Huzurun simgesi: Sakin Şehir Perşembe

Kaleyaka Mahallesi'ndeki \u00c7amburnu Vona Feneri'ni turizme kazand\u0131rmaya y\u00f6nelik ba\u015flayan \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131.. \u00c7amburnu Vona Feneri'nin Ordu turizmine yeni bir durak olarak eklendi\u011fini ifade eden Per\u015fembe Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cihat Albayrak: "Buraya \u00e7evre d\u00fczenlemesinin yan\u0131 s\u0131ra vatanda\u015flar\u0131n vakit ge\u00e7irebilece\u011fi tesisler ve seyir teras\u0131 yap\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca olta bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n denize rahat ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flayacak yol yap\u0131ld\u0131. \u0130n\u015fallah bu b\u00f6lge hem il\u00e7emizin hem de Ordunun turizm potansiyelini art\u0131racak" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. . Karadeniz'in incisi Ordu'ya ba\u011fl\u0131 Sakin \u015eehir Per\u015fembe, huzurlu atmosferi ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle her mevsim ziyaret\u00e7ilerini kendine \u00e7ekiyor. . Maviyle ye\u015filin bulu\u015ftu\u011fu k\u0131y\u0131lar, bal\u0131k\u00e7\u0131 teknelerinin s\u00fcsledi\u011fi limanlar ve yava\u015f ya\u015fam k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc yans\u0131tan sokaklar\u0131, b\u00f6lgeye ayr\u0131 bir cazibe kat\u0131yor. . Son d\u00f6nemde ilgi g\u00f6ren deniz feneri ise hem foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131n hem de do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e keyifli anlar arayanlar\u0131n yeni u\u011frak noktas\u0131 olmaya aday. . Tarihi dokusu, y\u00f6resel lezzetleri ve sakin temposuyla Per\u015fembe, kalabal\u0131ktan uzakla\u015f\u0131p dingin bir Karadeniz deneyimi ya\u015famak isteyenler i\u00e7in ideal bir rota sunuyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . .
