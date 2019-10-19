Takım sporları çocukların gelişimini nasıl etkiler?

Amatör olarak belirli bir spor dalıyla ilgilenmek çocuklar için başlı başına faydalıyken, takım oyunu oynamak da fiziksel ve zihinsel gelişim açısından birçok önemli ve pozitif etkiye sebep olabiliyor.

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Takım oyunlarının çocuk gelişimine 7 faydası

Çocukların takımlar kurularak oynanan futbol, basketbol ve benzeri oyunları düzenli olarak oynaması, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerine ve sosyal becerilerine de ciddi katkılar sağlıyor. İşte takım oyununun çocuklar için 7 faydası:

 

1- Özgüveni artırır

Belirli bir hedefe yönelik çalışan bir takımın parçası olmak, takım arkadaşları ve antrenörler ile bağ kurmayı sağlar. Kendini bir bütünün parçası olarak hissetmek ve ekibe katkıda bulunmak özgüveni arttırmanın en iyi yollarından biridir. Takım hedeflerine ulaşıldığında birbirini takdir eden bir ekipteki herkesin kendine olan saygısı artar ve karşılıklı takdir de öğrenilir.

 

2- İyi ilişkiler kurmayı sağlar

Hep beraber bir maça hazırlanmak, takım oyuncuları için olduğu kadar antrenörler ve çocuklarını destekleyen ebeveynler için de heyecanlı bir yolculuktur! Aynı yolculuğun parçası olan çocuklar ve yetişkinler arasında kurulan ilişkiler, çocukların iletişim kurma becerilerini de geliştirerek güzel dostluklara ve yol arkadaşlıklarına vesile olur.

 

3- Taktiksel becerileri geliştirir

Takım oyunu, taktiklerle çalışmayı gerektirir. Her oyunun kendine has ilerleyişinde her oyuncu, anlık durumlara göre karar vermek ve harekete geçmek durumunda kalır. Birbirini destekleyen bir ekiple çalışan oyuncuların zamanla kritik düşünme becerileri de önemli ölçüde gelişir.

 

SPORUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİSİ

 

4- Hayatın toz pembe olmadığını gösterir

Oyunda kazanmak da var, kaybetmek de... Oyuncular her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da bazen başarısız olurlar. Veya takım olarak oyuna çok iyi hazırlanmış olsalar da her zaman kazanamazlar. Tıpkı hayatın birçok alanında olduğu gibi! Takım oyunu, gelişme çağındaki çocuklara elinden geleni yaptıktan sonra sürece teslim olmalarını ve yenilgiyi de kabullenebilmelerini öğretir.

 

5- Ekip çalışmasını öğretir

Bir ekiple çalışabilme becerisi, hayatımız boyunca işimize yarayacak bir beceridir. İş bölümü yapmak, ekip arkadaşlarının güçlü ve zayıf yönlerini bilerek buna göre taktik geliştirebilmek, kendini bir ekibin içinde doğru konumlandırabilmek; iş hayatından aile yaşantısına kadar hayatın her alanında doğru kararlar alabilme becerisini geliştirir.

 

6- Sıkı çalışmanın faydasını öğretir

Yetenek önemlidir ancak iyi çalışmak, antrenman yapmak ve kendini geliştirmek her zaman sonucu etkileyen en önemli faktörlerdir. Çocuklar bir takımla çalışıp, antrenman yaptıkça kendilerindeki ve ekip arkadaşlarındaki gelişmeleri fark ederler ve bir şeyi yapmak-kazanmak istiyorlarsa, düzenli ve sıkı çalışmaları gerektiğini öğrenirler.

 

7- Liderlik yeteneğini geliştirir

Çocukları eğiten antrenörler, çalışmalarda her çocuğa liderlik fırsatı tanımaya çalışırlar. Saygı duyduğu, sevdiği bir takımla çalışan çocuk liderlik etme fırsatı bulduğunda arkadaşlarını nasıl yönlendirebileceğini, kendini bir lider olarak nasıl konumlandıracağını da öğrenmiş olur.

 

Kaynak: scarymommy.com

 

ÇOCUĞUNUZUN KALBİ SPORA HAZIR MI?

 

Çocuklarınızın daha zeki olması için 10 yol
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Abur cuburu kes!  Şeker, trans yağlar ve diğer abur cuburu kesip yerine yüksek besinli besinler koymak çocuğunuzun özellikle de ilk iki yılındaki zihinsel ve motor gelişiminde mucizeler yaratır. Örneğin, çocukların sağlıklı beyin dokusu gelişimi için demir gerekir ve demir eksikliği olduğunda sinir dürtüleri daha yavaş hareket eder. Üstelik çalışmaların gösterdiğine göre, yanlış beslenen çocuklar enfeksiyonlara daha açık olur ve bu da okula devamsızlığı ve arkadaşlarından geriye düşmelerini beraberinde getirir. Çocuklarınızın ne yediğine dikkat edin.

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