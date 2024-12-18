Aslıhan Malbora kimdir?

T\u00fcrk dizi ve sinema oyuncusu Asl\u0131han Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da do\u011fdu.. 2012 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'a gelerek \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi G\u0131da ve Kimya M\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcmlerinde \u00f6\u011frenim g\u00f6rd\u00fc. G\u0131da M\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.. \u00dcniversite y\u0131llar\u0131nda oyunculuk e\u011fitimi almaya ba\u015flad\u0131. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir y\u0131l temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri ald\u0131.. Oyunculu\u011fa 2017 y\u0131l\u0131nda yay\u0131mlanan 'Seven Ne Yapmaz' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Zeynep rol\u00fc ile ba\u015flad\u0131. . Kalbimin Sultan\u0131 dizisinde Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen dizisinde Ayda, Gel Dese A\u015fk dizisinde Derin rollerini canland\u0131rd\u0131. . Daha sonra, \u00dc\u00e7 Kuru\u015f dizisinde Leyla \u00c7aka rol\u00fcnde oynad\u0131. . Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canland\u0131rd\u0131. . Televizyon dizilerinin yan\u0131 s\u0131ra sinema filmlerinde rol ald\u0131. Aile H\u00fck\u00fbmeti adl\u0131 komedi filminde Zeynep karakterini canland\u0131rd\u0131.. Asl\u0131han Malbora'n\u0131n rol arkada\u015f\u0131 \u00c7a\u011fatay Ulusoy ile yeni bir a\u015fka yelken a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.. Asl\u0131han Malbora ve \u00c7a\u011fatay Ulusoy, 'K\u00fcbra' dizisinde birlikte rol ald\u0131. \u0130kilinin aras\u0131nda yeni bir a\u015fk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.. . . . . .
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