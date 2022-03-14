Analiz felci nedir?

Artık internet çağının bilgiyi parmak ucumuza indirgemesiyle bir karar verirken ihtiyacımızdan daha fazla bilgiye sahip olduğumuz bir gerçek. Bu durumun karar alma sürecini kolaylaştırması gerektiği düşünülürken aslında pek de öyle olmuyor. Seçilebilecek olasılıkların artışı nesnel olarak daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlarken, aynı zamanda daha fazla endişe, kararsızlık, felç ve memnuniyetsizliğe yol açıyor.

Bilgiye neredeyse sınırsız erişimim, daha iyi seçimler yapmamak için kişiyi güçlendirmek yerine, yanlış karar verme korkusunu artırıyor ve bu da bir ‘analiz felci’ yaşanmasına sebep oluyor. Karar almayı ve dolayısıyla harekete geçmeyi imkânsız hale getiren bu durumdan kurtulmak, hayatınızı kolaylaştırabilir.

Analiz felcinden nasıl kurtulursunuz?

Tamam, bir kararı gereğinden fazla düşünmenin kaygıyı artırdığını ve üretkenliğinizi öldürdüğünü bilimden ve deneyimden biliyoruz, ancak bu konuda ne yapabiliriz? Analiz felcinden kurtulmak, verimli kararlar almak ve nihayetinde daha az stresle daha fazlasını yapmak için bugün uygulamaya başlayabileceğiniz bazı yöntemlere göz atarak başlayabilirsiniz.

1- Gününüzü en önemli kararlar için yapılandırın.

Tüm kararlar eşit yaratılmamıştır. Açıkça, hangi diş macununu alacağınıza veya kahvaltıda ne yapacağınıza karar vermek, şirketiniz için stratejik bir yön belirlemekten daha az düşünmeye değer. Kaliteli, uzun vadeli kararlar verme yeteneğimiz, büyük ya da küçük yaptığımız her ek seçimle bozulduğundan, en başarılı insanlar günlerini, vermeleri gereken kararların miktarını azaltmak için yapılandırırlar. Sabah ilk iş olarak en önemli görevlerini, irade güçlerinin en dolu olduğu saatte hallederler ve mümkün olduğunca otomatik olarak küçük kararlar almaya çalışırlar. Öğleden sonra büyük kararlar almaya çalışmayın. Kendinizi günün ilerleyen saatlerinde aşağı doğru bir analiz felci sarmalına yakalanmış olarak bulursanız, her şeyi bir kenara bırakın ve alakasız bir görev üzerinde çalışın ya da o gün için erteleyin. Sabah yeni bir bakış açısı ve yenilenmiş irade gücü rezervleriyle ona geri dönün. Mümkün olduğu kadar çok kararı, tamamlanması çok az bilinçli düşünce gerektiren alışkanlıklara dönüştürerek ortadan kaldırın. Daha önemli kararlar için iradeyi korumanın bir yolu olarak gününüze güçlü alışkanlıklar ve rutinler oluşturun.

2- Tükettiğiniz bilgi miktarını kasıtlı olarak sınırlayın.

Karşılaştığımız herhangi bir sorun için, derinlemesine inceleyebileceğimiz neredeyse sınırsız bir bilgi kaynağı vardır. Verimliliği sırlarından biri, önce ondan ne öğrenmek istediğini belirleyerek, ardından o özel bilgiyi okuyarak bilgiyi verimli bir şekilde yönetmektir. Belirli bir hedefi göz önünde bulundurarak okumak, bunalmadan büyük miktarda bilgiyi elde etmeyi sağlar.

3- Bir son tarih belirleyin ve kendinizi sorumlu tutun.

Parkinson Yasası, çalışmanın, ona ayırdığınız süreyi dolduracak şekilde genişlediğini belirtir. Bir görevi yapmak için kendinize bir saat verirseniz, bir saat sürer. Aynı görevi tamamlamak için kendinize 15 dakika verirseniz, 15 dakika sürecektir. Aynı şey karar vermek için de geçerlidir. Bir zaman kısıtlaması belirlemek sizi daha verimli bir karar vermeye zorlayabilir. İşin püf noktası, kendi belirlediğiniz teslim tarihlerinin gerçek olduğuna kendinizi inandırmak son derece zordur. Son teslim tarihlerinizden kendinizi sorumlu tutmanın bir yolunu bulun.

4- Ana hedefinizi bilin.

Karar vermenin temeli olarak bir ana hedefi belirlemek ve ona sadık kalmak, aşırı düşünme eğiliminin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Nihai hedefinizi bilmek, onu gerçekleştirmeye yardımcı olacak seçeneği hemen değerlendirebileceğiniz için hızlı ve kararlı olmanız yardımcı olur. Kişisel ve profesyonel olarak sizin için en önemli şey nedir? Bu, somut bir hedef (örneğin, e-posta listemi büyütmek) veya hayatınızda yerine getirmek istediğiniz merkezi bir değer (örneğin, sağlık, arkadaşlık, aile) olabilir. Şimdi bunu bir yere yazın ve kendinize düzenli olarak gözden geçirmeyi hatırlatmanın bir yolunu bulun. Zor bir kararla karşılaştığınızda, kendinize hangi seçeneğin en önemli hedefinize veya değerine en uygun olduğunu sorarak analiz felcinden kaçının.

