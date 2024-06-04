Aura hakkında bilmeniz gereken her şey

Kendi auranızı anlamak ve farkında olmak biraz zaman alabilir. İşte aura hakkında bilmeniz gereken her şey...

Aura hakkında bilmeniz gereken her şey
Sağlık
Giriş: 04 Haziran 2024 14:10 Güncelleme: 04 Haziran 2024 14:16
ABONE OL

Bazıları, fiziksel bedenin duygusal ve ruhsal beden ile yakından bağlantılı olduğuna inanır. Aura bu bağlantının sadece bir temsili olarak görülür. Kendi auranızı anlamak ve farkında olmak zaman alabilir. Ancak kendi ruhsal ve duygusal sağlığınıza odaklanma pratiği, işitsel sağlığınızı elden geçirme veya canlandırma girişiminizin sonucu ne olursa olsun, genel sağlığınıza yardımcı olmak için uzun bir yol. İşte aura hakkında bilmeniz gereken her şey...

Aura nedir?

İnsan olarak, elektromanyetik alan olarak da bilinen çok düşük seviyede bir elektrik yayıyoruz. Hindu kutsal metinleri gibi eski tıp sistemleri, bu enerjinin yedi katmanda ifade edildiğine inanır. Her katmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal sağlığınızın farklı bir unsuruyla ilişkili olduğu söylenir.


Bu katmanların genel sağlığınızı etkilemek için birbirleriyle etkileşime girebileceği düşünülmektedir. Auranızın fiziksel bedeninizi çevreleyen ışıklı bir beden olduğu düşünülür. Her katman - ve içlerindeki herhangi bir sorun - bedeninizi bir enerji ağıyla çevreler.


Farklı aura renkleri ne anlama gelir?

Kırmızı: Enerji, tutku, güç.

Turuncu: Yaratıcılık, keyif, coşku.

Sarı: Zeka, neşe, kendine güven.

Yeşil: Şifa, denge, huzur.

Mavi: İletişim, huzur, sadakat.

Mor: Maneviyat, sezgi, bilgelik.

Beyaz: Saflık, koruma, ruhsal bağlantı.


Kendimizle yeniden bağlantı kurmanın yolları
Kendimizle yeniden bağlantı kurmanın yolları Kendimizle yeniden bağlantı kurm...
Zamanın değerini daha iyi anlamanın yolları Bu stratejileri hayatınıza enteg...

Auralar gerçek midir?

Auraların varlığını kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma olmamasına rağmen, birçok uygulama ve felsefe auraların gerçek olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, auranın gerçekte ne olduğuna dair yorumlama, uygulamalar ve felsefeler arasında farklılık gösterebilir. Her şeyin bir enerjisi vardır. Bu sizin dışarıya titreşim ya da farkındalık gönderme şeklinizdir. Ancak bu enerjinin gerçekten ruhsal ve fiziksel bedenin bir tezahürü olarak düşünülüp düşünülemeyeceği belirsizdir. Başka bir deyişle, herkes auraların varoluş durumunuzun bir yansıması olduğuna inanmıyor.


Auraları düşünmenin bir yolu, etrafınızdaki birinin yaydığı enerji olarak düşünmektir. Bazı insanlar sizi sinirlendirir; diğerleri ise rahatlatır. Bu, bazı açılardan, yaydıkları enerjiye bir tepki olarak görülebilir.


Auralar titreşimlerle aynı şey midir?

‘Vibes’, 'titreşimsel frekans'ın kısaltmasıdır ve aura da bundan oluşur. Enerjiniz, siz tek kelime etmeden bile etrafınızdaki birine kızgın veya sevinçli, perişan veya heyecanlı olduğunuzu söyleyebilir. Aynı şekilde, bu duyguları başka bir kişiden de hissedebilirsiniz.


Yazarı ve kendini ruhani bir aktivist olarak tanımlayan Emma Mildon; “O kişinin çalıştığı frekansa giriyorsunuz. Frekansımız ya da titreşimimiz, başkalarının hissedebildiği şeydir ya da frekansımızın onlarınkiyle nasıl çalıştığına bağlı olarak bizi başkalarından çeken ya da iten şeydir" açıklamasında bulundu.


