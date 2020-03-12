Neden ateş basar?

Ateş neden çıkar?

Ateş basması veya sıcaklık basması olarak da bilinen vücudumuzda ısı artışı neden olur? Dr. Sinan Akkurt, yanıtladı.

Ateş basması, sıcak basması diye ifade edilen kişinin sürekli aşırı sıcak hissetmesi, genel kanının aksine yalnızca menopoza bağlı olarak oluşmaz. Fazla kafein tüketen, alkol alan kişilerde, prolaktin hormonu yüksek olan kişilerde ya da bazı ilaçların yan etkisi olarak görülebileceği gibi Parkinson’dan alerjiye, anksiyeteden migrene çok daha ciddi hastalıkların sonucu da olabilir. Ateş basması, sıcak basması, aşırıcı sıcak hissetme, havasız kalma, terleme, daralma gibi duyguları yaşatan belli başlı bazı etkenleri şöyle özetleyebiliriz:

İlaçların yan etkileri

Ağrı kesiciler, antibiyotikler, antiviraller, kalp ve tansiyon ilaçları, kemoterapi, hormonal ilaçlar, gastrointestinal ilaçlar, nöropsikiyatrik ilaçların yan etkileri arasında aşırı sıcak hissi bulunabilir. Eğer aldığınız bir ilaçtan dolayı ciddi yan etkiler yaşıyorsanız, diğer seçenekleri değerlendirmek için doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz dozu azaltabilir veya alternatif bir reçete verebilir.

Stres ve kaygı

Stresli ya da endişeli hissettiğimiz anlarda, vücudumuzun bazı fiziksel tepkiler verdiğini fark edebiliriz. Bunun nedeni, vücudun potansiyel zorluklara veya tehlikelere karşı daha uyanık hale gelmesi ve harekete geçmeye hazırlanmasıdır. Böyle anlarda normalden daha sıcak hissedebilir, daha fazla terleyebiliriz. Ayrıca nabız artışı, ağız kuruluğu, titreme, uyku güçlüğü gibi sorunlar da buna eşlik edebilir. Sürekli stres ve kaygı problemi yaşayan kişilerin doktorlarına başvurmaları gereklidir.

Anhidroz

Vücudun tamamının ya da kimi bölgelerinin terleme yeteneğini yitirmesi tıp dilinde “anhidroz” olarak adlandırılır. Anhidroz hastaları terleyemezler. Terleme vücudu soğutmak ve aşırı ısınmayı önlemek için gereklidir. Dolayısıyla anhidroz, insanları olağan üstü derecede sıcak hissettirebilir. Çok sıcak havalarda ya da egzersiz yaparken terleme eksikliğiniz olduğunu fark ederseniz anhidrozunuz olabilir ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Tedavi, anhidroza neyin neden olduğuna bağlı olarak değişecektir.

Fibromiyalji

Fibromiyalji, insanların tüm vücutlarında ağrı hissetmelerine neden olan kronik bir durumdur. Kişinin farklı sıcaklıklara verdiği tepkiyi de etkileyebilmektedir. Fibromiyaljide birden fazla bölgede ağrı, yanma veya bıçaklanma hissi, hafif dokunuşlara karşı aşırı hassasiyet, kas sertliği ve yorgunluk bir arada görülebilmektedir.

Multipl skleroz (MS)

Multipl skleroz (MS) hastaları paroksismal semptomlar yaşayabilir. Bunlar aniden ortaya çıkabilecek ve genellikle sadece birkaç saniye veya dakika süren semptomlar olup gün içinde tekrarlayabilir. Bu semptomlar arasında olağan üstü sıcaklık hissi de yer almaktadır. Semptomların ne zaman gerçekleştiğine dair bir günlük tutmak, bunlara neden olabilen tetikleyicileri tanımlamaya yardımcı olabilir.

Diyabet

Tip 1 veya tip 2 diyabetli insanlar sıcaklığı daha fazla hissedebilirler. Diyabet, ter bezlerini etkileyen kan damarlarına ve sinirlere zarar verebilir. Bu da vücudun kendini soğutmasını sekteye uğratabilir. Diyabet hastalarının sıcak basmasını önlemek için aşırı sıcakta kalmaktan kaçınması ve susuz kalmamaya dikkat etmesi önemlidir.

Yaş

Ateş basması, sıcak basması şikâyetlerinin 65 yaş ve üstü kişilerde görülmesi daha olasıdır. Vücudun ani sıcaklık değişikliklerine uyum sağlama yeteneği yaşlandıkça azalır. Serin, gölgelik yerlerde kalmak, bol su içmek ve bol giysiler giymek vücudun sıcağında serin kalmasına yardımcı olabilir.

Hipertiroid

Hipertiroid yani tiroid bezlerinin aşırı aktif olması, sıcak basması hissini tetikleyebilir. Hipertiroidizm, tiroid bezi çok fazla tiroid hormonu ürettiğinde ortaya çıkar. Bu durum, vücudun sıcaklığı nasıl hissettiğini de etkileyebilir. Bu kişiler normalden daha fazla terleyebilirler.

Perimenopoz

Perimenopoz, vücudun menopoza geçiş dönemidir. Pek çok kişi bunu 40'lı yaşların ortalarından sonuna kadar deneyimleyecektir. Perimenopoz sırasında insanlar sıcak basması yaşayabilir. İnsanlar perimenopozda olup olmadıklarını anlamak için adet dönemlerini ve semptomlarını takip edebilirler. Perimenopoz ortalama 4 yıl sürebilir.

Menopoz

Sıcak basması şikâyeti ile en çok eşleştirilen konu kadınların adetten kesildiği menopoz çağıdır. Pek çok kadın 45-58 yaşları arasında menopoza girer. Bu dönemde sıcak basması şikâyetiyle karşılaşma olasılığı yüksektir. Soğuk su içmek, hafif giysiler tercih etmek, soğuk kompres gibi seçenekler çözüm olabilir. Bunun yanı sıra doktorunuz hormon tedavisi de önerebilir.