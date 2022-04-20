Ayurvedik bahar detoksu nasıl yapılır?

Ayurvedik sağlık sistemine göre mevsimin ısınmaya başladığı bu günlerde bedenimizi desteklemek için bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor.

Ayurvedik bahar detoksu nasıl yapılır?
Sağlık
20 Nisan 2022 Çarşamba

Ayurveda, sağlığı bütüncül bir mesele olarak ele alan ve beden-zihin-ruh üçlüsünün makul bir şekilde dengede olabilmesi için bazı yaşam pratikleri öneren, binlerce yıl öncesine dayanan bir Hint tıbbı uygulamasıdır. Ayurveda’ya göre dosha adı verilen üç farklı (Vata, Pitta ve Kapha adlı) enerji, herkeste farklı miktarlarda bulunur ve farklı şekillerde dengelenebilir.


İlkbahar ayları, Ayurveda’ya göre özellikle önemlidir. Yaz mevsimi Pitta’nın sıcak ve ateşli enerjisini taşır; kış mevsimi Vata’nın soğuk ve kuru enerjisini bünyesinde barındırır ve Kapha’nın ağır, ıslak, topraksı doğası ilkbahar mevsiminde tezahür eder.


Ayurveda’ya göre Kapha mevsimi, Vata (Kış) dönemi boyunca biriken durağan enerjiyi temizlemek ve zihnimizi, bedenimizi, ruhumuzu yılın geri kalanına hazırlamak için ideal bir zamandır. Toprak Ana’nın yaptığı gibi ilkbaharı yeniden doğuş, yenilenme ve gençleşme enerjisi olarak değerlendirebilirsek, yıla temizlenmiş bir beden ve berrak biz zihinle devam edebiliriz.


Ayurvedik ilkbahar detoksu neden önemlidir?

Yediğimiz yiyecekler, kullandığımız ve içtiğimiz su, kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri de dahil maruz kaldığımız her şey, vücudumuzda çeşitli toksinlerin birikmesine neden olur. Zamanla, özellikle Vata mevsimi geldiğinde, bu toksinler vücudumuzda birikir ve bize sıkıntı vermeye başlar.


Kış boyunca yavaşlayan enerji, Kapha mevsimi geldiğinde bizi bedenlerimizi hareket ettirmeye, dışarı çıkmaya, sağlıklı alışkanlıkları yeniden inşa etmeye, iç ve dış çevremizde detoks yapmaya yönlendirir.


Ayurveda'ya giriş: Temel enerjiler
Ayurveda'ya giriş: Temel enerjiler


İlkbahar detoksu için 5 öneri


Doğa yenilenirken siz de bedeninizi ve ruhunuzu yenilemek için harekete geçebilirsiniz. İşte Ayurvedik sisteme göre ilkbaharda toksinlerinizden arınmanızı sağlayacak öneriler:


1- Hareket edin

Doğal olarak toksinlerinizden arınmanın en iyi yolu, ter atmaktır. Vücudunuzu canlandırmak için her gün en az 30 dakika egzersiz yapın. Tempolu yürüyebilir, evde basit egzersiz hareketleri yapabilir ya da spor salonu üyeliğinizi yenileyebilirsiniz, yeter ki hareket edin, terleyin!


2- Kapha dengeleyici gıdalar tüketin

Acı yeşillikler, taze meyveler, turpgiller, kinoa ve darı gibi daha hafif tahıllar, Kapha’yı dengelemeye yardımcı olan gıdalardır. Ayurveda ayrıca, bahar aylarında mümkün olduğunca şeker, süt ürünleri ve et ürünleri tüketilmemesini önerir. Özellikle şeker, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını oldukça yavaşlatır.


3- Antioksidan alımınızı artırın

Antioksidan özelliği yüksek gıdalar ve bitkiler tüketmek, detoksifikasyon sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Daha hafif beslenmeye gayret edin ve sizi canlandıracak yiyecekleri tercih edin. A, C ve E vitamini içeren tüm sebzeler ve meyveler, yeşil çay, bitter çikolata tüketmek, vücudunuzdaki zararlı bileşenlerin atılması sürecini kolaylaştırabilir.


4- Zihninizi canlandırın

Kış ayları boyunca zihnimiz de durağanlaşır. Gündelik rutinlerinizi gözden geçirin, meditasyon ve yoga pratikleri için plan yapın, farkındalığınızı artıracak yürüyüşler yapın ya da ne zamandır vakit ayırmadığınız bir sanatsal uğraşınız varsa, ona yeniden yönelin.


5- Abhyanga pratiği yapın

Ayurveda’da en sık önerilen uygulamalardan biri olan Abhyanga, ısıtıcı bir yağ ile kendi kendinize yapabileceğiniz bir vücut masajıdır. Lenfleri uyararak detoksifikasyonu destekler ve bonus olarak da kendinizi iyi hissetmek için rahatlatıcı bir masaj yapmış, bedeninize zaman ayırmış olursunuz.


Referanslar:

Morgan Chamberlain. "Spring Cleaning & Detoxification: The Unexpected Duo We're Loving This Season". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/why-detoxing-is-internal-spring-cleaning-you-need (16.04.2022).


Bahar temizliğine ruhunuzu da katın!
Bahar temizliğine ruhunuzu da katın!


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