Aslıhan Malbora kimdir?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile 'Kübra' dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Aslıhan Malbora kimdir? Biz de Aslıhan Malbora'nın Instagram hesabını karıştırdık.

Yaşam
Giriş: 18 Aralık 2024 11:00
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  • Türk dizi ve sinema oyuncusu Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.

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  • 2012 yılında İstanbul'a gelerek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

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  • Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

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  • Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan 'Seven Ne Yapmaz' dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı.

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  • Kalbimin Sultanı dizisinde Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı.

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  • Daha sonra, Üç Kuruş dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı.

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  • Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.

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  • Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

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  • Aslıhan Malbora'nın rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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  • Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy, 'Kübra' dizisinde birlikte rol aldı. İkilinin arasında yeni bir aşk başladığı konuşuluyor.

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