Bazıları, fiziksel bedenin duygusal ve ruhsal beden ile yakından bağlantılı olduğuna inanır. Aura bu bağlantının sadece bir temsili olarak görülür. Kendi auranızı anlamak ve farkında olmak zaman alabilir. Ancak kendi ruhsal ve duygusal sağlığınıza odaklanma pratiği, işitsel sağlığınızı elden geçirme veya canlandırma girişiminizin sonucu ne olursa olsun, genel sağlığınıza yardımcı olmak için uzun bir yol. İşte aura hakkında bilmeniz gereken her şey...

Aura nedir?

İnsan olarak, elektromanyetik alan olarak da bilinen çok düşük seviyede bir elektrik yayıyoruz. Hindu kutsal metinleri gibi eski tıp sistemleri, bu enerjinin yedi katmanda ifade edildiğine inanır. Her katmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal sağlığınızın farklı bir unsuruyla ilişkili olduğu söylenir.

Bu katmanların genel sağlığınızı etkilemek için birbirleriyle etkileşime girebileceği düşünülmektedir. Auranızın fiziksel bedeninizi çevreleyen ışıklı bir beden olduğu düşünülür. Her katman - ve içlerindeki herhangi bir sorun - bedeninizi bir enerji ağıyla çevreler.

Farklı aura renkleri ne anlama gelir?

Kırmızı: Enerji, tutku, güç.

Turuncu: Yaratıcılık, keyif, coşku.

Sarı: Zeka, neşe, kendine güven.

Yeşil: Şifa, denge, huzur.

Mavi: İletişim, huzur, sadakat.

Mor: Maneviyat, sezgi, bilgelik.

Beyaz: Saflık, koruma, ruhsal bağlantı.

Auralar gerçek midir?

Auraların varlığını kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma olmamasına rağmen, birçok uygulama ve felsefe auraların gerçek olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, auranın gerçekte ne olduğuna dair yorumlama, uygulamalar ve felsefeler arasında farklılık gösterebilir. Her şeyin bir enerjisi vardır. Bu sizin dışarıya titreşim ya da farkındalık gönderme şeklinizdir. Ancak bu enerjinin gerçekten ruhsal ve fiziksel bedenin bir tezahürü olarak düşünülüp düşünülemeyeceği belirsizdir. Başka bir deyişle, herkes auraların varoluş durumunuzun bir yansıması olduğuna inanmıyor.

Auraları düşünmenin bir yolu, etrafınızdaki birinin yaydığı enerji olarak düşünmektir. Bazı insanlar sizi sinirlendirir; diğerleri ise rahatlatır. Bu, bazı açılardan, yaydıkları enerjiye bir tepki olarak görülebilir.

Auralar titreşimlerle aynı şey midir?

‘Vibes’, 'titreşimsel frekans'ın kısaltmasıdır ve aura da bundan oluşur. Enerjiniz, siz tek kelime etmeden bile etrafınızdaki birine kızgın veya sevinçli, perişan veya heyecanlı olduğunuzu söyleyebilir. Aynı şekilde, bu duyguları başka bir kişiden de hissedebilirsiniz.

Yazarı ve kendini ruhani bir aktivist olarak tanımlayan Emma Mildon; “O kişinin çalıştığı frekansa giriyorsunuz. Frekansımız ya da titreşimimiz, başkalarının hissedebildiği şeydir ya da frekansımızın onlarınkiyle nasıl çalıştığına bağlı olarak bizi başkalarından çeken ya da iten şeydir" açıklamasında bulundu.

Herkesin bir aurası var mı?

Evet, yaşayan her insanın etrafında bir enerji alanı vardır. Ağaçlar, çiçekler veya hayvanlar gibi diğer canlılar da bir enerji alanına sahip olabilir. 2018 yılında yayımlanan bir makalede, insan vücudunun hem görünen hem de görünmeyen kısımları olduğu belirtiliyor. Bir insanın enerji sistemini ölçmenin, bilim insanlarının bugün erişebildiklerinin ötesinde araçlar gerektirmektedir.

Hiçbir bilimsel çalışma herkesin bir aurası olduğunu kanıtlamasa da, yaşayan her insanın etrafında bir enerji alanı olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bazıları insan enerji alanının diğer organizmalarınkinden daha karmaşık olabileceğine inanıyor çünkü biz daha evrimleşmişiz.

Bir aura neye benzer?

Bazıları bir auranın nasıl göründüğünün onu nasıl yakaladığınıza bağlı olduğunu düşünüyor. Radiant Human projesinde öznenin enerjisini yakalamak için özel bir kamera kullanılıyor. Kamera bu enerji alanını yakalayan el sensörlerini kullanıyor ve özel bir algoritma bu enerjiyi bir renkle eşleştiriyor. Kirlian fotoğrafçılığı adı verilen bir başka işitsel fotoğrafçılık türünün, aurayı fiziksel bedenin etrafında yumurta şeklinde bir daire olarak yakaladığına inanılıyor.

Auranızı nasıl görürsünüz?

Aura renginizi öğrenmek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler hem profesyonel destek ile hem de kendi başınıza yapabileceğiniz uygulamalar içermektedir. İşte aura renginizi bulmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler... Aura rengi nasıl bulunur?

Başka birinin aurasını görmek daha mı kolay?

Duruma göre değişir. Kendi auranızı hissetmeye çalışırken, odaklanma, meditasyon yapma ve ruhsal enerjinizle ilişki kurmaya çalışarak zaman geçirme becerisine sahipsinizdir. Başka bir kişideki bu unsurlar üzerinde neredeyse hiçbir kontrolünüz yoktur. Bununla birlikte, bazı insanlar diğerlerine göre daha belirgin bir auraya sahip olabilir. Bu, kendi auranızı görmeden önce onlarınkini hissetmenizi kolaylaştırabilir.

