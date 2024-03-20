Az uykuyla çok enerjik olmanın yolları

Bazen az bir uykuyla yoğun bir gün geçirmek durumunda olabilirsiniz. Böyle zamanlarda ne yapmanız gerekir? İşte az uyku ile enerji dolu olmanın yolları...

Az uykuyla çok enerjik olmanın yolları
Sağlık
Giriş: 20 Mart 2024 23:01 Güncelleme: 20 Mart 2024 23:01
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Uykunuz varken enerjik olmanın ne yazık ki sihirli bir yolu yok. Ancak aşağıdaki teknikler kısa süreli de olsa uyku yoksunluğunu atlatmanıza yardımcı olarak daha enerjik hissetmenizi sağlayabilir.


Bir pencere kenarına oturun veya dışarıya çıkın

Doğa hem fizyolojik hem de psikolojik olarak en az kullanılan sakinleştiricilerden biridir. Doğayla bağlantı kurmak ve temiz havada olmak kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca biraz doğal güneş ışığı almak sirkadiyen ritimlerin korunmasına yardımcı olur ve bu da uyku programınızı tekrar düzene koymanıza yardımcı olur.



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Şekere, karbonhidratlara ve işlenmiş gıdalara direnç gösterin

Yorgun vücudunuzun kolayca sindirilebilen yiyeceklere ihtiyacı vardır bu nedenle ultra işlenmiş yiyecek ve içecekleri özellikle uykusuz olduğunuz günlerde tüketmeyin. Sindirilmesi zor yiyecekleri tüketmek sizi daha yorgun ve sürdürülemez enerji akışı sağlayacaktır. Bu, zaten yorgun olan vücudunuzun ihtiyaç duymadığı bir döngüdür.


Dengeli yemeklere ve atıştırmalıklara öncelik verin

Her gün dengeli öğünler yemelisiniz, ancak uykusuz olduğunuz günlerde bunu yapmak iki kat daha önemli hale gelir. Uykusuz olduğunuz günlerde beslenmenizin tam ve minimum düzeyde işlenmiş kaynaklardan oluşturun.


Dengeli beslenme listesi nasıl hazırlanır?
Dengeli beslenme listesi nasıl hazırlanır?

Öğünleri atlamayın

Asla ama asla tamamen yemek yemeyi unutmayın. Uykusuz olduğunuz günlerde zihninizi toparlayabilmek için dengeli bir beslenmeye ihtiyacınız vardır. Öğün atlamak şekerin düşmesine ve huysuzluğun artmasına neden olur.


Kısa da olsa bir şekerleme yapın

Özellikle öğleden sonra enerjinizde bir düşüş hissediyorsanız, kısa bir şekerleme, önceki gecenin kesintili uykusuyla hissedilen vücut yorgunluğunu onarabilir. Güç uykusu basitçe 20 dakikalık kesintisiz, rahat bir uykudur. Bu 20 dakikayı aşmamanız ya da 20 dakikadan az uyumamanızı tavsiye ederiz.


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Hafif bir egzersiz yapın

Zaten enerjiniz düşükken spor salonuna gitmek mantığa aykırı görünebilir, ancak hareket etmek sizi uyanık tutar. Burada tabii ki sizi yoran bir egzersiz programından değil; hafif bir egzersizden bahsediyoruz. Bu bir yürüyüş ya da dans dahi olabilir.


Kafein de aşırıya kaçmayın

Kafein bir süreliğine uykusuzluğunuzu giderir evet ancak yan etkilere karşı hassas olanlar için çok fazla tüketmek yemek isteğinin azalmasına, gerginliklere ve uyku güçlüğüne yol açabilir.


Referanslar:

Wendy Rose Gould. “How to get through a day on no sleep”. Şuradan alındı: https://www.nbcnews.com/better/health/how-get-through-day-no-sleep-ncna850781 (05.07.2018).


Uyuyamıyorum!
Uyuyamıyorum!


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