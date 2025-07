Araştırma: Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler tespit edildi

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, ailelerin bebeklerinin kız mı erkek mi olacağına dair 'kendilerine özgü bir olasılığı' var. Cinsiyet açıklamaları giderek daha popüler hale gelirken, aileler bebeklerinin kız mı erkek mi olacağını merakla bekliyor. Ancak yaygın inanışın aksine, bu durum tamamen şansa bağlı değil gibi görünüyor.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, araştırmacılar, 1956 ile 2015 yılları arasında ikiden fazla tekil doğum yapmış 58 binden fazla kadını analiz etti. Araştırmada, üç veya daha fazla çocuğu olan annelerin çocuklarının aynı cinsiyette olma olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.

Yani, bir çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı her zaman %50 - %50 değil. Örneğin; üç kızı olan ailelerin bir kız çocuğu daha sahibi olma ihtimali %58; üç erkek çocuğu olanların ise bir erkek çocuk daha sahibi olma ihtimali %61 olarak belirlendi.

Araştırmacılar, bu olasılıkta annenin doğum yaptığı yaştan ve genetik faktörlerden şüpheleniyor. Kadınların 28 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya başlaması durumunda, aynı cinsiyette çocuklara sahip olma ihtimalleri biraz daha yüksek bulundu. Çalışmada ayrıca yalnızca erkek veya yalnızca kız çocuk doğurma eğilimiyle bağlantılı iki gen tespit edildi.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve beslenme ve epidemiyoloji profesörü Jorge Chavarro: "Bu genlerin doğumdaki cinsiyetle neden ilişkili olduğunu bilmiyoruz, ama öyle görünüyorlar. Bu da yeni soruları gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın bazı sınırlılıkları da bulunuyor. Örneğin; babalara dair herhangi bir veri yer almıyor. Ayrıca çalışmaya dahil olmayan bir uzman, araştırmadaki genetik analiz konusunda uyarıda bulundu.

Genetik profesörü Iain Mathieson, analizde kullanılan örneklem büyüklüğünün görece küçük olduğunu ve başka faktörlerden etkilenmiş olabileceğini söyledi. Araştırmacılar, söz konusu faktörlerin bazı ailelerde neden aynı cinsiyette çocuklara sahip olma eğilimini açıklayıp açıklamadığını tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği sonucuna vardı.

Araştırmanın yazarları, “O zamana kadar, halihazırda iki veya üç çocuğu aynı cinsiyetten olan ve farklı cinsiyette bir çocuk isteyen aileler, yeni bir çocuk denediklerinde muhtemelen iki yüzü de aynı olan bir yazı-tura atıyor olacaklarının farkında olmalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Rachel Dobkin. "Your baby’s sex at birth isn’t a coin toss and can be influenced by these factors, new study claims". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/baby-birth-sex-factors-study-b2792026.html. (19.07.2025).