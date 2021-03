Amazon’da LGBT karşıtı kitaplar satılmayacak

Amazon’da artık gey, lezbiyen, biseksüel, transseksüel, interseks ve queer kimlikleri "akıl hastalığı" olarak gösteren kitaplar satılmayacak.

Amazon şirketi kısa bir süre önce, eşcinsel evliliğe karşı oluşuyla bilinen muhafazakar akademisyen Ryan Anderson’ın “When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment” adlı kitabını satmayı durdurmuştu. ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi senatörler, bu kararı Amerikalı muhafazakarların görüşlerine saygı duyulmadığı olarak yorumladı ve Amazon’un bu kitabın satışını neden durdurduğunu sordu. Amazon yetkilileri, yayınladıkları bir mektupla durumu kamuoyuna açıkladı.

İlk olarak Wall Street Journal’de yayınlanan mektupta Amazon’dan şu açıklama yapıldı: “Bir kitapçı olarak müşterilerimize, bazı diğer müşterilerimizin sakıncalı bulabileceği kitaplar da dahil olmak üzere çeşitli bakış açıları içeren ürünlere erişim imkanı sağlıyoruz. Bununla birlikte, belirli içerikleri satmama hakkımızı da saklı tutuyoruz. Tüm perakendeciler, müşterilerine neleri sunacağına karar verebilir. ‘When Harry Became Sally’ kitabı hakkındaki özel sorunuza gelince, LGBTQ+ kimliğini bir akıl hastalığı olarak çerçeveleyen kitapları satmamayı seçtiğimizi bildiririz.”

Amazon, aynı zamanda kitabın dağıtımcısına önceden bildirimde bulunduklarını ve kitabın “içerik kurallarını ihlal ettiği için” kaldırıldığını bildirdiklerini de vurguladı.

“Trans çocuklar için tehlike arz ediyor”

Amazon’un kitabın satışını durdurması, yayıncılar için gerçekten de büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor, çünkü kitap kitle araştırma şirketi Codex Group verilerine göre, ABD’de satılan tüm kitapların %52’ü ve tüm e-kitapların %80’i, Amazon üzerinde satılıyor.

Öte yandan, kitabı yayınlayan Encounter Books’un yayıncısı Anderson ve Roger Kimball, Wall Street Journal’e yaptıkları açıklamada LGBT’yi bir bozukluk olarak nitelendirerek; "Cinsiyet disforisinin büyük acılara neden olan ciddi bir durum olduğu konusunda herkes hemfikir. Cinsiyet disforisi yaşayan hastaların en iyi nasıl tedavi edileceği konusundaki tartışmayı Amazon kapatmaya çalışıyor." şeklinde açıklama yaptı.

LGBTİQ+ örgütü GLAAD’dan yapılan açıklamada ise, kitabın özellikle trans çocuklar için tehlike arz ettiğinin altı çizildi: “LGBTQ kimliğini akıl hastalığı ile eşleştirmek artık eskimiş ve utanç verici bir düşünce. Amazon’un bu eşleştirmeyi savunan kitapları satmayı bırakma kararı, özellikle LGBTQ kişilere yönelik yanlış bilgilendirme ve trans gençliğe zarar verme kampanyasını sona erdirmede olumlu bir adım. Bu kitap, trans çocuklar için tehlikeli ve zararlıdır.”

Referans: Dominic Rushe. "Amazon to stop selling books that frame LGBTQ+ identities as mental illness". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/12/amazon-stop-selling-books-lgbtq-mental-illness. (12 Mart 2021).