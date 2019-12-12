Dünyanın farklı yerlerinden hamilelik, doğum ve annelik pratikleri

Ödüllü fotoğrafçı Alegra Ally, dünyanın dört bir yanını dolaşarak yerli kadınların hamilelik, doğum ve annelik pratiklerini araşıp fotoğraflıyor.

Duygu İslamoğlu
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    20 yılını dünyanın çeşitli yerlerindeki kültürleri araştırarak geçiren Alegra Ally, özellikle doğum ve hamilelik üzerine çalışan bir araştırmacı, etnograf ve fotoğrafçı. 38 yaşındaki Ally, 2011 yılında başlattığı “Wild Born Project” (Vahşi Doğanlar Projesi) ile yerli kadınların hamileliklerini nasıl geçirdiklerini, nasıl doğurduklarını ve anneliği nasıl algıladıklarını gözler önüne seriyor.

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    Alegra Ally, yolculuklarına henüz yaşı çok gençken başladı ve ilk kez, Papua Yeni Gine’deki ormanlarda yaşayan yerlilerle 4 ay geçirdi. Anlattığına göre, daha sonra Sepik Nehri’nin ötesine kanoyla yaptığı yolculuk ve buradaki bir kabileye kabul edilişi, hayatını sonsuza kadar değiştirdi: “Yaklaşık 20 yıl süren yolculuğum böyle başladı ve beni bugün olduğum kişi haline getirdi.”

    Ally’nin 2001 yılında yayınlanan ilk kitabı “Touching Genesis”, Papua’daki ilk seyahatlerini anlatıyor. Ally Papua Yeni Gine’deki araştırmalarından sonra Namibya, Palawan, Filipinler, Hindistan ve Sibirya’dan toplam 10 yerli kabileyi ziyaret etti ve buralardan hikayeler topladı.

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    Wild Born Project ile yerel kültürlerine sıkı sıkıya bağlı yerli kadınların arasında zaman geçiren Ally, onların hikayelerini dinliyor ve özellikle hamilelik dönemlerinde yaptıklarını, nasıl doğurduklarını, doğum sonrası süreçlerde neler yaptıklarını ve nasıl ritüeller gerçekleştirdiklerini belgeliyor. Alegra Ally, Instagram hesabında da çektiği fotoğrafların bazılarını paylaşıyor.

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