Herkesin bir aurası var mı?

Evet, yaşayan her insanın etrafında bir enerji alanı vardır. Ağaçlar, çiçekler veya hayvanlar gibi diğer canlılar da bir enerji alanına sahip olabilir. 2018 yılında yayımlanan bir makalede, insan vücudunun hem görünen hem de görünmeyen kısımları olduğu belirtiliyor. Bir insanın enerji sistemini ölçmenin, bilim insanlarının bugün erişebildiklerinin ötesinde araçlar gerektirmektedir.


Hiçbir bilimsel çalışma herkesin bir aurası olduğunu kanıtlamasa da, yaşayan her insanın etrafında bir enerji alanı olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bazıları insan enerji alanının diğer organizmalarınkinden daha karmaşık olabileceğine inanıyor çünkü biz daha evrimleşmişiz.


Bir aura neye benzer?

Bazıları bir auranın nasıl göründüğünün onu nasıl yakaladığınıza bağlı olduğunu düşünüyor. Radiant Human projesinde öznenin enerjisini yakalamak için özel bir kamera kullanılıyor. Kamera bu enerji alanını yakalayan el sensörlerini kullanıyor ve özel bir algoritma bu enerjiyi bir renkle eşleştiriyor. Kirlian fotoğrafçılığı adı verilen bir başka işitsel fotoğrafçılık türünün, aurayı fiziksel bedenin etrafında yumurta şeklinde bir daire olarak yakaladığına inanılıyor.


Auranızı nasıl görürsünüz?

Aura renginizi öğrenmek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler hem profesyonel destek ile hem de kendi başınıza yapabileceğiniz uygulamalar içermektedir. İşte aura renginizi bulmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler... Aura rengi nasıl bulunur?


Başka birinin aurasını görmek daha mı kolay?

Duruma göre değişir. Kendi auranızı hissetmeye çalışırken, odaklanma, meditasyon yapma ve ruhsal enerjinizle ilişki kurmaya çalışarak zaman geçirme becerisine sahipsinizdir. Başka bir kişideki bu unsurlar üzerinde neredeyse hiçbir kontrolünüz yoktur. Bununla birlikte, bazı insanlar diğerlerine göre daha belirgin bir auraya sahip olabilir. Bu, kendi auranızı görmeden önce onlarınkini hissetmenizi kolaylaştırabilir.


Neden bir aurada genellikle birkaç farklı renk vardır?

Auranızın her katmanının farklı bir renkle temsil edildiği söylenir. Bazıları bu renklerin değişme ve etkileşim şeklinin duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak ne kadar karmaşık olduğunuzu gösterdiğine inanır. Örneğin; daha canlı veya daha yüksek enerjiye sahipseniz bazı katmanların daha parlak olabileceği söylenir. Büyük bir stres altındaysanız, depresyondaysanız veya fiziksel olarak hastaysanız bazı katmanlar donuk olabilir. Dikkate alınması gereken önemli bir şey: Renk eksikliği genellikle endişe kaynağı olarak görülmez. Auranızın zaman içinde değiştiği söylenir, bu nedenle renkler gelip gidebilir.


İlginizi çekebilir: Auranız kişiliğiniz ve özellikleriniz hakkında size birçok bilgi verebilir. Peki, auranız ne renk ve bu renkler ne anlama geliyor?


Renk yerleşimi ne anlama gelir?

Auranızın her katmanının farklı bir çakraya karşılık geldiği söylenir. Çakraların vücudunuzdaki farklı enerji merkezleri olduğu düşünülmektedir. Bazı katmanlar veya çakralar daha baskın olabilir. Diğerleri daha az görünür ve daha az kolay algılanabilir. İşte farklı katmanların ve renklerinin bir dökümü:





Kök veya fiziksel katman: Kuyruk sokumunuz ile leğen kemiğiniz arasında hissedilebilen veya hatta görülebilen kırmızı renk



Sakral katman: Turuncu, gövdenizin altında hissedilebilir.



Duygusal katman: Solar pleksus veya göğüs kafesinizin altındaki ve midenizin merkezinin etrafındaki alanda hissedilebilen sarı renk.



Astral katman veya kalp çakrası: Yeşil, göğsünüzün içinde veya çevresinde hissedilebilir.



Ruhsal katman veya boğaz çakrası: Mavi, boğazınızın tabanında hissedilebilir.



Sezgisel katman veya üçüncü göz: Alnınızın ortasında hissedilebilen çivit mavisi veya koyu mor



Mutlak katman veya taç çakra: Beyaz, başınızın tepesinde hissedilebilir.


Çakraları açmak için ses ve müzikler
Çakraları açmak için ses ve müzikler Solfeggio Frekansları'nı kullana...
Auranızın rengi hangisi? Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pemb...

Farklı katmanlar ne anlama geliyor?

Fiziksel: Bu katman uyanıkken azalabilir ve dinlendiğimizde yenilenebilir. Fiziksel rahatlığımız ve sağlığımızın yanı sıra beş duyumuzla da bağlantılı olduğu söylenir.



Astral: Bu duygusal katmanın hassas doğamızı yaydığı söylenir. Öz sevgimizi burada sağlarız.



Alt zihinsel: Uyanık benliğiniz bu katmanı sık sık kullanabilir, çünkü buranın akıl ve düşünce kalıplarının bulunduğu yer olduğu söylenir. Bu katmanın enerjisini inançlarınız ve değerleriniz üzerinde çalışmak, ders çalışmak, odaklanmak ve uygulamak için kullanırsınız.


Yüksek zihinsel: Diğer katmanlar arasında bir köprü görevi görebilecek olan bu katmanda kendinize gösterdiğiniz özeni başkalarına gösterdiğiniz özene bağlarsınız.


Manevi: Bu katmanda diğer insanlarla ruhani konular üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Öğrettiğinizde, paylaştığınızda ve başkalarıyla ruhani bir düzeyde etkileşim kurduğunuzda büyüdüğünüz ve daha parlak bir şekilde parladığınız söylenir


Sezgisel: Göksel düzlemin üçüncü gözünüz olarak hareket ettiği söylenir. Rüyalarınızı görmenize ve kendi sezgilerinizin veya içgüdülerinizin farkında olmanıza yardımcı olabilir.


Mutlak: Son işitsel katman şu şekilde hareket edebilir.


Auranız zaman içinde değişebilir mi?

Savunucular bunun olabileceğine inanıyor! Herkesin enerjisi değişir ve herkes için farklı şekilde değişir. Belli bir formülü yoktur. Duygularınızın ve deneyimlerinizin auranız üzerinde gerçek zamanlı bir etkisi olduğu söyleniyor. Bu, auranız şu anda soluksa, muhtemelen sonsuza kadar bu şekilde kalmayacağı anlamına gelir.


Auranızı “kapatmak” mümkün mü?

Auranızı kapatamayacağınız düşünülüyor. Bu duygularımızı kapatıp açmak istemek gibi bir şey. O bizim bir parçamız, enerjik bir organımız gibi.


Aura nasıl temizlenir?

Auranızı temizleyebilir ve hatta onarabilirsini. Yardımcı olabilecek bazı teknikler...


Olumlu onaylamalar: Fiziksel kirlerden arınmak için duş aldığınız gibi, negatif enerjiden arınmak ve daha iyimser fikirlere odaklanmanızı sağlamak için kendinizi pozitif düşüncelerle “yıkayabilirsiniz”.



Meditasyon: Duygusal ve zihinsel sağlığınıza odaklanarak zaman geçirmek auranızı daha canlı hale getirebilir.



Görselleştirme: Pozitif enerjiyi soluyarak ve negatif ışığı soluyarak auranızı “temizlediğinizi” hayal etmek, işitsel katmanlarınızdaki lekeleri veya karanlık noktaları ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.



Lekeleme: Adaçayı yakmak, odaları veya insanları negatif enerjiden temizlemek için kullanılan eski bir gelenektir.



Enerji dengeleme ve iyileştirme: Ruhani öğretmenler ve danışmanlar enerji dengesizliklerinin kaynağını bulmanıza ve bunları dengelemek için çalışmanıza yardımcı olabilir.



Kaynak: Kimberly Holland. "What Is an Aura? And 15 Other Questions, Answered". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/what-is-an-aura. (18.04.2023).


30 spiritüel sembol ve anlamları

Manevi semboller her yerdedir. Şimdiki yaşamdaki önemini büyük ölçüde unutmuş olsak da, zihnimizde hala güçlü bir psikolojik izlenim bırakabilirler.

30
Hamsa sembolü ve nazar Arapça beş kelimesi, nazarlı hamsa, kötülüklerde korunma sembolüdür. Bu sembol, ortasında bir göz çizimi olan açık bir sağ el ile temsil edilir. Fatıma'nın Eli ve Miriam'ın Eli olarak da bilinir. Hamsa tılsım olarak takılırsa veya evinizde asılırsa, olumsuz düşünceleri veya titreşimleri olan kişilerin size zarar veremeyeceğine inanılır. Temel olarak, sizi kötü niyetli bakışlardan ve diğer zararlı enerjilerden korur.
Yaşam çiçeği Üst üste binen geometrik dairelerden oluşan yaşam çiçeği, insan yaşamının derinlerindeki bağlantıyı gösterir. Kutsal geometrinin en üretken sembollerinden biridir ve insan uygarlığının çeşitli kültürlerine kadar uzanır. Bazıları onun Sümerler zamanından (dünyadaki ilk uygarlık) beri var olduğunu söylüyor. Sembole baktığınızda, yaratılış kalıplarını temsil eden 7 adet üst üste binen sembol göreceksiniz. Semboldeki iç içe geçmiş tüm halkaların kendi anlamı vardır ve matematik, tıp ve hatta müziği tanımlayan çeşitli durumlarla ilişkilendirilebilir.
Yin Yang Yin Yang, karşıtların birliğini temsil eden Taocu bir semboldür. Topun iki yarısı, dünyada var olan eril ve dişil enerjiyi temsil eder ve aynı şekilde evrendeki her şeyin nasıl eşit derecede güçlü bir enerjiye sahip olduğunu somutlaştırır. Denge yasasının bir hatırlatıcısı olarak hareket eder ve dualitenin uyumunu temsil eder. Yin Yang der ki, ne kadar karanlık ya da aydınlık, bilgi ya da cehalet, eril ya da dişil olursa olsun, her şeyin dengeye ihtiyacı vardır. Tüm Çin kültüründe yaygın olarak kullanılan bu dualite sembolü aracılığıyla öğreti, evrende barışı ve teselliyi yeniden tesis eder.
Dharma çarkı Dharma çarkının 8 kolu, Nirvana'ya ulaşmanıza yardımcı olabilecek 8 Aydınlanma yolunu temsil eder. Budist geleneğindeki bilgeliği detaylandıran en eski Budist sembollerinden biridir. Bu Dharma Çarkının her bir kolu, şu şekilde özel öğretimi temsil eder: Doğru geçim, doğru konuşma, doğru niyet, doğru eylem, doğru çaba, doğru farkındalık, doğru bilinç ve doğru görüş. 'Kanun Çarkı' olarak da bilinir, varlığı M.Ö. 2500 yılına kadar uzanır.
David'in yıldızı Başlangıçta Davut'un Kalkanı olarak bilinen ve her iki yönde üst üste binen iki üçgenin sonunda bir yıldız oluşturduğu bir Yahudi sembolü. Bu iki üçgen, Tanrı ile insan arasındaki bağlantıyı veya erkek ile dişi arasındaki birliği sembolize eder. Gizli çevrelerde ve Kabalistik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan Davut Yıldızı, ateş ve su gibi karşıtların birliğini temsil eder. İlahi bağlantının bu önemine meydan okuyan ve bunun yerine uzaydaki 6 yönü temsil ettiğine inanan çeşitli araştırmalar var: Yukarı, aşağı, doğu, batı, kuzey, güney ve merkez (yıldızın merkezindeki boşluk).
Om/Aum Çeşitli kültürlerde yaygın kullanımı nedeniyle çoğumuz bu kutsal sembolün farkındayız. Haklı olarak "Tüm Mantraların Anası" olarak adlandırılabilir. Bu sembol, zikredildiğinde ilahi enerjiye bağlanmanıza yardımcı olabilecek yaradılışın ilkel sesini temsil eder. Bu sembolün gücü, üçüncü gözünüzü açmanıza yardımcı olabileceği için sonsuzdur. Hinduizm'in geçmiş, şimdi ve gelecek zaman karışımını temsil eden birincil gücüdür.
