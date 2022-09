Aşk her engeli aşıyor

Merhabalar size bu köşe yazımda aşkı yazmak istedim. İnsanoğlunun hissettiği en güzel duygulardan biri hatta birincisi aşktır. Aşkı herkes farklı anlamda yaşıyor yaşatıyor. Kimisi hayat arkadaşına kimisi çok sevdiği takıma kimisi hayalindeki aşkı benim gibi kitaplara yazarak belirtebiliyor. Her aşka saygı duyup hiçbir engele takılmadan yaşamak gerektiğini düşünüyorum.

İşte bu engele takılmayan biride arkadaşım Aysel Arslan. Aysel, bedensel engelli ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor ani bir karar ile Fethiye’ye taşınmaya kadar verdi ve kiminin mucize diyebileceği bir hikâyenin başlangıcı oldu. Aysel, Fethiye’de tanıştığı yine bedensel engelli Yusuf Ferik ile güzel bir birlikteliğe adım attılar.

Yaklaşık 4 yıllık birlikteliklerini 2 Ekim Pazar günü Fethiye down sendromlu çocukların çalıştığı cafede evlilik akdi ile taçlandıracaklar. Konu ile ilgili Fethiye Belediyesi ve engelli derneklerinin çok büyük destekleriyle bu güzel günü daha da anlamlandıracaklar. Aysel ve Yusuf’a bende ömür boyu mutluluklar diliyorum. Aşk her şeyin önündedir unutmayın her zorluğu aşk ile yenebiliriz. Dediğim gibi bende kitaplarımda anlatıyorum. Hayalimdeki aşkı umarım gerçek hayatta da bulurum…

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…