kognitif nöroloji biriminde çalışan bilim adamları; bunamanın, en önemlisi Alzheimer'ın ilk belirtilerini saptayacak bir test hazırladı. 50 yaşını geçen bin kişi üzerinde denenen ve hastalığın belirtilerini saptamak adına olumlu sonuç alınan testte yanıtlanması gereken 5 soru bulunuyor. Ekibin ve kongnitif nöroloji biriminin başındaki Dr. Douglas Scharre, 15 dakikada tamamlanması istenen test sayesinde, soruları yanıtlayan kişilerde Alzheimer tanısı yapılamadığını ancak hastalığın işareti olabilecek belirtiler olup olmadığına yönelik önemli ipuçları elde edildiğini vurguladı. İşte o 5 soru:
1. 1.95 sterlinlik (7 TL) market alışverişi yaptınız; 5 sterlin (18 TL) verirseniz kasiyerden ne kadar para üstü alırsınız?
2. Yukarıdaki fotoğraflarda görünen şeylerin adını yazın.
3. Tirbuşon ve çekiç arasındaki benzerlikleri yazın.
4. Boş saat kadranı üzerine saatleri yazın ve akrep ve yelkovanı saat 11.10'u gösterecek şeklinde çizin.
5. 12 meyve ve sebze adı sıralayın.


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