Lotus çiçeği En ünlü Budist sembollerinden biri olan lotus çiçeği aydınlanmayı temsil eder. Çamurlu suların ortasında büyüdüğü halde bu kadar güzel bir çiçek olması, onu dönüşüm ve yeniden dirilme ile ilişkilendirir. Çeşitli manevi geleneklerde mevcut olan nilüfer, bize zorluk ne olursa olsun geçeceğini hatırlatır. Bağışlamayı, şükran duymayı ve ayrıca yapraklarının arasından akan su biçiminde ayrılmayı teşvik eder.
Hayat ağacı Hayat ağacının simgeleştirilmesi, farklı dinlere bağlı olarak farklı biçimlerde algılanabilmektedir. Bağlantıyı, yaratmayı ve birliği temsil eden hayat ağacı, dünya çapında çeşitli sanat ve mimarilerde de spor yapılabilir. Doğal bir ağaçla sembolize edilen bu hayat ağacı, çeşitliliği onurlandırır ve ortak kökeni kutlar. Hristiyanlıkta Adem ve Havva'nın yasak meyveyi topladığı ağaç olduğuna inanılırken, diğer birkaç kültürde dört toprak elementi (toprak, rüzgar, hava ve ateş) arasında bir bağlantı kurar.
Buda Buda daha çok dini bir gurudur ve daha az aydınlanma sembolüdür. Hayatın gerçek anlamını bulmak için hayattaki tüm lükslerden vazgeçen 'Budizm' dininin kurucusudur. MÖ 563'te doğdu. Nepal'de Buda, bir Bodhi ağacının altında Nirvana'ya ulaştı ve dünyayı aydınlanma yoluna yönlendirmek için ilerledi. Buda terimi "uyanmış kişi" anlamına gelir ve çok eski zamanlardan beri milyonlara ilham vermeye devam etmektedir. Buda kendi figürü ile karakterize edilir: meditasyon pozisyonunda tezahür eden uzun kulaklar, spiral bukleler. Bir öğretmen, filozof ve lider olan Buddha, barış ve tesellinin yaşayan bir simgesiydi.
Mandala Mandala kelimesinin gerçek anlamı "Daire" olduğundan, bir mandala bir daire içine alınmış birkaç geometrik şekille temsil edilir. Evreni ve doğanın kalıplarını temsil eder. Aynı zamanda meditasyon için kullanışlı bir araçtır ve merkez üssü konsantre olmanıza yardımcı olur ve odaklanmayı yoğunlaştırır. Mandalalar aslen Tibet Budizmindendir ve burada bir ibadet aracı olarak kullanılırlar. Birkaç Budist karmaşık Mandalalar çizer ve tamamlandıktan sonra onu yok eder. Bu yıkım eylemi, insan yaşamının ölümlülüğü ile ilgilidir.
Namaste Hindistan'daki insanlar sizi iki elini birleştirerek selamlar. Geleneksel olarak, "Namaste" kelimesi iki kelimenin birleşimidir: Namah ve Aste. Namah, "Senin önünde eğiliyorum" anlamına gelir ve Aste, "Olsun" anlamına gelir. Tüm dünyadaki Yogiler için bu çok güçlü bir ruhsal uygulamadır. Kelimenin tam anlamıyla şu mesajı tercüme eder: İçimdeki ilahi, senin içindeki ilahi olanı onurlandırır - bu, "Namaste" sergileyen kişinin, bir ve her şeyde var olan ilahi kıvılcıma inandığı anlamına gelir. Namaste diyerek pratik yapabilirsiniz, bu kişide garip bir zarafet ve alçakgönüllülük duygusu geliştirir.
Ankh Kökeni Mısır Uygarlığı'na dayanan bu sembol, yaşamın suyla yeniden canlanmasını temsil eder. Öbür dünyanın önemli bir parçası olduğuna inandıkları için birçok Mısır mezarında da bulunur. Hatta Mısır Tanrıları bile Ankh taşırken tasvir edilmiştir. Ankh, kolları üç farklı tarafa uzanan üstte bir halka ile temsil edilir. Ayrıca, grafik gösterimi nedeniyle "saplı haç" olarak da bilinir. Bazı teoriler ayrıca orgazmların yenilenmesini sağlamak için cinsel aktiviteler sırasında da kullanıldığını öne sürüyor.
