Huzurun simgesi: Sakin Şehir Perşembe

Çamburnu Vona Feneri'nin Ordu turizmine yeni bir durak olarak eklendiğini ifade eden Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak: "Buraya çevre düzenlemesinin yanı sıra vatandaşların vakit geçirebileceği tesisler ve seyir terası yapıldı. Ayrıca olta balıkçılarının denize rahat ulaşımını sağlayacak yol yapıldı. İnşallah bu bölge hem ilçemizin hem de Ordunun turizm potansiyelini artıracak" açıklamasında bulundu.