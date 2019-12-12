Alegra Ally, yolculuklarına henüz yaşı çok gençken başladı ve ilk kez, Papua Yeni Gine’deki ormanlarda yaşayan yerlilerle 4 ay geçirdi. Anlattığına göre, daha sonra Sepik Nehri’nin ötesine kanoyla yaptığı yolculuk ve buradaki bir kabileye kabul edilişi, hayatını sonsuza kadar değiştirdi: “Yaklaşık 20 yıl süren yolculuğum böyle başladı ve beni bugün olduğum kişi haline getirdi.”

Ally’nin 2001 yılında yayınlanan ilk kitabı “Touching Genesis”, Papua’daki ilk seyahatlerini anlatıyor. Ally Papua Yeni Gine’deki araştırmalarından sonra Namibya, Palawan, Filipinler, Hindistan ve Sibirya’dan toplam 10 yerli kabileyi ziyaret etti ve buralardan hikayeler topladı.