Beş köşeli yıldız Beş köşeli yıldız veya Pentagram, bir daire içine alınmış bir yıldızla temsil edilir. Doğal bir yıldız olarak, içinde 5 tepe noktası vardı, tepe noktası ruhu temsil ederken, diğer dördü diğer 4 elementi simgeliyordu: Hava, su, hava ve ateş. "Şeytani" olarak da bilinen Pentagram'ı oluşturan her şey, hayatımıza katkıda bulunan maddelerdir. Size kötülüğe karşı koruma sağladığına inanılan Vika dininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca koruyucu bir tılsım olarak kullanılır.
Horus'un gözü Kökeni eski Mısır uygarlıklarına dayanan Horus'un Gözü'nün varlığının oldukça merak uyandıran bir hikayesi vardır. Bir savaşta gözünü kaybeden güneş ve ruh tanrısı Horus, daha sonra bilgelik Tanrısı Thoth tarafından restore edildi. Mısırlılar, göz sihirli bir şekilde restore edildiğinden beri iyileştirici güce sahip olduğuna inanıyor. Takana sağlık, güvenlik ve bilgelik verdiği inancıyla genellikle muska olarak takılmasının nedeni budur.
Zen çemberi Zen Çemberi, çabasızlığı ve aydınlanmayı simgeleyen Zen Budizminden bir semboldür. Çizildiği güzellik, mesajın bir kopyasıdır. Zahmetsiz fırça darbesi bize sadece olmayı öğretir. Enso veya Sonsuzluk Çemberi olarak da bilinen Zen Çemberi, Zen Budizminin en temel kavramlarından bazılarını, yani aydınlanma, zahmetsizlik ve kusurluluğu aktarır.
Barış İnsanlar arasında barışı göstermek için sıklıkla kullanılan evrensel bir semboldür. Barışı temsil eden başka işaret ve semboller olsa da, bu en yaygın olarak kullanılanıdır. 1958'de İngiliz Nükleer Silahsızlanma kampanyasının logosu olarak ortaya çıktı. Gerald Holtom tarafından yaratıldı. Başlangıcından bu yana, bu evren sembolü küresel olarak çeşitli koşullar altında kullanılmıştır: Savaşlar, şiddet ve hatta protestolar. Aslında o kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor ki, genellikle mor zemin üzerine beyaz olan tüm klavyelerde bir emoji olarak da kendini gösteriyor.
Khanda Bu aydınlanma sembolü, Sih toplumunda en kutsal olanıdır ve dört silahtan oluşur. Altta çaprazlanmış iki tek kenarlı kılıç (Kirpan), ortada bir çakkar ve iki ağızlı bir kılıçtan (talwar) oluşur. Sih doktrinini temsil eden Deg Tegh Fateh, semboldeki kılıç ilahi gücü temsil ediyor. Batılın yok edilmesini tecelli eder ve gerçeği yeniden tesis eder. Alttaki iki kılıç, manevi ve materyalist üstünlüğün bütünleşmesini gösteren Piri-Miri (Sol-sağ) olarak bilinir.
Ganesh Hinduizm'in en hayranlık uyandıran tanrılarından biri olan Lord Ganesha, bilgeliği temsil eder. Engelleri kaldıran biri olduğuna inanılır ve genellikle yeni girişimlerde başarıya ulaşmak için tapınır. Sembol, fil başlı ancak sizi yok olmaktan koruyan insan vücudu olan bir figürle temsil edilir. Hinduizm dışında, Budizm'de de ona tapılır ve bazı Tibet kutsal kitaplarında da yazılıdır. Nezaketiyle tanınır ve bazı Tibet kutsal metinlerinde Vinayaka olarak da bilinir. Bazı kültürler ayrıca onun dans eden Tanrı veya Nritta Ganpati olduğunu iddia eder.