Neden bir aurada genellikle birkaç farklı renk vardır?

Auranızın her katmanının farklı bir renkle temsil edildiği söylenir. Bazıları bu renklerin değişme ve etkileşim şeklinin duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak ne kadar karmaşık olduğunuzu gösterdiğine inanır. Örneğin; daha canlı veya daha yüksek enerjiye sahipseniz bazı katmanların daha parlak olabileceği söylenir. Büyük bir stres altındaysanız, depresyondaysanız veya fiziksel olarak hastaysanız bazı katmanlar donuk olabilir. Dikkate alınması gereken önemli bir şey: Renk eksikliği genellikle endişe kaynağı olarak görülmez. Auranızın zaman içinde değiştiği söylenir, bu nedenle renkler gelip gidebilir.

İlginizi çekebilir: Auranız kişiliğiniz ve özellikleriniz hakkında size birçok bilgi verebilir. Peki, auranız ne renk ve bu renkler ne anlama geliyor?

Renk yerleşimi ne anlama gelir?

Auranızın her katmanının farklı bir çakraya karşılık geldiği söylenir. Çakraların vücudunuzdaki farklı enerji merkezleri olduğu düşünülmektedir. Bazı katmanlar veya çakralar daha baskın olabilir. Diğerleri daha az görünür ve daha az kolay algılanabilir. İşte farklı katmanların ve renklerinin bir dökümü:

Kök veya fiziksel katman: Kuyruk sokumunuz ile leğen kemiğiniz arasında hissedilebilen veya hatta görülebilen kırmızı renk

Sakral katman: Turuncu, gövdenizin altında hissedilebilir.

Duygusal katman: Solar pleksus veya göğüs kafesinizin altındaki ve midenizin merkezinin etrafındaki alanda hissedilebilen sarı renk.

Astral katman veya kalp çakrası: Yeşil, göğsünüzün içinde veya çevresinde hissedilebilir.

Ruhsal katman veya boğaz çakrası: Mavi, boğazınızın tabanında hissedilebilir.

Sezgisel katman veya üçüncü göz: Alnınızın ortasında hissedilebilen çivit mavisi veya koyu mor

Mutlak katman veya taç çakra: Beyaz, başınızın tepesinde hissedilebilir.

Farklı katmanlar ne anlama geliyor?

Fiziksel: Bu katman uyanıkken azalabilir ve dinlendiğimizde yenilenebilir. Fiziksel rahatlığımız ve sağlığımızın yanı sıra beş duyumuzla da bağlantılı olduğu söylenir.

Astral: Bu duygusal katmanın hassas doğamızı yaydığı söylenir. Öz sevgimizi burada sağlarız.

Alt zihinsel: Uyanık benliğiniz bu katmanı sık sık kullanabilir, çünkü buranın akıl ve düşünce kalıplarının bulunduğu yer olduğu söylenir. Bu katmanın enerjisini inançlarınız ve değerleriniz üzerinde çalışmak, ders çalışmak, odaklanmak ve uygulamak için kullanırsınız.

Yüksek zihinsel: Diğer katmanlar arasında bir köprü görevi görebilecek olan bu katmanda kendinize gösterdiğiniz özeni başkalarına gösterdiğiniz özene bağlarsınız.

Manevi: Bu katmanda diğer insanlarla ruhani konular üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Öğrettiğinizde, paylaştığınızda ve başkalarıyla ruhani bir düzeyde etkileşim kurduğunuzda büyüdüğünüz ve daha parlak bir şekilde parladığınız söylenir

Sezgisel: Göksel düzlemin üçüncü gözünüz olarak hareket ettiği söylenir. Rüyalarınızı görmenize ve kendi sezgilerinizin veya içgüdülerinizin farkında olmanıza yardımcı olabilir.

Mutlak: Son işitsel katman şu şekilde hareket edebilir.

Auranız zaman içinde değişebilir mi?

Savunucular bunun olabileceğine inanıyor! Herkesin enerjisi değişir ve herkes için farklı şekilde değişir. Belli bir formülü yoktur. Duygularınızın ve deneyimlerinizin auranız üzerinde gerçek zamanlı bir etkisi olduğu söyleniyor. Bu, auranız şu anda soluksa, muhtemelen sonsuza kadar bu şekilde kalmayacağı anlamına gelir.

Auranızı “kapatmak” mümkün mü?

Auranızı kapatamayacağınız düşünülüyor. Bu duygularımızı kapatıp açmak istemek gibi bir şey. O bizim bir parçamız, enerjik bir organımız gibi.

Aura nasıl temizlenir?

Auranızı temizleyebilir ve hatta onarabilirsini. Yardımcı olabilecek bazı teknikler...

Olumlu onaylamalar: Fiziksel kirlerden arınmak için duş aldığınız gibi, negatif enerjiden arınmak ve daha iyimser fikirlere odaklanmanızı sağlamak için kendinizi pozitif düşüncelerle “yıkayabilirsiniz”.

Meditasyon: Duygusal ve zihinsel sağlığınıza odaklanarak zaman geçirmek auranızı daha canlı hale getirebilir.

Görselleştirme: Pozitif enerjiyi soluyarak ve negatif ışığı soluyarak auranızı “temizlediğinizi” hayal etmek, işitsel katmanlarınızdaki lekeleri veya karanlık noktaları ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

Lekeleme: Adaçayı yakmak, odaları veya insanları negatif enerjiden temizlemek için kullanılan eski bir gelenektir.

Enerji dengeleme ve iyileştirme: Ruhani öğretmenler ve danışmanlar enerji dengesizliklerinin kaynağını bulmanıza ve bunları dengelemek için çalışmanıza yardımcı olabilir.