5- Kendi kafanızdan çıkın ve bunu başka biriyle konuşun.

Aslında, araştırmalar, diğer insanların, hatta tamamen yabancıların, belirli bir kararla gelecekteki memnuniyetimizi tahmin etmede kendimizden daha iyi olduğunu göstermiştir. Hepimiz bir Paris gezisini safra kesesi ameliyatından daha çok severiz; herkes başparmağını yere çivilemektense iltifat etmeyi tercih eder. Sizinle diğer insanlar arasındaki farklar o kadar önemsiz ki, rastgele seçilmiş bir kişiye onu nasıl beğendiklerini sorarak bir şeyi nasıl seveceğinizi tahmin etmek daha iyi olur. Belirli bir kararla felce uğradığımızda, bir başkasının fikrine, kelimenin tam anlamıyla herhangi birinin fikrine ulaşmak, seçimi kendimiz yapmış olmaktan daha mutlu olduğumuz bir karara yol açabilir. Bir dahaki sefere, özellikle bir konuyu tekrar tekrar düşünürken yakaladığınızda, bir iş arkadaşınız, süpervizör, akıl hocası veya arkadaşınızla bir toplantı planlayın. Müzakerelerinizi bir başkasına sunmak zorunda kalmanız, sizi, topladığınız bilgileri net, özlü bir şekilde sentezlemeye zorlar. Buna ek olarak, fikirlerine saygı duyduğunuz birinden fikirlerinizin dışa doğru onaylanması, kendinizden şüphe duymanın üstesinden gelmek ve harekete geçmek için güveni oluşturmak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

6- Sorunlara yinelemeli bir zihniyetle yaklaşın.

Belirsizlik en yüksek olduğunda kararlar en zor olanıdır. Seçimlerimizi genellikle doğru olabilecek veya olmayabilecek varsayımlara dayandırırız. Araştırmayı daha da derinleştirerek telafi etmeye çalışıyoruz, ancak çoğu zaman varsayımlarımızın doğru olup olmadığını bilmenin tek yolu gerçekten harekete geçmektir. Neyse ki herhangi bir yola tam olarak bağlanmak zorunda kalmadan varsayımlarımızı test etmenin kolay bir yolu var. Buna yinelemeli bir yaklaşım denir. Bu kavram, özellikle az kaynakla hızlı hareket eden başlangıçlarda, yazılım geliştirme ile en çok ilişkilidir. Temel fikir şudur: Kapsamlı müşteri araştırmalarına ve görüşmelere rağmen, bir şirket hedef kitlenizin yeni bir ürünü veya özelliği nasıl kullanacağını asla tam olarak bilemez. Müşterilerin ihtiyaçlarına uyan veya uymayan bir ürünün mükemmel bir versiyonunu piyasaya sürmeye çalışmakla zaman kaybetmek yerine, yinelemeli bir yaklaşım izleyen bir şirket “minimum uygulanabilir ürün” üretmeye odaklanacaktır. Kusurlu bir ürünü olabildiğince çabuk çıkarmak, bir ürün ekibinin varsayımları test etmek için verileri ve kullanıcı geri bildirimlerini kullanmasına, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemesine ve bu öğrenimleri ürünün gelecekteki sürümlerine veya yinelemelerine dahil etmesine olanak tanır.

7- Kendinizi hazır hissetmeden başlayın.

Kendinizi belirsiz, hazırlıksız ve niteliksiz hissetmeye mahkumsunuz ancak aslında şu anda sahip olduğunuz yeterli. Bir iş kurmaya, kilo vermeye, bir kitap yazmaya ya da herhangi bir sayıda hedefe ulaşmaya çalışıyor olmanızın bir önemi yok… Kim olduğunuz, neye sahip olduğunuz ve şu anda bildikleriniz ilerlemek için yeterince iyi. Gittikçe daha fazla bilgi toplamak ve analiz etmek, büyük hedeflere ulaşmanın getirdiği belirsizliğin üstesinden gelmeye çalışmak için cazip bir yoldur. İlerleme kaydettiğimizi düşünerek kendimizi kandırmak kolaydır. Sonunda, nihai başarımıza veya başarısızlığımıza karar veren eylemdir. Bu nedenle, bir dahaki sefere analiz modunda kaldığınızda, başarılı insanların kendilerini hazır hissetmeden başladıklarını ve gerisini yolda hallettiklerini unutmayın.

Referans:

Becky Kane. “The Science of Analysis Paralysis”. Şuradan alındı: https://blog.doist.com/analysis-paralysis-productivity/