Bodhi yaprağı Adından da anlaşılacağı gibi, Bodhi ağacından bir yaprak ve Budizm'de ünlü bir amblemdir. Arayışında tüm ilkel zevkleri feda eden ruhsal bilgeliği arzulayan Lord Buddha, sonunda onu Spiritüel Bodhi ağacının altında elde etti. 49 günlük katı meditasyondan sonra nihayet aydınlanmaya ulaştı ve bunun şerefine, Bodhi yaprağı ruhsal uyanışı temsil ediyor. Aynı zamanda bu materyalist dünyada azmin ne kadar önemli olduğunu da belirler. Bodhi yaprağı, insanlığa sabır ve özveri olmadan asla teselli bulamayacağınızı, çünkü yanıtların size yürüyerek gelmeyeceğini, onları bulmanız gerektiğini öğretmeye çalışır.
Kadüse Bu manevi sembol, kanatlı bir figürün etrafında dönen iki yılanla temsil edilir. Genellikle Asclepius'un Çubuğu (tıp) sembolü ile karıştırılan Caduceus, Hermes'in geleneksel sembolüdür. Hem Yunan hem de Mısır Mitolojisine kadar uzanır ve Merkür gezegenini temsil eder. Bu evren sembolündeki her iki yılan da yaşamdaki eril ve dişil enerjiyi temsil eder. İç içe geçtiğinde kişi yaşam enerjisiyle dolar ve yeni bir yaşamın kanatlarını geliştirir. Bu şekilde yaşam enerjisinin asli güçlerini de sembolize eder.
Bagua Her biri merkezde Yin-Yang sembolü bulunan üç çizgiden oluşan sekiz trigramdan yapılmıştır. Trigramlardaki üç çizgi, Yin Yang enerjilerinin kendisinin bir temsilidir. Kırılırlarsa yin enerjisini, kırılmayanlar ise Yang enerjilerini sembolize eder. Geleneksel olarak, Bagua kelimesi sekiz sembol anlamına gelir, ancak yaşamın çeşitli yönlerinde dengeyi sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu Feng Shui sembolünde, her trigram, bireyin ve evin sağlığının belirli bir alanıyla ilgilidir. Astronomi, Astroloji, Coğrafya, Anatomi ve ailede dengeyi sağlamak için de kullanılır.
Çifte mutluluk Çin'in en çok tanınan sembollerinden biri olan Çifte mutluluk, mutlu bir romantik ilişkiden bahsediyor. Kelime tam anlamıyla Çin alfabesinin xi olarak yazılan 2 karakterine çevrilmiştir ve birleştirilirse "Sevinç" anlamına gelir. Güçlü ve mutlu bir ilişkiyi cezbettiğine inanılır ve mücevher markaları tarafından yaygın olarak kullanılır. Ayrıca Çin düğünlerinde, dekorasyonda, mutluluğu çekmek için önemli ölçüde kullanılır. Sevinci ve birliği temsil ettiği için çiftlere düğün hediyesi olarak, onlara şans bahşetmek için takı şeklinde de kullanılır.
Dünya ilaç çarkı Yerli Amerikalılardan gelen Earth Medicine Wheel, uyumu temsil eder. Aynı zamanda, Dünya'nın dört elementi arasında barışçıl bir etkileşim kurma girişimidir. İnsanlar bunu ruhsal enerjiyi tezahür ettirmek ve içsel vizyonlarını güçlendirmek için kullanırlar. Aynı zamanda, her ikisi de aynı anda şifa ve öğretim için birçok nesilden beri Yerli Amerikalılar arasında kullanılan Kutsal Çember olarak da bilinir. Tıp çarkı hakkında pek çok yorum var ama bunların her biri kozmik şeylerle bir bağlantı kuruyor.
Gayatri yantra Gayatri Yantra, Hinduizm'in Tanrıçası Gayatri'den türetilmiştir. Aydınlanmış bir zihni ve ileri görüşlü bir bilgeliği temsil eder. Hindular arasında iyi anlatılmış Gayatri Mantra, kutsal sesler ve güçlü Vedik onaylar yayar. Bunun evlere zenginlik ve refah getirdiğine inanılıyor. Gayatri yantralarının varlığı, yanlış seçimler yapma olasılığını ortadan kaldırır ve tüm yaşam yaratılışına dair bir anlayış oluşturur. Aynı zamanda gerçeği güçlendirir ve karşılıklı yarar için kozmik bilgeliği odaklar.
Sri yantra Tüm yantraların ve mistik şemaların kralı Sri Yantra, bir daire içine alınmış birbirine kenetlenmiş dokuz üçgenden oluşur. Tam merkezde, tüm yaratıcı enerjilerin ortaya çıktığı yeri simgeleyen bir nokta (Bindu) vardır. Sembol ayrıca sırasıyla dört dik üçgen (Shiva) ve beş aşağı üçgen (shakti) aracılığıyla erkek ve dişi enerjileri temsil eder. Bunların hepsi birleştiğinde, kozmik güçlerin içsel gücünü ve aydınlanma yeminini somutlaştırır. Geometrik yorumu ayrıca bireysel bir meditasyon deneyimini yoğunlaştırır.
Spiral Bu sembol kadın rahmini, doğurganlığı ve yaşam enerjisini temsil eder. En eski kutsal sembollerden biri olan spiral, çeşitli yaşam formlarında ve enerjilerde gözlemlenir: Bitkiler, mineraller, hava durumu, ölüm ve büyüme. Yeni büyüme modelini ve yaşam yolculuğunun evrimini yansıtır. Genellikle bir tılsım olarak kullanılır ve kullanıcının yaşamdaki sarmal değişiklikleri ve dönüşleri kabul etmesine yardımcı olur. Bu manevi sembolün bizi hayatın kaynağına bağladığına inanıldığı için aynı zamanda ilahi yaratma gücünü de temsil eder.
Üçlü spiral Üçlü Sarmal aynı zamanda Tirade veya Triskele olarak da bilinir ve zamanın akışını temsil eden bir çizgiyle birbirine bağlanan üç spiralle temsil edilir. Her spiral dünyevi hayatı, öbür dünyayı ve nihayet reenkarnasyonu sembolize eder. Toprak, su, gökyüzü, beden, zihin ve ruh unsurlarıyla ilgili olan üçlü sarmal, Kelt sanatlarında ve mimarisinde bulunur.
Ejderha Ejderhaların maneviyatta özel bir yeri vardır ve Çin tarihinin önemli bir parçası olmuştur. Aynı zamanda İncil'deki St. George'un savaşının ünlü anlatısında da kendini gösterir. Farklı yönlerde farklı yorumlanır - Doğuda uğurlu yaratıklar, batıda ise kötü canavarlar olarak temsil edilirler. Çin, Japon ve Kore medeniyetleri, tüm su kütlelerinin koruyucuları olduklarına inanırlar: Nehirler, okyanuslar ve yağmur. Ancak Hinduizm ve Budizm'de Nagalar olarak da bilinen efsanevi zehirli varlıklar olarak tasvir edilirler.
Düş kapanı Merkezde belirli bir ağ şeklinde işlenmiş, tılsımlar ve diğer boncuklarla süslenmiş ahşap bir umutla temsil edilir. Kabusları önlediğine ve iyi şans getirdiğine inanılır. Yerli Amerikalılar tarafından, onları kötü rüyalardan korumak ve iyi rüyalara yönlendirmek amacıyla çocukların beşiklerine asmak için yaygın olarak kullanılırlar. İnsanlar ayrıca negatif enerji ve titreşimleri silkelemek için bir mücevher parçası olarak takıyorlar.
Sonsuz düğüm İlk baktığınızda bu sonsuz düğümün ne başını ne de sonunu göremeyeceksiniz. Tüm dünyanın birbirine bağlı olduğunu ve sakinlik ve hareket yaydığını temsil etmek için yapılmıştır. Bunun dışında düğüm, zamanın nasıl bir illüzyon olduğunu ve Dharma'nın ebedi olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda Budaa'nın Budizm'deki sonsuz şefkatinin vücut bulmuş halidir ve dünyevi yaşam ile dini düşüncenin iç içe geçmiş olduğunu sembolize eder. Popüler inanışın aksine, insanlara aydınlanmanın mutlaka dünyevi meselelerden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmediğini gösterir. Kaynak: Nathalie Carden. "31 Spiritual Symbols and Their Meanings". Şuradan alındı: https://themindfool.com/spiritual-symbols/. (07.09.2022).


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.